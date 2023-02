PRF inicia Operação Carnaval 2023 no Paraná. BRs 376 e 277 terão restrição de cargas pesadas no período

A operação Carnaval da PRF é parte integrante da Operação Rodovida 2022/2023 e será executada em todo o Brasil com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais. A operação tem início no dia 17 (sexta-feira) e termina no dia 22 de fevereiro (quarta). No Paraná, a fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito. BRs 376 e 277 contarão com proibição de cargas pesadas durante a operação Carnaval no Paraná.



PF cumpre mandados de prisão no Paraná e outros 4 estados contra participantes de atos golpistas

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 14 de fevereiro, a sexta fase da Operação Lesa Pátria, para identificar participantes e financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro, bem como pessoas que se omitiram ou fomentaram os ataques às sedes dos Três Poderes da República, no centro da capital federal. Nas ações desta terça-feira estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Adolescente pula da janela de prédio com medo de estupro em Curitiba; padrasto é preso

Um homem, de 56 anos foi preso na manhã desta terça (14) suspeito de tentativa de estupro de adolescente de 17 anos, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Segundo informações da Guarda Municipal de Curitiba, a jovem pulou da janela do primeiro andar quando o namorado da mãe tentou entrar no quarto dela nu.

Policial federal que matou e feriu pessoas num posto de gasolina em Curitiba será julgado pelo Tribunal do Júri

O policial federal Ronaldo Massuia Silva, responsável por um sanguinário ataque ocorrido em 1º de maio do ano passado em um posto de gasolina de Curitiba, será julgado pelo Tribunal do Júri. É o que decidiu a Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Mychelle Pacheco Cintra Stadler, definindo ainda que o réu responderá por homicídio qualificado consumado e sete tentativas de homicídios qualificados.

Câmara aprova criação de Conselho Municipal da Diversidade Sexual de Curitiba

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje, em segundo turno, projeto do prefeito Rafael Greca que institui o Conselho Municipal da Diversidade Sexual (CMDS) na Capital paranaense. A proposta dividiu a base do prefeito e foi aprovada hoje por 27 votos a 18. Na véspera, no primeiro turno, após um debate de três horas, o projeto foi aprovado por 25 votos a 7.

Alerta laranja: previsão é de mais de 100 mm de chuva no Paraná até sábado

A chegada de uma forte frente fria vai mudar o tempo no Paraná nesta semana, com alerta de chuvas intensas e temporais no Paraná especialmente a partir desta quarta-feira (15). O alerta também vale para toda esta quinta (16) e sexta-feira (17), segundo o Climatempo.

Mais 72 mil vacinas bivalentes contra a Covid-19 chegam Paraná

O Ministério da Saúde enviou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mais um lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19, com 72 mil doses. Os imunizantes fazem parte da Campanha Nacional de Vacinação 2023, com início em 27 de fevereiro e oferece proteção contra a variante original do coronavírus e as cepas que surgiram posteriormente.

Novo Minha Casa Minha Vida é para quem mora em cidades e tem renda familiar de até R$ 8 mil

O novo Minha Casa Minha Vida, relançado nesta terça-feira, 14, pelo governo federal vai contemplar famílias que moram em áreas urbanas que recebem até R$ 8 mil de renda bruta por mês. Já o atendimento para áreas rurais será direcionado a famílias que têm renda bruta anual de até R$ 96 mil. A Medida Provisória do novo formato do MCMV foi assinada nesta terça, 14, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia realizada em Santo Amaro (BA). O desenho do programa irá contemplar também locação social de imóveis em áreas urbanas.

Paraná registra 462 novos casos de dengue

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (14) mais 462 casos de dengue no Paraná. O informe epidemiológico revela que 235 municípios tiveram casos confirmados e 182 registraram autoctonia, quando a doença é contraída no município de residência, indicando circulação interna.

Modificado, Coritiba defende nesta quarta-feira invencibilidade de seis meses no Couto

O Coritiba volta a campo nesta quarta-feira (dia 15) às 20 horas. O duelo será contra o Londrina, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital está em terceiro lugar e já tem vaga garantida nas quartas de final. Nas últimas rodadas, vai em busca das vantagens do regulamento: mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias (quartas, semi e final) e adversário teoricamente mais fraco nas quartas. Já o Londrina figura na 7ª colocação e ainda luta pela vaga.

Morre o violinista e compositor paranaense Rogério Krieger, aos 61 anos

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) lamentam a morte do violinista e compositor paranaense Rogério Krieger, aos 61 anos. O músico de projeção nacional tinha 60 anos e foi um dos primeiros integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba. Krieger nasceu em Curitiba e ao longo de sua rica trajetória atuou profissionalmente em vários conjuntos de câmara e sinfônicos, no Brasil e no exterior. Em Portugal, foi professor de violino concursado no Conservatório de Música do Porto e regente da Orquestra Juvenil Pedroso.

Psycho Carnival, o maior festival de Psychobilly da América Latina, começa nesta quinta em Curitiba

Cinco dias para celebrar a música, a amizade e a diversão após dois anos de cancelamentos por causa das restrições da fase mais pesada da pandemia. Esse é o objetivo da 22ª edição do tradicional festival curitibano Psycho Carnival, que será realizado de 16 (quinta-feira) a 20 de fevereiro (segunda-feira) no Jokers Pub, em Curitiba.