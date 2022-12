Faltam quase dois anos, mas a eleição para prefeito de Curitiba já começou

Apesar de ainda faltarem quase dois anos para as eleições municipais, nos bastidores da política paranaense a corrida pela prefeitura de Curitiba já está em pleno andamento. E a principal cartada inicial para a disputa da sucessão do prefeito Rafael Greca em 2024 foi dada pelo governador Ratinho Júnior (PSD), ao nomear o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, secretário de Estado das Cidades para seu segundo mandato. Pimentel é cotado para concorrer à prefeitura com o apoio do governador e do próprio Greca.

Moraes manda prender blogueiro Oswaldo Eustáquio e financiador de site

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão dos bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismark Fugazza, ligado ao canal Hipócritas no YouTube.

Policiais recolhem mais explosivos abandonados no Distrito Federal

Uma denúncia levou as forças de segurança do Distrito Federal a localizar e destruir artefatos explosivos deixados em um matagal do Gama, região administrativa a cerca de 35 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Além dos explosivos, encontram coletes balísticos e capas para esses coletes.

Filas voltam a se formar na BR-277 e na BR-376, principalmente para o Litoral do Paraná e Santa Catarina. Acompanhe em tempo real

Na tarde desta segunda (26), a BR-376, no Litoral do Paraná, segue com interdição parcial no km 668 que causa filas de 20 quilômetros no sentido de Santa Catarina e 9 quilômetros no sentido Curitiba, segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho.

Idosa morre após ser atropelada por biarticulado próximo ao quartel do Boqueirão

Uma idosa de 67 anos morreu após ser atropelada por um ônibus biarticulado, do transporte coletivo, na Avenida Marechal Floriano, no Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta segunda (26). O acidente aconteceu a 50 metros do acampamento de bolsonaristas na frente do quartel do Exército.

Policiais prendem mulher e apreendem adolescente por maus-tratos a animais em Matinhos

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu uma mulher, de 50 anos, e apreendeu um adolescente, de 16 anos, por maus-tratos a animais em Matinhos, no Litoral do Estado. Durante a ação, ocorrida no domingo, os policiais resgataram ainda cinco cachorros e apreenderam uma carabina de airsoft.

Cão resgatado pela Guarda na PR-423, na Grande Curitiba, reencontra donos

A história do cão encontrado por guardas municipais de Araucária no domingo de Natal (25), perdido na PR-423, teve um final feliz.

Jovem de 18 anos desaparece no mar após se afogar em praia de Matinhos, no Litoral do Paraná

O Corpo de Bombeiros procura um jovem de 18 anos que desapareceu nesta segunda (26) depois de se afogar na Praia Brava de Matinhos, no Litoral do Paraná, por volta das 7 horas. As buscas contam com duas viaturas da corporação, além de uma embarcação e seis guarda-vidas.

Pandemia deixou mais de 40 mil crianças órfãs de mãe no Brasil, mostra estudo

A pandemia de covid-19 deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil até o final de 2021, conforme mostrou estudo de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicado na revista científica Archives of Public Health. Cientistas alertam para “desfechos adversos” da orfandade.

Saúde registra mais 442 casos e última semana do ano começa sem mortes por Covid no Paraná

O boletim da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) desta segunda-feira (26) traz 442 novos casos da doença e nenhuma nova morte confirmada.

