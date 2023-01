Dois caminhões colidem de frente na Rodovia do Xisto na Grande Curitiba; motoristas morrem

Um acidente trágico bloqueou a Rodovia do Xisto, a BR-476, na Grande Curitiba, nesta tarde de segunda-feira. Uma carreta e um caminhão colidiram de frente. O motorista da carreta morreu na hora. O caminhão depois do choque caiu por um barranco. O segundo motorista chegou a ser atendido, masw não resistiu.

Homem é detido na Grande Curitiba depois de mostrar a genitália perto de parquinho cheio de crianças

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Araucária depois de exibir sua genitália em via pública, próximo a um parquinho lotado de crianças. O fato aconteceu no final da tarde de sábado (28), no Bosque Sol Nascente, no Capela Velha.

OMS decide manter Covid-19 como emergência global em saúde pública

Três anos após decretar a covid-19 como emergência global em saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje (30) que ainda não vai declarar o fim da pandemia e do estado de alerta causado pelo vírus.

Bombeiros fazem mais de 1 mil salvamentos no Litoral do Paraná desde dezembro

Durante o Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros vem atuando nas areias das praias do Estado para garantir a tranquilidade e a segurança dos veranistas. Nesta segunda-feira (30), a corporação divulgou o novo balanço de ações realizadas entre 17 de dezembro de 2022 e 29 de janeiro de 2023. Ao todo, foram 128.469 ações preventivas e 1.019 salvamentos.

Requião ataca novo presidente da Petrobras

O ex-governador Roberto Requião (PT) lançou, nos últimos dias, uma série de ataques ao novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, aprovado na semana passada para comandar a companhia de petróleo. Requião vem criticando o recente aumento da gasolina e a venda do campo de petróleo campo de produção de Albacora Leste, na bacia de Campos.

PGR denuncia mais 225 por participação em atos golpistas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 225 investigados por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. É a sexta vez que a procuradoria apresenta denúncias, que já totalizam 479 pessoas denunciadas.

Melhorias em reservatórios vão afetar abastecimento de água na Capital e três cidades da RMC nesta terça-feira

Sanepar informa que fará obras de melhorias nos reservatórios Iguaçu, Cachoeira e Bacacheri, em Curitiba, nesta terça-feira (31). Elas irão afetar o abastecimento de água em bairros da Capital, de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré. O serviço será feito das 7 horas às 20h, e a normalização do abastecimento está prevista para as 7 horas da manhã de quarta-feira (1º).

Apesar de tropeço, Coritiba tem melhor início de Paranaense em dez anos

O Coritiba sofreu seu primeiro tropeço na temporada 2023 no último domingo (dia 29), ao empatar em 2 a 2 com o Azuriz, no Couto Pereira. Mesmo assim, a campanha da atual temporada representa o melhor início de Campeonato Paranaense do clube nos últimos dez anos.

Curitiba pode ter fama, mas está longe de ser uma cidade rude, diz pesquisa

Curitiba pode ter fama de uma cidade em que a população não dá bom-dia e nem conhece o vizinho. Mas uma pesquisa indica que a capital paranaense está longe de ser considerada uma cidade rude ou mal-educada. Numa lista entre 15 grandes cidades brasileiras, Curitiba é apenas a 13ª mais rude.

Leite em pó, macarrão e carne moída com preços mais baixos no Armazém da Família de Curitiba

Cerca de 38 toneladas de leite em pó integral, macarrão e carne moída bovina congelada são as estrelas desta Semana da Economia nos Armazéns da Família, da Prefeitura de Curitiba. Os produtos estarão à venda até sábado (4/2), ou até acabarem os estoques, apenas para quem tem cadastro no programa. A Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) coordena a ação.

