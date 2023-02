Covid: Testes apontam alta de 20% em positividade na semana do carnaval

Na semana do carnaval, os índices de positividade para covid-19 tiveram alta de 20,2% em comparação com a semana anterior. O aumento decorre principalmente dos festejos pré-carnavalescos e foi impulsionado pela expansão da variante XBB nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, segundo levantamento realizado pela Dasa, rede de saúde privada que atua em todo o Brasil.

Paraná começa a semana com 107 novos casos de Covid e nenhuma morte

O boletim da Covid-19 desta segunda-feira (27) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), confirmou mais 107 casos da doença. O boletim não tem novas mortes registradas.

Governo confirma volta de cobrança de imposto sobre gasolina e etanol a partir de 1º de março

A reoneração da gasolina e do etanol a partir de março está assegurada, confirmou há pouco a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, o formato do aumento das alíquotas está sendo discutido entre o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a diretoria da Petrobras, no Rio de Janeiro, mas já está certo que a arrecadação será recomposta em R$ 28,88 bilhões neste ano, conforme anunciado pelo ministro Fernando Haddad, em janeiro.

PGR denuncia mais 80 por participação em atos golpistas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 80 novas denúncias contra pessoas presas em flagrante, em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três Poderes foram invadidas como parte dos atos antidemocráticos. As petições foram protocoladas em dois inquéritos, ambos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, instaurados a pedido da PGR para apurar os crimes.

Fazenda cria novos prêmios para o Nota Paraná: de R$ 50 e R$ 100 mil

A Secretaria estadual da Fazenda divulgou nesta segunda-feira (27) mudanças na regulamentação do programa Nota Paraná, com os novos valores dos prêmios, que estarão disponíveis já a partir do sorteio do mês de março de 2023.

Ratinho Jr completa equipe anunciando secretários da Justiça, Turismo e Infraestrutura e Logística

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou hoje os nomes de mais três secretários que vão compor a estrutura do Governo do Estado neste novo mandato. Com as novas indicações, todos os ocupantes do primeiro escalão do governo foram confirmados.

Contribuinte que optar pelo PIX poderá receber a restituição do Imposto de Renda antes

A Secretaria da Receita Federal divulgou nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, as regras para a entrega da Declaração do Imposto de Renda (IRPF) de 2023, ano-base 2022. Entre as novidades estão as que o contribuinte que optar pelo modelo pré-preenchido ou que opte por receber o pagamento da restituição via PIX (sistema de transferências em tempo real) receberá antes o valor.

Dois homens suspeitos de agredir mulheres acabam presos no Litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante três homens por lesão corporal no domingo (26), em Matinhos e em Morretes, ambas no Litoral do Estado.

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com van em Curitiba

Um acidente deixou um motociclista em estado grave na esquina das Ruas Arthur Martins Franco, e Avenida Senador Accioly Filho, na Cidade Industrial de Curitiba, na tarde desta segunda-feira (27). Ele colidiu em uma van. Segundo informações dos socorristas, a vítima teve traumatismo craniano.

Após usar 27 jogadores, Coritiba ainda tem dez esperando para estrear em 2023

O Coritiba usou 27 jogadores nas 12 primeiras partidas de 2023. O técnico António Oliveira evitou repetir a escalação, para evitar o acúmulo de desgaste físico, e fez experiências na primeira fase do Campeonato Paranaense. Mesmo assim, dez jogadores ainda aguardam para atuar pela primeira vez na temporada.

The Best: Messi desbanca Benzema e Mbappé e é eleito melhor do mundo pela 7ª vez

Lionel Messi foi eleito pela sétima vez o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 27. Em cerimônia realizada em Paris, na França, o craque argentino superou os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema para levar o The Best, premiação da Fifa que não ganhava desde 2019. O evento voltou a acontecer presencialmente após anos em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia de covid.

