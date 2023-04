Guardas municipais de Curitiba envolvidos em morte de adolescente de 17 anos são suspensos

A Guarda Municipal de Curitiba suspendeu os três agentes envolvidos na morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos. Ele foi morto com tiro na cabeça durante abordagem na Rua Herondina de Freitas Ribeiro, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na tarde do último sábado. Os guardas também tiveram o porte de arma suspenso por determinação do prefeito Rafael Greca.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/guardas-municipais-de-curitiba-envolvidos-em-morte-de-adolescente-de-17-anos-sao-suspensos/

Funcionários de cemitério na Grande Curitiba gravam vídeo durante exumação de corpo e são afastados

Três funcionários terceirizados do Cemitério Municipal Jardim Independência, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, gravaram um vídeo durante a exumação de um corpo. O vídeo mostra os três ao lado do caixão aberto, dando risada e fazendo piada. Um deles chega a levantar o corpo. De acordo com a Prefeitura de Araucária, as imagens foram feitas na última quarta-feira (29) e vieram a público nesta sexta-feira (31).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/funcionarios-de-cemiterio-na-grande-curitiba-gravam-video-durante-exumacao-de-corpo-e-sao-afastados/

Preso o motorista de BMW que atropelou e matou motociclista em rodovia na Grande Curitiba

Alessandro Teixeira, 23 anos, motorista que atropelou e matou o motociclista Luiz Castro Stresser, 48 anos, na Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso nesta sexta (31). O atropelamento aconteceu no início da tarde do último sábado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/preso-o-motorista-de-bmw-que-atropelou-e-matou-motociclista-em-rodovia-na-grande-curitiba/

Suspeito de pornografia infantil que teria filmado meninas em clube de Curitiba é alvo de mandado de busca e apreensão

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da capital, cumpriu nesta sexta-feira, 31 de março, mandado de busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento com crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/suspeito-de-pornografia-infantil-que-teria-filmado-meninas-em-clube-de-curitiba-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao/

Servidores públicos no Paraná terão reajuste de 5,79% e professores novo piso salarial

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (31) um reajuste geral de 5,79% para os cerca de 271 mil servidores ativos e inativos do Estado do Paraná. Ele também definiu um reajuste adicional para os professores do Quatro Próprio do Magistério (QPM) que ainda não recebiam o piso nacional da categoria (R$ 4.420,55). No Paraná, a remuneração final mínima ultrapassará R$ 6 mil no caso dos professores (40 horas semanais) porque a folha dos ativos engloba ainda vale-transporte de R$ 842,54 e gratificação de R$ 800.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/servidores-publicos-e-piso-dos-professores-no-parana-terao-reajuste-de-579/

“Mistério” sobre o valor do IPTU 2023 em Curitiba termina na próxima segunda

A partir da próxima segunda (3), será possível, finalmente acessar boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pela internet ou pelo aplicativo “Curitiba App” – mesma data em que o boleto com a via para pagamento à vista e a primeira parcela começa a ser distribuído pelos Correios. Por conta da lei que atualizou a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada em dezembro de 2022 e que serve de base de cálculo do imposto, é necessário cumprir, por força da legislação, um prazo de no mínimo 90 dias para a emissão dos boletos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/misterio-sobre-o-valor-do-iptu-2023-em-curitiba-termina-na-proxima-segunda/

Ciclone extratropical vai causar ventania e agitação marítima no Litoral do Paraná, alerta Simepar

O desenvolvimento de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, na altura do litoral do Rio Grande do Sul, causará aumento da velocidade do vento e da agitação marítima nas áreas costeiras do estado do Paraná. Segundo o Simepar, os ventos aumentarão de intensidade a partir do final da manhã do sábado (01), com velocidades médias entre 20 e 30 km/h e rajadas máximas entre 45 e 60 km/h em alguns momentos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/ciclone-extratropical-vai-causar-ventania-e-agitacao-maritima-no-litoral-do-parana-alerta-simepar/

MPF ‘convida’ procurador que quer arquivar inquérito sobre PCC contra Moro a sair do caso

A 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal (MPF) decidiu nesta sexta-feira, 31, manter na Procuradoria em Curitiba o inquérito sobre o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para sequestrar o senador Sérgio Moro (União-PR). A decisão foi unânime.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/mpf-convida-procurador-que-quer-arquivar-inquerito-sobre-pcc-contra-moro-a-sair-do-caso/

Paraná aplica 388 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19, mas cobertura está longe do ideal

Com pouco mais de um mês desde o início da vacinação, o Paraná registrou a aplicação de 388.565 doses da bivalente contra a Covid-19, segundo os dados do Vacinômetro Nacional extraídos nesta sexta-feira (31). O número é considerado baixo pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), visto que a pasta já distribuiu 1.194.036 vacinas aos municípios e há, ainda, 52.416 em estoque no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-aplica-388-mil-doses-da-vacina-bivalente-contra-a-covid-19-mas-cobertura-esta-longe-do-ideal/

Athletico e Cascavel lutam por título inédito e marcas históricas na final do Paranaense

Cascavel e Athletico Paranaense começam a disputa pelo título do Campeonato Paranaense 2023. O primeiro jogo será neste sábado (dia 31) às 18 horas, no estádio Olímpico Regional. A partida de volta está marcada para 9 de abril (um domingo) às 17 horas, na Arena da Baixada. Para os dois clubes, o título representa uma marca inédita na história.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-e-cascavel-lutam-por-titulo-inedito-e-marcas-historicas-na-final-do-paranaense/