Ministério da Saúde libera reforço da vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação, divulgada nesta segunda-feira (24), tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa que faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação.

Saúde alerta para baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para a baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 no Paraná. Segundo os dados, dentre os mais de 3,4 milhões de paranaenses elegíveis para receberem a dose, apenas 19% se vacinaram até essa segunda-feira (24). A meta é atingir pelo menos 90% desse público.

Em 2022, quase metade das brasileiras sofreram assédio sexual; veja o que se enquadra

Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2022, quase metade das mulheres brasileiras (46,7%) sofreram algum tipo de assédio sexual. O estudo aponta, ainda, que o assédio é proporcionalmente maior entre mulheres jovens. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 76,1% passaram pela situação no último ano. O levantamento acende uma discussão importante.

Rapaz sequestrado é encontrado morto em terreno na Grande Curitiba

O corpo localizado em uma região de mata na Rua Odorico Gamarro dos Santos, bairro César Augusto, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi identificado como de um rapaz de 25 anos sequestrado na noite de terça-feira, 18 de abril.

Marcha para Jesus 2023 em Curitiba já tem data marcada; veja os preparativos

Com a expectativa de reunir milhares de fiéis, a 28ª edição da Marcha para Jesus de Curitiba acontecerá no dia 20 de maio e contará novamente com o apoio do Governo do Estado. O convite para o evento foi entregue ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta segunda-feira (24) pelo presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), Antônio Cirino Ferro, em um café no Palácio Iguaçu com a participação de líderes evangélicos de diversas denominações religiosas.

Campo Largo terá festa para torcer por Amanda, finalista do BBB23

A Rede Globo vai montar um grande telão na Praça Getúlio Vargas, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, para reunir a torcida pela paranaense Amanda Meirelles, uma das finalistas do Big Brother Brasil 2023. Será nesta terça (25), a partir das 20 horas. O evento terá shows, jogos com brindes e presenças especiais.

Governo Lula quer ter maioria na CPMI do ‘8 de Janeiro’

A base do governo Lula no Congresso pretende emplacar 20 das 32 vagas na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que vai investigar os ataques às sedes dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. A estratégia também inclui tentar colocar aliados na presidência e na relatoria da CPMI, que deve ter seu requerimento lido nesta quarta-feira (26) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG).

Feriado de Tiradentes teve queda nos casos de mortes, acidentes e feridos nas rodovias do Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou redução de 29% no número de mortes causadas por acidentes de trânsito durante o feriado de Tiradentes nas rodovias estaduais do Paraná, na comparação com o ano de 2022. A operação foi iniciada à zero hora de quinta-feira (20) e encerrada na manhã desta segunda (24).

Macarrão e frango estão mais baratos nos Armazéns da Família nesta semana

A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana terão dois novos produtos em destaque, de terça-feira (25/4) a sábado (29/4). O macarrão espaguete da marca Floriani (500 g) será vendido por R$ 1,99 e o pacote de coxa e sobrecoxa de frango (1 kg) da marca Copacol por R$ 5,95.

Athletico x CRB: escalações, onde assistir, desfalque e R$ 3,3 milhões em jogo

O Athletico Paranaense decide com o CRB, nesta terça-feira (dia 25) às 21h30, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em 12 de abril, o time alagoano venceu em casa por 1 a 0. Com isso, fica com a vaga se empatar hoje na Arena da Baixada, na partida de volta. O Furacão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis. Ou ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. O gol como visitante não é critério de desempate.

