Julho chega ao Paraná com frio intenso e temperaturas negativas. Saiba as cidades

A última segunda de junho, 30, chegou com chuva a Curitiba e temperatura de 12ºC, muito próxima dos 15ºC de máxima previstos para o dia. No entanto, o frio deve se intensificar mais no período do tarde quando deve ocorrer a mínima de 9ºC, prevista para o dia. Esse resfriamento, iniciado já no domingo, 29, se intensifica e marca a entrada de uma nova massa de ar polar no Paraná, em alerta desde ontem para um resfriamento brusco superior a 5ºC.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/julho-parana-frio-intenso-temperatura-negativa

Carro desgovernado bate em posto da Polícia Rodoviária em estrada no Litoral do Paraná

Um carro atingiu o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do quilômetro 12 da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, por volta das 17h30 desta segunda (30).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/carro-desgovernado-bate-em-posto-da-policia-rodoviaria-em-estrada-no-litoral-do-parana

Guru espiritual da Grande Curitiba é denunciado por mais crimes, entre eles quatro casos de estupro de vulnerável

O Ministério Público do Paraná (MPPR) ofereceu nova denúncia criminal contra o guru espiritual da Grande Curitiba Uberto Gama, 63 anos. Ele é acusado de se aproveitar da posição de líder espiritual para cometer uma série de crimes sexuais. O guru atuava também como professor de yoga e teria se valido das relações de “mestre-discípulo” que estabelecia com as vítimas para cometer os abusos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/guru-espiritual-da-grande-curitiba-e-denunciado-por-mais-crimes-entre-eles-quatro-casos-de-estupro-de-vulneravel

Shopping de Curitiba anuncia retorno de atração com 200m² de camas elásticas nas férias de julho; saiba qual

O Jockey Plaza Shopping volta a ser palco de um dos programas mais aguardados das férias de julho em Curitiba. A Arena Neon Fun retorna pelo quarto ano consecutivo.

https://www.bemparana.com.br/curitiba/shopping-de-curitiba-anuncia-retorno-de-atracao

Delegado do Atletiba relata denúncia de agressão de segurança do Athletico contra jogador do Coritiba; confira as imagens

O Atletiba do último sábado (28 de junho) pode ter registrado um caso de agressão de um profissional do Athletico contra um jogador do Coritiba. O episódio é narrado no relatório do jogo, assinado pelo delegado da partida, Eduardo Senna. O documento foi divulgado pela CBF em seu site oficial.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/delegado-do-atletiba-relata-denuncia-de-agressao-de-seguranca-do-athletico-contra-jogador-do-coritiba-confira-as-imagens

Curitiba ganha hospital e maternidade 100% SUS com 149 leitos

Curitiba ganhou uma maternidade 100% SUS. Nesta segunda-feira (30) foi inaugurado o Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, antiga maternidade Mater Dei. A nova estrutura passa de 73 para 149 leitos que serão destinados exclusivamente para o SUS.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/curitiba-ganha-hospital-e-maternidade-100-sus-com-149-leitos

Paranaenses deixam de sacar mais de R$ 72 milhões em créditos do Nota Paraná

No primeiro semestre deste ano, o programa Nota Paraná registrou um total de R$ 190,74 milhões em créditos e prêmios para os consumidores. Porém, mais de R$ 72,5 milhões em créditos do Nota Paraná foram cancelados no período por falta de resgate pelos participantes do programa, o que representa 38% do total de créditos disponibilizados.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/paranaenses-deixam-de-sacar-mais-de-r-72-milhoes-em-creditos-do-nota-parana

Assembleia faz audiência pública para discutir LDO de 2026 do estado, com previsão de R$82,9 bilhões de receita

A Assembleia Legislativa faz nesta terça-feira (1º) uma audiência pública para debater o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 do estado do Paraná. Para 2026, a proposta da LDO prevê uma receita de R$ 82,9 bilhões – aumento de 5,3% em relação ao orçamento deste ano (R$ 78,7 bilhões). E em relação às despesas, a proposta de LDO também prevê um total de R$ 82,9 bilhões.

https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/martha-feldens/assembleia-faz-audiencia-publica-para-discutir-ldo-de-2026-do-estado-com-previsao-de-r829-bilhoes-de-receita

Relatora propõe 30 dias de suspensão das prerrogativas parlamentares a Renato Freitas

A deputada Márcia Huçulak (PSB), relatora do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, apresentou nesta segunda-feira (30) seu parecer em relação a duas representações movidas contra o deputado Renato Freitas (PT) pelos também deputados Tito Barichello (União) e Ricardo Arruda (PL). O parecer da relatora é favorável à punição de Renato Freitas, com uma sanção de suspensão das prerrogativas parlamentares durante 30 dias.

https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/martha-feldens/relatora-propoe-30-dias-de-suspensao-das-prerrogativas-parlamentares-a-renato-freitas

Athletico pode trazer lateral-direito argentino que disputou a Libertadores neste ano

O Athletico pode trazer o lateral-direito argentino Gastón Benavídez, que hoje atua pelo Talleres de Córdoba. O jogador disputou a Copa Libertadores desde ano. A posição de lateral é uma das que o clube procura reforços.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-pode-trazer-lateral-direito-argentino-que-disputou-a-libertadores-neste-ano