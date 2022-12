Brasil dá show, goleia a Coreia, avança às quartas e iguala marca da Alemanha

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A classificação ocorreu nessa segunda-feira (dia 5) com a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Na próxima fase, a seleção brasileira enfrenta a Croácia, na próxima sexta-feira (dia 9) ao meio-dia (horário de Brasília).

Tite cita comentários “maldosos” após dança e festeja volta de Neymar

Tite é sério em boa parte das entrevistas e na beira do gramado, mas também entra na dança quando o momento é oportuno. Foi o que o treinador fez depois do terceiro gol do Brasil sobre a Coreia do Sul na goleada por 4 a 1 que colocou a seleção nas quartas de final da Copa do Mundo. Ele participou da dança do Pombo, comemoração característica de Richarlison, junto com o camisa 9 e os outros jogadores. A cena surpreende, já que é pouco comum ver o treinador festejar dessa maneira, e foi alvo de críticas do ex-jogador irlandês Roy Keane, que julgou o ato como desrespeito à Coreia do Sul.

Em dia de jogo da Copa, vereadores aprovam projeto que vai aumentar valor do IPTU para muitos curitibanos

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, por 23 a 13 votos, em primeiro turno, nesta segunda-feira (5), a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) dos imóveis da capital do Paraná. O texto aprovado não foi aquele enviado originalmente pela Prefeitura de Curitiba, mas um substitutivo geral protocolado nesta manhã pelo Executivo.

Restauração da BR-376, no Litoral do Paraná avança, mas ainda não há previsão para liberação

Boletim da Concessionária Arteris Litoral Sul, que cuida da BR-376, que está bloqueada desde o deslizamento de terra há uma semana, diz que as equipes conseguiram avançar com os trabalhos de restauração da rodovia e foram colocadas barreiras de concreto na base da encosta. Mas afirma que não existe previsão de data para a liberação.

MP denuncia homem que agrediu músico negro em Curitiba com cassetete por tentativa de homicídio e injúria racial

O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, denunciou criminalmente Paulo Cezar Bezerra da Silva, identificado, como agressor de um músico negro Odivaldo Carlos da Silva,o Neno, em Curitiba. O crime aconteceu em 22 de novembro em uma rua no Centro da capital e foi filmado por câmeras de segurança – as imagens repercutiram nacionalmente na imprensa e nas redes sociais.

Homem é preso na Grande Curitiba após ser flagrado abusando sexualmente da cadela de estimação da família

Um homem é preso na Grande Curitiba após ser flagrado abusando sexualmente da cadela de estimação da família. Os guardas foram até o local, na rua João Stanczyk, para atender o que seria uma briga de irmãos.

Humorista e motorista de aplicativo flagra tiroteio no Centro de Curitiba durante live

O humorista e motorista de aplicativo Will Hilário divulgou um flagrante de tiroteio no centro de Curitiba durante uma live feita nesta madrugada de segunda-feira, 5 de dezembro.

Goleiro brilha nos pênaltis, Croácia elimina Japão e vai às quartas da Copa do Mundo

Em jogo de baixo nível técnico e poucas emoções, a Croácia voltou a contar com o tempo extra e os pênaltis para avançar num mata-mata de Copa do Mundo, nesta segunda-feira. Os atuais vice-campeões mundiais empataram por 1 a 1 com o Japão no tempo normal, fizeram uma sonolenta prorrogação, sem gols, e precisaram definir nas penalidades a vaga nas quartas de final. Foi a “estreia” do tempo extra e dos pênaltis no Mundial do Catar.

Paraná começa semana com 747 novos casos de Covid confirmados e nenhuma morte

O boletim desta segunda-feira (05) da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) traz 747 novas confirmações da doença no Estado e nenhuma morte.

Avião monomotor cai próximo de aeroporto no interior do Paraná

Um avião monomotor de prefixo PT-WBH do Aeroclube de Ponta Grossa caiu por volta das 17h30 desta segunda (5) em uma propriedade rural perto da cabeceira da pista do Aeroporto Sant’Ana, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o piloto não se feriu.

