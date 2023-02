Árbitro usa vídeo da transmissão e expulsa nove por confusão em Atletiba sem VAR

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior precisou recorrer às imagens da transmissão para punir os envolvidos na confusão generalizada que tomou o gramado da Arena da Baixada neste domingo, durante a disputa do clássico entre Athletico-PR e Coritiba. Como o Campeonato Paranaense não utiliza o VAR, as expulsões foram registradas na súmula após Mendonça e a equipe de arbitragem analisarem as imagens depois do apito final.

Punição para violência no Atletiba deve ser severa, mas pode ficar para 2024

A pancadaria no Atletiba do último domingo (dia 5) provavelmente vai terminar com punições severas na Justiça Desportiva. No entanto, é igualmente provável que as penas só sejam cumpridas em 2024. É possível afirmar isso com base no histórico recente dos julgamentos e decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Morre jovem de 22 anos baleada na frente de boate na Grande Curitiba

Morreu no domingo (5) Sabryna Ferreira Ponciano, de 22 anos, que estava internada no Hospital Evangélico em Curitiba. Ela foi baleada na saída de uma boate na Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na sexta (3).

Acusado de matar a fisiculturista Renata Muggiati vai a júri popular nesta semana

Acusado de matar a fisiculturista Renata Muggiati em Curitiba, o então namorado dela Raphael Suss Marques vai a júri popular nesta semana. Ele é acusado de matar e jogar o corpo de Renata pela janela do apartamento onde viviam, no Centro de Curitiba.

Com fim de etapa de obras, BR-376 volta a operar com quatro faixas na Serra do Mar, no Litoral do Paraná

As equipes da Arteris Litoral Sul concluíram, na madrugada de hoje (06), a etapa de obras que viabilizou a liberação de mais uma faixa na pista norte para operação na Serra da BR-376 – em Guaratuba, no km 668,6 – ponto que também foi atingido pelas chuvas de novembro de 2022. A concessionária prossegue com o monitoramento de encostas na região – com atenção para períodos de chuvas intensas.

Ônibus escolar cai na ribanceira e pelo quatro crianças ficam feridas na Grande Curitiba

Pelo menos quatro crianças e uma monitora ficaram feridas em um acidente com um ônibus escolar do município de Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta segunda (6). O veículo perdeu o freio e caiu em uma ribanceira.

Polícia apreende em Curitiba carro com mais de R$ 600 mil em multas

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) apreendeu na manhã desta segunda (6) em Curitiba um Sandero com mais de R$ 600 mil em multas. Entre as dívidas estão multas, notificações, licenciamento e IPVA atrasados.

Curitiba convoca bebês de 6 meses a menores de 2 anos para vacinação contra Covid

Com a previsão de chegada de novas doses de Pfizer Baby para o município de Curitiba amanhã, a Secretaria Municipal da Saúde retoma a aplicação da 1ª dose da vacina anticovid para os bebês a partir de quarta-feira (08). Como as doses são limitadas, a convocação precisará será escalonada.

Grupo de fraudadores em vestibulares de universidade estaduais estão no alvo de operação do Gaeco

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu neste domingo, 5 de fevereiro, três mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre possível esquema de fraudes em concursos vestibulares de universidades estaduais do Paraná.

Na abertura dos trabalhos, Ratinho Junior entrega balanço de 2022 à Assembleia

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou nesta segunda-feira (6) à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) o relatório de atividades do Poder Executivo em 2022 e apontou, em discurso, as diretrizes gerais do governo para este 2023.

