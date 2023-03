Inflação em Curitiba foi a maior do país em fevereiro, mostra IBGE

A região de Curitiba registrou no último mês a maior inflação do país entre as 16 regiões pesquisadas mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro foi de 1,09% e ficou 1,04 pontos porcentuais (p.p.) acima da taxa de janeiro (-0,05%).

Chuvarada na tarde de sexta em Curitiba provoca alagamento e deixa uma pessoa ilhada

Curitiba registrou um forte temporal na tarde desta sexta-feira (10 de março), uma situação que causou alguns transtornos pela cidade, com registro de alagamento, erosão e uma situação de risco, envolvendo o resgate de pessoas ilhadas. As informações constam no Boletim de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, divulgado no final da tarde de hoje.

Frente pela tarifa zero do ônibus faz protesto em Curitiba; veja fotos e vídeo

Uma frente de militantes se reuniu nesta sexta-feira (10), no centro de Curitiba, para pedir o fim da tarifa de ônibus na cidade. O grupo, chamado Frente de Luta pela Tarifa Zero, que reúne vários movimentos, coletivos e militantes independentes, fez o protesto na Praça Rui Barbosa, no Centro, às 17h30. Depois, os manifestantes marcharam até o terminal Guadalupe.

Morre mais uma vítima do acidente entre trem e ônibus no Paraná

Morreu na noite desta sexta-feira (10) mais uma vítima do acidente entre um trem e um ônibus da Associação Paranaense de Apoio ao Excepcional (Apae) em Jandaia do Sul (norte do no Paraná). A vítima foi identificada como Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, que estava internada no Hospital da Providência de Apucarana após o acidente.

Polícia descobre “QG” de quadrilha que esquentava placas de veículos roubados em Curitiba

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba descobriram, nesta sexta-feira (10), uma casa que servia de fachada para um esquema que trocava placas de veículos roubados ou furtados em Curitiba. O local funcionava em um imóvel alugado no Tatuquara.

Jovem de 15 anos desaparece quando voltava da escola no Alto Boqueirão; família pede ajuda

Uma adolescente de 15 anos desapareceu na última quinta-feira, em Curitiba, quando voltava para casa após a escola acompanhada de um amigo. A família divulgou o caso pelas redes sociais pedindo ajuda para encontrar Ana Carolina Tavares Fasolin.

Homem é condenado a mais de 30 anos de prisão no Paraná por estupro de vulnerável contra a própria filha

Em Marmeleiro, no Sudoeste do estado, um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por estupro de vulnerável foi condenado nesta semana a 31 anos, 2 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. A vítima era filha dele – a violência começou quando a criança tinha apenas 8 anos. Os fatos foram praticados em 2021 e levados às autoridades pela mãe da menina.

Ratinho Jr pede ao governo Lula agilidade na recuperação da BR-277 e liberação de novos pedágios no Paraná

O governador Ratinho Junior afirmou hoje que o Estado está trabalhando em conjunto com o governo federal para a resolução da fissura e do afundamento de pista na BR-277, no Litoral do Paraná. Ele endossou os termos do ofício encaminhado ao Ministério dos Transportes na quarta-feira (08), dia do incidente, e a preocupação com a celeridade das obras para a retomada da normalidade da ligação do Interior com o Porto de Paranaguá.

Joias ilegais x Juscelino: como apoiadores de Bolsonaro e Lula brigam nas redes

Influenciadores ligados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adotam estratégias semelhantes nas redes sociais e trocam acusações para esconder as polêmicas políticas de seu lado do jogo. Os petistas criticam o escândalo da apreensão de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões pela Receita Federal, que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil, ao mesmo tempo em que ignoram suspeitas que recaem sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil). Já os bolsonaristas exploram a crise do ministro de Lula e atacam a imprensa para desqualificar a denúncia sobre as joias.

ANP: Desde a volta dos impostos, preço médio da gasolina subiu 9,6% na bomba

Dez dias após a volta dos impostos sobre a gasolina, o preço médio do litro do insumo subiu 9,6% para R$ 5,57 nos postos de abastecimento de todo o País. Essa foi a variação de preço identificada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nas duas últimas semanas. No fim de fevereiro, este preço estava em R$ 5,08.

Coritiba x FC Cascavel: onde assistir, escalações e ‘missão simples’, mas inédita

O Coritiba enfrenta o FC Cascavel neste sábado (11), em Curitiba, em partida que vale a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense 2023. No jogo de ida, em Cascavel, o time da Capital perdeu por 3 a 1 e, agora, precisa de algo que ainda não fez neste ano dentro do Couto Pereira: vencer por três gols de diferença.

