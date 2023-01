Moraes manda prender ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres. Torres reassumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro e viajou de férias para os EUA cinco dias depois. Ele não estava no Brasil no domingo (8) quando bolsonaristas atacaram os prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto.

Anderson Torres anuncia que voltará ao Brasil e se apresentará à justiça

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que é delegado de Polícia Federal e foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, informou nesta terça-feira, 10, que voltará ao Brasil para ser preso. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na investigação sobre os atos golpistas em Brasília. Torres está de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Ele foi exonerado após os protestos radiciais na Praça dos Três Poderes.



Governo do Paraná informa ter desmobilizado todos os acampamentos de bolsonaristas radicais na frente de quartéis

Em nota publicada nesta manhã de terça-feira, 10 de janeiro, o Governo do Estado informou não haver mas de nenhuma manifestação em frente a unidades das forças armadas no Paraná. Ainda conforme a nota, os pontos começaram a ser desmobilizados no domingo, 8. ” Todas as estruturas de acampamento foram desmontadas ou estão em reta final de desmontagem”, conforme a nota.

Prefeitura de Ponta Grossa exonera funcionário que participou de ato terrorista em Brasília

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, exonerou, nesta terça (10), o servidor comissionado Cleverson Rodrigo Ribeiro dos Santos após participação dele nos atos terroristas em Brasília no último domingo (8), que deixaram um rastro de destruição nos prédios dos Três Poderes. Ele atuava como assessor de gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA).

Estrada da Graciosa, no Paraná, deve ser liberada parcialmente às 7 horas de quarta

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está implantando a sinalização provisória e barreiras de concreto New Jersey no km 11 da Estrada da Graciosa (PR-410), para liberação parcial do trecho a partir desta quarta-feira (11), às 7h. Os dispositivos vão orientar o tráfego de veículos e proteger os usuários nos locais em que o talude foi danificado por escorregamento de terra devido às chuvas da semana passada, especificamente no km 11+200 e na curva do km 11+600.

PMPR cumpre reintegração de posse em ocupação do MTST “Povo Sem Medo”, em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está na “ocupação Povo Sem Medo”, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), para cumprir uma ordem de reintegração de posse e promovendo o despejo de famílias assentadas. Segundo a organização, os policiais estão cumprindo a ordem judicial sem apresentar um plano de realocação para os assentados e ainda, sem permitir o acompanhamento dos órgãos de assistência social.

Curitiba vai ganhar praça com mirante no aniversário de 330 anos

Curitiba deverá ganhar uma praça equipada com mirante, no alto do bairro Vista Alegre das Mercês, como um dos marcos pela passagem dos seus 330 anos. A estrutura será montada no terreno, de propriedade do município, circundado pelas ruas José Antoniassi, Roberto Barrozo e Rosa Saporski. “Faremos ali a Praça da Araucária, com um mirante debruçado sobre a estonteante vista da Serra do Mar e o skyline de Curitiba no momento em que raia o ano de 330 da nossa grande cidade. Imaginamos entregar este espaço como um presente de Natal no ano do aniversário de 330 anos de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca.

Inflação de Curitiba de 2022 fecha em 5,26%, a quinta menor no País e abaixo da média nacional de 5,79%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, fechou 2022 em 5,26% em Curitiba. O índice ficou bem abaixo do acumulado em 2021, medido em 12,73% e abaixo a média nacional de 5,79%,também abaixo da média do ano anterior que ficou em 10, 06%. Em 2021, o índice da Capital paranaense foi o mais alto registrado pelo IPCA. Neste ano, o custo de vida de Curitiba aparece entre as menores do País, como o quinto atrás de Porto Alegre (3,61%), Belo Horizonte (4,64%), Vitória (5,03%) e Campo Grande (5,16%).

Newcastle e Barcelona entram forte na briga para levar Vitor Roque, do Athletico

O Newcastle United, da Inglaterra, e o Barcelona, da Espanha, entraram forte na briga para contratar o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense. O clube espanhol chegou a apresentar uma proposta de 35 milhões de euros pela aquisição do jogador, segundo o Mundo Deportivo. Na Inglaterra, a informação é que o Newcastle prepara uma oferta acima desse valor.