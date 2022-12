Brasil perde nos pênaltis, e Croácia vai para a semifinal da Copa do Mundo

O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira (9), o time do técnico Tite empatou com a Croácia em 1 a 1, na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. A partida era válida pelas quartas de final da competição e foi disputada foi no estado Cidade da Educação, em Al Rayyan. Nos pênaltis, os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2.

ATUAÇÕES: Thiago Silva é o destaque do Brasil diante da Croácia nas quartas de final da Copa

O zagueiro Thiago Silva foi o destaque do Brasil no empate em 1 a 1 diante da Croácia, nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira perdeu nos pênaltis e foi eliminada. Os croatas avançaram às semifinais.

Tite justifica ida ao vestiário logo após a queda e confirma que vai deixar a seleção

Abatido, demonstrando um misto de serenidade e de uma leve impaciência, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva mais de uma hora após o término da partida com a Croácia, que custou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O treinador confirmou que está deixando o comando da seleção e falou sobre a decisão por pênaltis. Ele optou por deixar Neymar, seu melhor batedor, por último na fila e seguiu para o vestiário tão logo o resultado foi sacramentado, enquanto os jogadores ficaram desolados no campo.

Após eliminação do seleção brasileira, clima de tristeza toma conta das “baladas” da Copa em Curitiba

O clima foi de tristeza no fim do jogo do Brasil nos locais que transmitiram a partida em Curitiba. Na Resenha na Pedreira, na Ópera de Arame, no Abranches, muitos choraram quando a seleção perdeu nos pênaltis para a Croácia.

Coral de Natal do Palácio Avenida volta a se apresentar em Curitiba, para alegria do público; veja fotos

Neste ano, o coral natalino mais tradicional do Brasil voltou às janelas do Palácio Avenida, em Curitiba. A estreia foi na noite desta sexta-feira (9), e ainda haverá apresentações neste sábado (10) e domingo (11). Com o tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”, a 32ª edição do espetáculo faz um resgate à tradição e à essência dessa celebração. O coral voltou a cantar apresentar no local, para alegria do púbico, após dois anos de apresentações virtuais por causa da pandemia de Covid-19.

Alerta laranja: tempestade com granizo atinge todos os bairros de Curitiba e causa 247 ocorrências. Veja vídeos

Uma tempestade com muito vento e granizo atingiu todos os 75 bairros de Curitiba na tarde desta sexta (9), segundo boletim da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa de Curitiba. A capital paranaense recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 58 mm de chuva e rajadas de ventos de 70 km/h registradas na estação meteorológica do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas.

Tempestade deixa 108 mil casas sem energia e afeta abastecimento de água na Grande Curitiba

Copel informa que 108 mil clientes estão com fornecimento de energia elétrica interrompido em Curitiba e Região Metropolitana em função do temporal acompanhado de fortes ventos, no meio da tarde desta sexta (9). Somente em Curitiba, 90 mil clientes estão sem energia. A ventania derrubou diversas árvores sobre a rede de energia. Os bairros mais afetados foram Ecoville, CIC, Tarumã, Bacacheri, Santa Cândida e Boa Vista.

Goleiro pega dois pênaltis, Argentina passa pela Holanda em jogo tenso e pega Croácia

Em jogo com clima de Copa Libertadores, a Argentina contou com o brilho do goleiro Emiliano Martínez para vencer a Holanda nos pênaltis, por 4 a 3, e avançar à semifinal da Copa do Mundo. A seleção sul-americana abriu 2 a 0 no tempo normal, mas cedeu o empate no último minuto, placar que foi mantido na prorrogação. Nas penalidades, Martínez assumiu a figura de herói argentino, ofuscando parcialmente Lionel Messi, que também se destacou em campo.

Lula anuncia nome dos cinco primeiros ministros e diz que novos serão anunciados na semana que vem

Lula anunciou o nome dos cinco primeiros ministros nesta manhã de sexta-feira, 9 de dezembro. Foram anunciados:

Fazenda: Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação;

Casa Civil: Rui Costa, governador da Bahia;

Defesa: José Múcio Monteiro, ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União;

Justiça: Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito;

Relações Exteriores: Mauro Vieira, diplomata e ex-chanceler.

Morre, aos 60 anos, o ufólogo paranaense Ademar José Gevaerd

O ufólogo paranaense e editor da Revista Ufo, Ademar José Gevaerd, 60 anos, morreu às 6h15 desta sexta (9), no Hospital Pilar, em Curitiba. Ele estava internado na UTI em estado grave desde o fim de novembro. Segundo as informações do perfil dele nas redes sociais, Gevarerd sofreu uma queda em casa, no dia 30 de novembro.

Paraná confirma mais 3.302 novos casos e seis mortes por Covid; quatro delas na Grande Curitiba

Novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), divulgado nesta sexta (9), traz 3.302 novos casos de Covid e seis óbitos. A idade dos mortos varia de 57 a 97 e são quatro mulheres e dois homens. Três moravam em Curitiba, dois em Maringá e um em Colombo.

Coritiba anuncia saída do técnico Guto Ferreira

O técnico Guto Ferreira está fora do Coritiba. Em uma nota curta, o clube anunciou nesta sexta-feira (9) que o treinador não vai comandar a equipe em 2023. Os motivos da saída não foram divulgados.

