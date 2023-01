BR-376 é parcialmente liberada nesta manhã de sexta-feira. Veja o vídeo do movimento entre o Paraná e Santa Catarina

A BR-376 foi liberada para o tráfego às 9 horas desta manhã de sexta-feira, 20 de janeiro. A informação é da concessionária Arteris Litoral Sul que já informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a liberação do trecho onde ocorreu um novo deslizamento de terra na noite desta quinta-feira, 19 de janeiro. Por esse motivo a pista tinha sido interditada novamente. Desta vez, a interdição durou cerca de 12 horas.

Após interdição e liberação, BR-376 está sem retenção de fluxo, diz concessionária

A BR-376 está sem retenção de fluxo na noite desta sexta-feira (20), segundo afirmou a concessionária Arteris Litoral Sul, às 20h25 desta sexta. A estrada sofreu novo deslizamento de terra no km 668,7 na noite de quinta-feira (19), e ficou interditada por 12 horas. Só foi liberada na manhã desta sexta. O trecho atingido fica no município de Guaratuba (litoral do Paraná).

Vereadores paranaenses curtem praia em Santa Catarina enquanto aprovam aumento dos próprios salários

O município de Jataizinho, no norte do Paraná, virou notícia nacional recentemente. O motivo foi a votação, pela Câmara Municipal, pela votação de um aumento no salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. E mais do que a votação em si, o curioso foi que dois dos parlamentares que votaram para aumentar seus próprios salários o fizeram através de uma vídeochamada direto da praia.

Saúde confirma mais 832 casos e 23 mortes por Covid no Paraná no boletim desta sexta

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 832 casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta sexta-feira (20). O boletim ainda traz 23 mortes em decorrência do vírus.

Moradoras da Casa das Estudantes Universitárias de Curitiba registram boletim de ocorrência após suástica ser rasurada na porta de elevador

Moradoras da Casa das Estudantes Universitárias de Curitiba (CEUC), localizada no Alto da Glória, em Curitiba, registraram nesta sexta-feira (20 de janeiro) um boletim de ocorrência por apologia ao nazismo e racismo cometidoos dentro das dependências da moradia das estudantes. A situação foi levada às autoridades um dia após algumas moradoras perceberem que o lado de dentro da porta de madeira do elevador da Casa havia sido vandalizado com uma suástica, só que essa não foi a primeira vez que as estudantes tiveram que lidar com situações, no mínimo, intimidadoras.

Em dia de calor e chuva, arco-íris aparece no céu curitibano no fim da tarde

Após um dia de muito calor e com chuvarada no período da tarde, Curitiba viu aparecer nos céus um arco-íris por volta das 18 horas desta sexta-feira (20 de novembro). Apesar do tempo um tanto nublado, fenômeno ficou visível em diversos bairros da cidade, como o Abranches, Centro, Centro Cívico e Rebouças.

Em 2022, batidas de carros danificaram 9 postes por dia no Paraná

Em 2022, a Copel trocou em média, a cada dia, 9 postes danificados por colisões de veículos. Além de provocar falta de energia à população em diversas situações, as batidas de carros em estruturas da companhia causaram danos à rede e demandaram, ao todo, a substituição de 3.225 postes. Se utilizados todos na construção de uma nova rede, estes postes seriam suficientes para 185 quilômetros de extensão.

Homem morre esmagado pelo próprio veículo no bairro da Barreirinha, em Curitiba

Um homem de 71 anos morreu nesta manhã de sexta-feira, 20 de janeiro, ao ser esmagado pelo próprio veículo, O caso aconteceu na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba.

PF faz buscas em endereços de Ibaneis e de ex-número 2 da segurança do DF em ação contra atos golpistas

A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal cumpre, na tarde desta sexta-feira, 20, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) e ao ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Souza Oliveira. Ao todo, cinco endereços foram vasculhados pelos investigadores, entre residências e locais de trabalho, incluindo o Palácio do Buriti e a Secretaria de Segurança Pública do DF.

Athletico x Maringá: onde assistir, escalações, duelos de times 100% e público feminino

O Athletico enfrenta o Maringá na tarde deste sábado (21), às 16 horas, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense. A partida confronta duas equipes com 100% de aproveitamento e será na Arena da Baixada, com um público diferente: apenas mulheres e menores de 12 anos.

