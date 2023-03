Saúde divulga cronograma de vacinação anticovid bivalente para novo grupo em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começa aplicar na quarta-feira (8/3), de forma escalonada por idade, a vacina anticovid bivalente para pessoas imunossuprimidas que tenham tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente e com intervalo de 120 dias ou mais desde a última aplicação.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/saude-divulga-cronograma-de-vacinacao-anticovid-bivalente-para-novo-grupo-em-curitiba/

Homem fica ferido gravemente após ser atropelado por caminhão em via rápida em Curitiba

Um homem foi atropelado e ficou em estado grave após ser atropelado por um caminhão na Rua Isaac Guelmann, via rápida esquina com Coronel Herculano de Araújo, no Novo Mundo, em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-fica-ferido-gravemente-apos-ser-atropelado-por-caminhao-em-via-rapida-em-curitiba-veja-video/

Polícia conclui inquérito de acidente que matou sete na BR-277, no Paraná; motorista de ônibus é indiciado por homicídio com dolo eventual

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial referente ao acidente envolvendo um ônibus, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2023, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, nos Campos Gerais. O motorista foi indiciado por homicídio com dolo eventual.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-conclui-inquerito-de-acidente-que-matou-sete-na-br-277-no-parana-motorista-de-onibus-e-indiciado-por-homicidio-com-dolo-eventual/

Morte de adolescente atropelado em canaleta de ônibus no Batel, em Curitiba, gera comoção

A morte de Eduardo Good do Rosário, 16 anos, após ser atropelado por um ônibus no bairro Batel, em Curitiba, gerou comoção nas redes sociais.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, deste domingo (5), na Avenida 7 de Setembro. Segundo testemunhas, o adolescente pegava ‘rabeira’ no veículo quando sofreu a queda e foi atingido pelo biarticulado após o guidão da bicicleta enroscar no ônibus.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/morte-de-adolescente-atropelado-em-canaleta-de-onibus-no-batel-em-curitiba-gera-comocao/

Saúde divulga cronograma de vacinação anticovid bivalente para novo grupo em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começa aplicar na quarta-feira (8/3), de forma escalonada por idade, a vacina anticovid bivalente para pessoas imunossuprimidas que tenham tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente e com intervalo de 120 dias ou mais desde a última aplicação.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/saude-divulga-cronograma-de-vacinacao-anticovid-bivalente-para-novo-grupo-em-curitiba/

Em reunião com chefe da Casa Civil de Lula, deputados pedem mudanças em modelo dos novos pedágios

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa se reuniram hoje em Brasília com o ministro chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa (PT), para pedir mudanças no modelo de concessões de rodovias no Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/em-reuniao-com-chefe-da-casa-civil-de-lula-deputados-pedem-mudancas-em-modelo-dos-novos-pedagios/

Censo Animal: Curitiba começa a contar os cães e gatos na cidade

A Prefeitura de Curitiba começou uma pesquisa para saber quantos animais de estimação (cães e gatos) vivem nas casas dos moradores da cidade. O Censo Animal está nas ruas desde o início desta semana e pretende ter os resultados contabilizados até o mês de agosto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/censo-animal-curitiba-comeca-a-contar-os-caes-e-gatos-na-cidade/

Primeiro boletim semanal da Covid divulgado pela Sesa traz 2.179 novos casos e 17 óbitos no Paraná

O primeiro boletim semanal da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta segunda-feira (6), traz 2.179 novos casos da doença e 17 mortes no Estado. A partir desta semana, os boletins da Sesa, que antes eram diários, passam a ser semanais, divulgados toda segunda-feira, depois de pedido do Ministério da Saúde.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/primeiro-boletim-semanal-da-covid-divulgado-pela-sesa-traz-2-179-novos-casos-e-17-obitos-no-parana/

Bolsonaro/joias: Receita investigará 2º pacote que entrou no País de forma ilegal

A Receita Federal informou nesta segunda-feira, 6, que vai investigar a entrada de um segundo pacote de joias trazidos pelo governo Jair Bolsonaro ao País, como presente do regime da Arábia Saudita. A existência deste segundo pacote de joias foi revelada ao Estadão na sexta-feira, 3, pelo ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, que participava da comitiva brasileira naquela viagem.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/bolsonaro-joias-receita-investigara-2o-pacote-que-entrou-no-pais-de-forma-ilegal/

Tromba d’água afeta 1.100 pessoas e deixa 527 desalojadas em Bandeirantes, no interior do Paraná

As chuvas dos últimos dias, entre 2 março e hoje, afetaram 3.437 pessoas em 10 cidades do Paraná, segundo boletim do fim da tarde desta segunda (6) da Defesa Civil. De acordo com o balanço, 527 pessoas permanecem desalojadas e 30, desabrigadas. Trezentas casas foram danificadas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/tromba-dagua-afeta-1100-pessoas-e-deixa-527-desalojadas-em-bandeirantes-no-interior-do-parana/

Para passar pelo Cascavel, Coritiba terá que reverter retrospecto e números negativos

O Coritiba tem uma montanha para escalar no próximo fim de semana. No sábado (dia 11) às 18 horas, no Couto Pereira, o time precisa vencer por três gols de diferença o FC Cascavel. Com isso, avança para as semifinais do Campeonato Paranaense e também garante vaga na Copa do Brasil de 2024. Se ganhar por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/para-passar-pelo-cascavel-coritiba-tera-que-reverter-retrospecto-e-numeros-negativos/

Entre os 20 do Brasileirão, Athletico e Grêmio têm o melhor início de temporada

O Athletico Paranaense e o Grêmio têm o melhor aproveitamento de pontos no início da temporada entre os 20 integrantes da primeira divisão nacional. Os dois somaram 11 vitórias e um empate nos 12 primeiros jogos de 2023 — aproveitamento de 93,44% dos pontos disputados. Os dois clubes também estão empatados no saldo de gols: 22.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/entre-os-20-do-brasileirao-athletico-e-gremio-tem-o-melhor-inicio-de-temporada/