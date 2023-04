Câmara aprova criação da Comissão Especial da Tarifa Zero

Nesta segunda-feira (3), o plenário da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) concordou que a Casa crie a Comissão Especial da Tarifa Zero. De iniciativa de Herivelto Oliveira (Cidadania), o requerimento foi aprovado com unanimidade, com o apoio de 25 vereadores (051.00004.2021). Apesar do nome, o autor (Cidadania), explicou que a proposta “não é só [discutir] a tarifa zero e não necessariamente a tarifa zero”.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/camara-aprova-criacao-da-comissao-especial-da-tarifa-zero/

Guarda afirma para polícia que faca foi “plantada” por agentes no caso do adolescente de 17 anos morto em Curitiba

Um dos três guardas municipais suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, afirmou em depoimento no 11º Distrito Policial, no bairro Portão, em Curitiba, na manhã desta segunda (3) que a faca encontrada com o jovem no dia crime foi colocada na cena do crime pelos outros dois agentes.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/guarda-afirma-para-policia-que-faca-foi-plantada-por-agentes-no-caso-do-adolescente-de-17-anos-morto-em-curitiba/

IPTU 2023 está disponível pelo site e Curitiba App

Os proprietários de imóveis já podem acessar o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 a partir desta segunda-feira (3/4) pelo Curitiba App ou pela internet. O vencimento do IPTU 2023 é em 20 de abril. Para pagamento à vista, o desconto foi ampliado, neste ano, de 4% para 10%. É possível também parcelar em até dez vezes, de abril de 2023 a janeiro de 2024, também com vencimento todo dia 20. O prazo para impugnação é 5/5.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/iptu-2023-esta-disponivel-pelo-site-e-curitiba-app-veja-aqui-como-gerar-o-boleto-de-pagamento/

Crime em dobro: dupla usa carro roubado para furtar cabos de fibra ótica na Grande Curitiba

Um veículo VW Gol foi avistado por um Guarda Municipal de Araucária de folga às 3h00 desta segunda-feira (03), na entrada da localidade de Campestre (PR-423). O GM que passava pelo local e desconfiou da atitude dos ocupantes e checou as placas do gol, constatando ser produto de furto. Ele informou a Central da GMA que repassou às viaturas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/crime-em-dobro-dupla-usa-carro-roubado-para-furtar-cabos-de-fibra-otica-na-grande-curitiba/

MPPR denuncia frentista que ateou fogo em cliente de posto em Curitiba

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o frentista Paulo Sérgio Esperançeta por tentativa de homicídio qualificado com as qualificadores de motivo fútil, emprego de fogo e perigo comum. O frentista jogou gasolina no corpo da vítima, Caio Murilo Lopes, e ateou fogo no corpo dele.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/mppr-denuncia-frentista-que-ateou-fogo-em-cliente-de-posto-em-curitiba/

Ônibus de turismo pega fogo na BR-277, no Litoral do Paraná, mas ninguém fica ferido

Um ônibus de turismo pegou fogo no quilômetro 47 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na tarde desta segunda (3). As faixas 2 e 3 da rodovia ficaram bloqueadas por aproximadamente duas horas, o que causou filas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/onibus-de-turismo-pega-fogo-na-br-277-no-litoral-do-parana-mas-ninguem-fica-ferido/

Sacolões da Família de Curitiba terão promoção de frutas e verduras a R$ 2,99 o kg na quarta-feira

Uma boa notícia para quem precisa preparar as refeições especiais durante a Semana Santa. Na quarta-feira (5/4), frutas, verduras e legumes estarão mais baratos nos 11 Sacolões da Família da Prefeitura com preço único de R$ 2,99 o quilo para hortifrútis da estação.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/sacoloes-da-familia-de-curitiba-terao-promocao-de-frutas-e-verduras-a-r-299-o-kg-na-quarta-feira/

Assembleia abre processo para avaliar denúncias de deputados Ricardo Arruda e Renato Freitas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), determinou hoje que a corregedoria geral da Casa avalie as acusações trocadas entre os deputados Ricardo Arruda (PL) e Renato Freitas (PT). Na semana passada, Arruda registrou boletim de ocorrência na polícia acusando Freitas de supostas ameaças contra ele. Já Freitas afirma que o parlamentar do PL de tê-lo acusado, sem provas, de ligações no facções criminosas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/assembleia-abre-processo-para-avaliar-denuncias-de-deputados-ricardo-arruda-e-renato-freitas/

Primeiro boletim de abril registra 2.089 casos e 12 óbitos por Covid-19 no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) divulgou nesta segunda-feira (3) mais 2.089 casos e 12 mortos em decorrência da Covid-19. A Sesa divulga semanalmente o Boletim Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.915.692 casos e 45.845 óbitos devido à doença.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/primeiro-boletim-de-abril-registra-2-089-casos-e-12-obitos-por-covid-19-no-parana/

Athletico anuncia a contratação de Thiago Andrade, campeão da Major League

O ponta Thiago Andrade, 22 anos, é o novo reforço do Athletico Paranaense. O clube confirmou a contratação por empréstimo, válido até o fim de 2023, cedido pelo New York City, da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos. O jogador tem vínculo com a equipe da América do Norte até o final de 2024.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-anuncia-a-contratacao-de-thiago-andrade-campeao-da-major-league/