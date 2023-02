Raphael Suss Marques é condenado a 31 anos de prisão pela morte da fisiculturista Renata Muggiati

O julgamento do acusado pela morte da fisiculturista Renata Muggiati, Raphael Suss Marques, terminou na madrugada desta sexta-feira (10) com a condenação do réu por homicídio de Renata. A sentença foi dada após dois dias de julgamento no Tribunal do Júri, em Curitiba. Pelo feminicídio, o réu recebeu pena de 31 anos de prisão pelo homicídio. Marques também foi condenado por lesão corporal e fraude processual, mas em neste caso em regime aberto.

Garibaldis e Sacis e Mocidade Azul animam bairros no pré-carnaval de Curitiba neste final de semana

Curitiba terá eventos gratuitos de pré-carnaval neste fim de semana. As administrações regionais Matriz, Pinheirinho, Tatuquara e Bairro Novo terão apresentações do tradicional Corso de Carnaval, além do bloco Garibaldis e Sacis e de integrantes da Escola de Samba Mocidade Azul.

Vento forte arrasta dois aviões e causa susto em aeroporto no Paraná

Dois aviões foram arrastados nesta sexta-feira (10) no aeroporto de Cascavel (oeste do Paraná) por causa dos ventos fortes no local. Ninguém se feriu, mas os passageiros de um dos voos levaram um susto.

É dia de festa no Cajuru: em expansão acelerada, Lojas Colombo inaugura sua quinta unidade em Curitiba

A manhã desta sexta-feira (10 de fevereiro) foi de festa no bairro Cajuru, em Curitiba. Em frente ao Terminal do Centenário, a Lojas Colombo inaugurou hoje a sua mais nova unidade em Curitiba, dando sequência ao acelerado plano de crescimento da marca. Com 304 lojas espalhadas pela região Sul do Brasil, a rede agora conta com cinco unidades em Curitiba e no dia 17 de março ainda inaugura uma outra loja no Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Polícia vai indiciar oito jogadores de Athletico e Coritiba por crime de rixa

A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná, vai indiciar oito jogadores, cinco do Athletico e três do Coritiba, pela briga generalizada no gramado da Arena da Baixada, durante o clássico Atletiba, no último domingo (dia 5), pelo Campeonato Paranaense.

Mulher é morta a facadas; filha é suspeita do crime e acaba presa em Curitiba

Uma mulher de 26 anos foi presa nesta sexta-feira (10) em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Curitiba. Ela é suspeita de ter matado a própria mãe a facadas num crime ocorrido nesta quinta-feira (9).

Cem policiais participam operação contra organização criminosa ligada a homicídios e tráfico no Litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), para cumprir 12 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado a homicídios em Paranaguá, no Litoral do Estado.

Polícia divulga foto de suspeito de tentativa de homicídio ocorrida em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (10) a foto de um homem, de 40 anos, suspeito da tentativa de homicídio de Diego Vanilly Pedroso, de 23, ocorrida no dia 4 de fevereiro, no bairro Centro, em Curitiba.

Paraná registra boletim com 588 casos e 9 mortes por Covid-19

O Paraná registrou 588 novos casos de Covid-19 e 9 mortes pela doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta sexta-feira (10). As mortes são de quatro mulheres e cinco homens, com idade entre 66 e 87 anos. Os óbitos foram registrados em Curitiba (2), Telêmaco Borba, Salto do Itararé, Ponta Grossa, Marilândia do Sul, Jaboti, Cianorte e Cascavel.

Sem restrição de horário: DER/PR terá operação pare-e-siga 24h por dia na Estrada da Graciosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai iniciar operação pare-e-siga em período integral (24 horas por dia) na Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral, a partir de hoje. O trecho em meia pista fica entre o km 7 e o km 8, atualmente em obras de recuperação após danos causados pelas chuvas no ano passado, e entre o km 12 e km 11, também danificados e com melhorias previstas e em fase inicial.

Athletico x Operário: escalações, onde assistir e Fantasma desfalcado

Athletico Paranaense e Operário se enfrentam neste sábado (dia 11) às 18h30, na Arena da Baixada, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital lidera a competição, com 22 pontos, seguido pela equipe de Ponta Grossa, vice-líder com 19 pontos. Os dois já estão classificados para as quartas de final. E jogam as rodadas finais da primeira fase em busca das vastagens previstas no regulamento: enfrentar um adversário teoricamente mais fraco nas quartas e ter o mando de campo do segundo jogo nas fases eliminatórias.

