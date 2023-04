Em Curitiba, procissões na Sexta-Feira Santa reúnem milhares de pessoas

Procissões realizadas nesta Sexta-Feira Santa (7) reuniram milhares de pessoas em Curitiba, principalmente no Centro da cidade. O Setor Centro da Arquidiocese de Curitiba se uniu para realizar a Procissão do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores. Duas procissões saíram de igrejas diferentes (Perpétuo Socorro e Santuário Nossa Senhora de Guadalupe) e se encontraram no caminho, para seguir até a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes.

Grupo Lanteri volta a encenar Paixão de Cristo em Curitiba pela 1ª vez desde 2018

O Grupo Lanteri voltou a fazer apresentações da Paixão de Cristo em Curitiba, nesta sexta-feira (7). O espetáculo foi o primeiro realizado em um espaço novo para o grupo, na Capital paranaense. Desde 2018, o grupo vinha se apresentando em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A previsão é que 20 mil pessoas tenham acompanhado o espetáculo.

Homem sobe em janela no último andar de hotel no Centro de Curitiba e mobiliza forças policiais

Um homem subiu na janela do oitavo e último andar do Hotel San Martin, na Rua João Negrão, entre a avenida Marechal Deodoro e a Rua José Loureiro, próximo ao Shopping Itália, no Centro de Curitiba, na manhã desta sexta (7). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) prestaram atendimento à ocorrência.

Cartilha da PM do Paraná ensina a “fugir, esconder e lutar” em ataques como o de Blumenau

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) postou nas redes sociais uma pequena cartilha sobre “Medidas contra Agressor Ativo” sobre como o cidadão deve agir em casos como o ataque a uma creche em Blumenau, onde quatro crianças foram mortas por um invasor.

Duas pessoas morrem e seis ficam feridas em acidente envolvendo 19 carros na BR-376, no Paraná

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas, uma gravemente, em um engavetamento com 19 veículos no km 505 da BR-376, em Ponta Grossa, na noite de sexta (6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe, de 37 anos, e filho, de 7, morreram.

Apresentador e emissora de TV do Paraná são condenados por ofensa a pessoas com deficiência

A pedido do Ministério Público do Paraná, a Justiça condenou um apresentador e uma emissora de televisão ao pagamento de R$ 65 mil por danos morais coletivos causados por ofensas proferidas contra pessoas com deficiência em um programa de TV.

Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu na Ilha do Mel há 5 dias

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um jovem de 19 anos que havia desaparecido na Ilha do Mel no último domingo (2). A confirmação foi feita nesta sexta-feira (7).

Feriado de Páscoa: Rodoviária de Curitiba registra movimento intenso na manhã desta sexta

A Rodoviária de Curitiba registra um movimento intenso de passageiros na manhã desta Sexta-feira Santa (7). Os corredores estão lotados. Há congestionamento de carros e ônibus na região. Na sexta (6), o movimento intenso chegou a atrasar a saída de ônibus da Rodoviária.

Governo Lula retira Correios, EBC, Serpro e outras quatro estatais de programa de privatização

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou na quinta-feira, 6, sete empresas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Entre as empresas removidas, estão os Correios e a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). A medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (7).

Athletico x FC Cascavel: onde assistir, escalações, marcas inéditas e rivalidade

Athletico e FC Cascavel disputam neste domingo (9) o segundo jogo das finais do Campeonato Paranaense. A partida começa às 17 horas, na Arena da Baixada. Seja quem for o campeão, cravará uma marca inédita. A partida será transmitida pelo streaming NSports e pelo Furacão Live, o streaming do próprio Athletico.

