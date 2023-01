Ratinho Jr pede apoio do governo Lula para obras de infraestrutura no Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou hoje quatro ofícios ao governo Lula com demandas estaduais nas áreas de infraestrutura e economia. Ele também participou das discussões do Fórum de governadores ao lado de todos os chefes de Executivos estaduais.

Assinada por Lula e todos os governadores, Carta diz que democracia é inegociável

A Carta de Brasília, assinada nesta sexta-feira, 27, por todos os governadores do País e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece a democracia como um valor inegociável e se compromete com uma agenda comum para o combate ao desemprego e à inflação.

Polícia Científica encontra ossadas enterradas na casa dos 300 cães resgatados em Curitiba

A Polícia Científica do Paraná (PCP) identificou um cemitério clandestino com ossadas de cães no local onde houve a maior operação de resgate de animais da história. A ação, feita pela Seção de Crimes Ambientais da instituição, utilizou um equipamento de mapeamento do solo (georadar) que permite encontrar irregularidades.

Carrosséis e roda-gigante do Natal voltam a ser montados para celebrar os 330 anos de Curitiba

Três atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 estão voltando para as celebrações dos 330 anos de Curitiba este ano. São os carrosséis venezianos do Passeio Público e do Parque Tanguá e a roda-gigante da Praça Santos Andrade, no Centro. O brinquedo do Passeio Público começou a ser montado na quinta-feira (26/1) e o do Tanguá será na próxima semana. A roda-gigante está sendo montada nesta sexta-feira (27/1).

AGU pede bloqueio de bens de 42 investigados por atos golpistas; prejuízo chega a R$ 18 milhões

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou nesta sexta-feira (27) na Justiça Federal em Brasília nova ação para bloquear bens de investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. No pedido, a AGU quer a indisponibilidade do patrimônio de 42 pessoas físicas que foram presas em flagrante no dia dos atos.

Saúde registra mais 627 casos e quatro mortes por Covid no Paraná; média móvel recua 68%

O boletim da Covid-19 desta sexta-feira (27) traz 627 novos casos confirmados e quatro óbitos pela doença no Paraná. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). Neste boletim, a média móvel semana ficou em 370 casos, um recuo de 68,4% em relação aos números de 14 dias atrás.

Polícia apreende 200 pneus contrabandeados e mais de 170 garrafas de vinho no Paraná

Em duas situações distintas, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreendeu 200 pneus contrabandeados e 174 garrafas de vinho, sem nota fiscal, nas rodovias estaduais.

Incêndio destrói 3 casas em Curitiba; causa teria sido criança que ‘brincou com fogo’

Um incêndio destruiu três casas no bairro Campo de Santana, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo informações preliminares, o fogo teria começado quando uma criança de 8 anos brincava com uma folha de papel e um isqueiro.

Sol predomina no Paraná até o sábado. Veja a previsão do Simepar para o fim de semana

Para o sábado (28), o tempo ainda deve se manter estável na maior parte do Paraná. No amanhecer, espera-se um pouco mais de nuvens entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral, mas ainda no decorrer da manhã, o sol também aparece nessas regiões.

São Joseense x Athletico: onde assistir, escalações e rodízio

O Athletico enfrenta o São Joseense neste sábado (28), às 16 horas, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba). A partida é válida pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense e confronta o líder da competição contra uma equipe que flerta com o rebaixamento.

Coritiba x Azuriz: onde assistir, escalações e ‘olho no Athletico’

O Coritiba recebe o Azuriz neste domingo (29), às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 5ª rodada e confronta duas equipes que estão “de olho no Athletico”, o atual líder do Estadual.

