Ucranianos e descendentes fazem manifestação de paz em Curitiba e lembram 1 ano da guerra

Descendentes de ucranianos fizeram nesta sexta-feira (24) um ato em memória ao povo ucraniano, que há um ano vem sofrendo com os efeitos da guerra no país europeu. O ato foi realizado no memorial ucraniano do Parque Tingui, em Curitiba. Nesta sexta, faz um ano que a guerra na Ucrânia começou.

Mais um suspeito de agredir jovem em bar de Curitiba se apresenta à polícia

Um outro homem suspeito de agredir o jovem Vinícius de Paula Souza – que morreu dias após ter sido agredido em um bar em Curitiba – se apresentou à polícia, nesta sexta-feira (24). O suspeito seria Emerson Motta, o dono do bar onde houve a confusão. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado.

Caminhões batem na BR-376, a 3 km do ponto onde houve queda de barreira

Dois caminhões bateram na BR-376, na pista no sentido Santa Catarina, na noite desta sexta-feira (24). A colisão foi no km 665, a 3 km do ponto onde houve a queda de barreira que interditou parte da estrada desde novembro de 2022.

Grande Curitiba: ameaça e fere a mãe por causa de “uns trocados” para comprar drogas

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (24) depois de ameaçar e ferir a própria mãe, de 62 anos, por causa de dinheiro para comprar drogas.

Postos de combustíveis do Paraná avisam que distribuidoras aumentaram em até R$ 0,10 o litro

O Paranapetro — Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná divulgou nota oficial nessa sexta-feira (dia 24) afirmando que as distribuidoras de combustíveis aumentar em até R$ 0,10 o litro da gasolina nessa semana. O aumento é justificado com ‘questões de mercado’ e ‘alta do etanol’.

Curitiba amplia vacinação da 1ª dose anticovid para crianças de até 3 anos incompletos

A Secretaria Municipal da Saúde ampliou a faixa etária e os pontos de vacinação anticovid para garantir o acesso à imunização infantil. Depois da convocação de bebês de 6 meses a menores de 2 anos, a partir de segunda-feira (27/2) a SMS vai vacinar também as crianças de até 3 anos incompletos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

Frente do pedágio pede fim de cobrança de aporte para novas concessões no Paraná

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa protocolaram no Ministério dos Transportes um documento propondo mudanças no modelo para as novas concessões de rodovias no Paraná. Entre as mudanças propostas está o fim da exigência do pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto nas tarifas ou qualquer outro instrumento de iniba a concorrência no leilão de licitação.

Bolsonaro reclama de salário de R$ 33 mil da Presidência e pergunta se compensa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) insinuou que o salário de chefe do Executivo não “compensa”, tendo em vista as responsabilidades do cargo. Falando em um culto evangélico nesta quinta-feira, 23, nos Estados Unidos, ele citou o valor que costumava receber à frente do Executivo federal, converteu em dólares a remuneração e questionou: “Compensa?”.

Deputado paranaense propõe criação de secretaria de proteção aos animais

O deputado estadual Ney Leprevost protocolou expediente na Assembleia Legislativa propondo ao Governo do Paraná a criação da Secretaria de Estado de Proteção aos Animais (SEPA). Leprevost explicou que atendeu sugestão de eleitores preocupados com denúncias de maus tratos contra animais e da exploração ilegal feita em criadouros clandestinos de cães, gatos e outros animais, colocando em risco inclusive a saúde pública.

Saúde confirma 23 mortes por Covid-19 no Paraná no boletim desta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), registrou no boletim desta sexta-feira (24) 535 novos casos de Covid-19 e 23 mortes. Porém, a maioria dos óbitos neste boletim são de outros meses.

