Alexandre de Moraes manda investigar se Marcos do Val mentiu em depoimento à PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 3, a abertura de uma investigação para apurar se o senador Marcos do Val (Podemos-ES) mentiu no depoimento prestado ontem à Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo o parlamentar, teria sido articulado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Adeus a Glória Maria: colegas e diretores da Globo lotam velório

Amigos e familiares de Glória Maria foram na manhã desta sexta-feira, 3, ao Crematório da Penitência, na zona portuária do Rio, prestar às últimas homenagens à jornalista, que morreu na quinta-feira, 2, em consequência de um câncer. A cerimônia restrita reuniu colegas de trabalho e colegas de muitos anos, que destacaram seu pioneirismo na TV e seu cuidado com as pessoas.

Duas pessoas em moto são mortas a tiros por outra dupla de moto em Curitiba

Duas pessoas que estavam em uma motocicleta foram mortas a tiros por outra dupla que também estava de moto, na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Barreirinha, em Curitiba. A suspeita inicial é que se tratava de um acerto de contas.

Luiz Fernando Tomasi Keppen toma posse como presidente do TJPR; veja fotos

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) realizou nesta sexta-feira (3) a solenidade de posse da nova Cúpula Diretiva para o biênio 2023/24. O novo presidente da Corte paranaense é o desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que assumiu o cargo em substituição ao desembargador José Laurindo de Souza Netto.

Mulher é presa por aplicar o ‘golpe do bilhete premiado’ no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher, de 33 anos, suspeita de envolvimento em uma organização criminosa responsável por aplicar o golpe do bilhete premiado, em Arapongas, região Norte do Estado. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (3), em Camboriú, Santa Catarina. Estima-se que o prejuízo da vítima tenha sido R$ 60 mil.

Paraná mantém queda de casos da Síndrome Respiratória Grave, diz a Fiocruz

O novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra a manutenção de um cenário positivo para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pelo país. O Paraná, mantém queda ou estabilidade em um patamar relativamente baixo quando comparado com o histórico dos últimos anos, segundo os dados da publicação semanal. O estado, assim, segue a tendência verificada em quase todas as unidades da federação.

Ratinho Junior nomeia Renato Adur superintendente de Relações Institucionas

O governador Ratinho Junior (PSD) nomeou Renato Adur, ex-deputado estadual, para o cargo de superintendente geral de Relações Institucionais do governo. A superintendência (SGRI) foi criada por decreto no início do ano e está vinculada à Casa Civil e tem, entre as suas finalidades, dar apoio estratégico ao governador tendo em vista o aprimoramento da gestão.

7º Boletim de Balneabilidade das águas do Paraná indica 55 pontos aptos para banho

O 7º Boletim de Balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (03) pelo Instituto Água e Terra (IAT), mostrou estabilidade em relação às condições da água para receber banhistas ou para a prática de atividades esportivas nesta temporada de verão. De acordo com o relatório, dos 76 locais monitorados, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 55 foram considerados apropriados.

Atletiba 354: escalações de Athletico e Coritiba, onde assistir, rivalidade e torcida única

Athletico e Coritiba se enfrentam neste domingo (dia 5) às 18h30, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. O clássico vale a liderança da competição. O Furacão está em primeiro lugar, com 18 pontos, seguido pelo Coxa, que tem 16.

Coritiba decide emprestar três jogadores para outros clubes

O Coritiba decidiu emprestar mais três jogadores para outros clubes. O goleiro Alex Muralha, 33 anos, será cedido para o Mirassol e vai jogar o Paulistão junto com o lateral-esquerdo Guilherme Biro (22 anos, ex-Coritiba), o zagueiro Thalisson Kelven (24 anos, ex-Coritiba), os meias Gabriel (33 anos, ex-Coritiba e Flamengo), Marcelo (34 anos, ex-Operário) e Camilo (36 anos, ex-Inter e Botafogo), o ponta Silvinho (32 anos, ex-Paraná Clube), o lateral-esquerdo Bruno Cortez (35 anos, ex-Grêmio) e o lateral-direito Lucas Ramon (28 anos, ex-Coritiba e Londrina).

