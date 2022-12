Movimento nas estradas da Grande Curitiba fica alto na sexta-feira, antevéspera de Natal; veja em tempo real

O movimento de carros foi bastante grande nesta sexta-feira, 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Entre os destinos mais procurados, os litorais do Paraná e Santa Catarina, devem ter as rodovias entre as mais congestionadas. Por causa das restrições de tráfego provocada por deslizamentos em novembro e na semana passada, o trânsito é lento em determinados trechos da BR-277, que leva ao Litoral do Paraná, e na BR-376, que vai até o litoral catarinense.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/movimento-nas-estradas-da-grande-curitiba-fica-alto-na-sexta-feira-antevespera-de-natal-veja-em-tempo-real/

Paraná registra 4.106 casos e 7 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Paraná registrou 4.106 casos e 7 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É que diz o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná desta sexta-feira (23). Com isso, o número de casos no Estado saltou para 2.834.326 e o de mortes chegou a 45.426.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-registra-4-106-casos-e-7-mortes-por-covid-19-em-24-horas/

Vinte e um estados, incluindo o Paraná, têm incidência alta de Covid-19, diz instituto

Quase metade dos municípios brasileiros registrou, na semana passada, alta incidência de covid-19, segundo análise divulgada nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com base em dados do Ministério da Saúde. De acordo com o instituto, 2.552 cidades (de um total de 5.297 que enviaram os dados) tiveram mais de 100 casos da doença por 100 mil habitantes, o que caracteriza a alta incidência. “Nesses municípios, vivem 47% da população brasileira, e seus moradores estão expostos a elevados níveis de transmissão viral”, destacou o Todos pela Saúde. A análise do ITpS mostra que 21 das 27 unidades da federação apresentam alta incidência, incluindo o Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/metade-das-cidades-brasileiras-tem-incidencia-alta-de-covid-19/

Idoso morre atropelado por vários carros na BR-277, na Grande Curitiba

Um homem de 67 anos morreu em um acidente na BR-277, em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba), na noite desta sexta-feira (23). Ele tentava atravessar a rodovia a pé e acabou atropelado por vários carros.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/idoso-morre-atropelado-por-varios-carros-na-br-277-na-grande-curitiba/

‘Pelé está vivo’, diz porta-voz do hospital Albert Einstein, em SP

“Pelé está vivo”. Essa foi a frase de um porta-voz do hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (23). O Rei do Futebol está internado lá desde o dia 29 de novembro, devido ao tratamento de um câncer no cólon. O mesmo porta-voz afirmou que, por enquanto, não seria divulgado nesta sexta-feira um novo boletim médico do craque.

https://www.bemparana.com.br/esportes/pele-esta-vivo-diz-porta-voz-do-hospital-albert-einstein-em-sp/

Lula vai indicar Marina Silva para o Meio Ambiente; Tebet pode ficar com Cidades

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar Marina Silva para comandar novamente o Ministério do Meio Ambiente. Marina recusou o convite feito por ele, nesta sexta-feira, 23, para ocupar o cargo de Autoridade Nacional de Segurança Climática. Em reunião com o petista, a deputada eleita pela Rede disse que essa função, a ser criada pelo novo governo, precisa ser desempenhada por um técnico, e não por alguém de perfil político.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/lula-vai-indicar-marina-silva-para-o-meio-ambiente-tebet-pode-ficar-com-cidades/

Guarda Municipal descobre “árvore de Natal de maconha” em apartamento na Grande Curitiba

A Guarda Municipal de Araucária recebeu, no início da tarde da quinta-feira (22), uma denúncia de plantação de maconha no interior de um prédio no bairro Campina da Barra.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/guarda-municipal-descobre-arvore-de-natal-de-maconha-em-apartamento-na-grande-curitiba/

Bolsonaro concede indulto natalino a policiais e militares pelo quarto ano

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou nesta sexta-feira, 23, o decreto de indulto natalino, já publicado no Diário Oficial da União. Pelo quarto ano consecutivo, policiais e militares que cometeram crimes culposos até o dia 25 de dezembro serão beneficiados. Mais uma vez, serão indultados militares condenados por crimes culposos cometidos no âmbito de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/bolsonaro-concede-indulto-natalino-a-policiais-e-militares-pelo-quarto-ano/

Jovem é ejetado da moto após ser atingido por ônibus e morre em acidente em Curitiba

Um jovem de 20 anos morreu nesta sexta-feira (23) em um acidente que envolveu uma moto, um ônibus e um carro na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Ele era a pessoa que pilotava a moto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/jovem-e-ejetado-da-moto-apos-ser-onibus-e-morre-em-acidente-em-curitiba/

Primeiro boletim de balneabilidade desta temporada aponta 63 pontos próprios para banho e três impróprios no Paraná

O primeiro boletim de balneabilidade desta temporada no Paraná foi anunciado nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Água e Terra (IAT). A análise da qualidade da água indica pontos próprios e impróprios para banho e para a prática de esportes aquáticos em 66 locais monitorados do Litoral e em praias de água doce das Costas Oeste e Norte do Estado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/primeiro-boletim-de-balneabilidade-desta-temporada-aponta-63-pontos-proprios-para-banho-e-tres-improprios-no-parana/

Ratinho Junior anuncia mais cinco nomes para compor o governo a partir de 2023

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (23) mais cinco nomes que vão compor o primeiro escalão do Governo do Paraná a partir do dia 1º de janeiro. Entre os indicados, dois são novidade: o deputado federal Ricardo Barros assume a recém-criada Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços e o atual diretor de Educação da Secretaria da Educação e do Esporte, Roni Miranda, passa a liderar a pasta, que volta a atender somente a área da Educação.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/ratinho-junior-anuncia-mais-cinco-nomes-para-compor-o-governo-a-partir-de-2023/