Ministro das Cidades anuncia retorno do programa Minha Casa, Minha Vida

O ministro das Cidades, Jader Filho, assumiu nesta terça-feira (3) o cargo, em Brasília. Ao discursar, disse que o governo vai retomar o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Destacou que a gestão da pasta terá destaque para reconquistas sociais. Segundo o ministro, durante a pandemia de covid-19 mais de um milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo. Além disso, ele citou números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) de 2019 que apontam déficit habitacional de 5,9 milhões de moradias no país. “Precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, incluindo o Minha Casa, Minha Vida. Um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que havia sido descontinuado”, afirmou.

Jovem da Grande Curitiba que foi dada como desaparecida após viajar para o réveillon em SC diz que “perdeu o celular”

A jovem Isabelle Juck Cortes de Souza, 19 anos, moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que foi dada como desaparecida neste domingo (1) após passar o réveillon em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi encontrada nesta terça (3). Em uma publicação feita em seu perfil do Instagram por volta das 19h, o irmão dela Felipe Juck afirmou que a família conseguiu entrar em contato, sem dar mais detalhes. “Ela está bem e com vida! Essa é a informação que tenho pra passar pra vocês. Deem espaço para mim e pra minha família, por favor!”, postou o irmão de Isabelle no story. Em um vídeo, a própria Isabelle afirmou que estava em Florianópolis e bem e que tinha perdido o celular em Camboriú.

Ratinho Jr define presidentes de quatro estatais e o secretário do Desenvolvimento Sustentável

O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou hoje mais cinco nomes para compor o primeiro escalão do Governo do Paraná, incluindo os presidentes de quatro empresas públicas paranaenses. Até o momento, 24 pessoas que vão compor a equipe do segundo mandato até 5 de janeiro de 2027 já foram confirmadas.

Fila passa de 60 quilômetros na BR-376, entre Joinville e Guaratuba. Na BR-277, acidente deixa trânsito lento

Desde o meio-dia desta segunda-feira, 2 de janeiro, os caminhões voltaram a trefegar pelas BRs 376 e 277. Com isso, os veículos voltaram a formar filas nos pontos de desvios das estradas em virtude das quedas de barreiras e deslizamentos ocorridos no final do ano passado. Nesta manhã de terça-feira, 3 de janeiro, a fila era de 61 quilômetros na BR-376, sentido Curitiba. A fila estava entre os kms 47, em Joinville (SC), e 668, em Guaratuba (PR), às 10h15, segundo os dados da Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho. No sentido contrário, eram 18 quilômetros, entre Tijucas do Sul e Guaratuba, ambos municípios do Paraná.

Chuva forte provoca alagamentos em várias cidades do Litoral do Paraná. Veja vídeos e fotos

A chuva forte com descargas elétricas e ventos que atingiu o Litoral do Paraná nesta terça (3) deixou várias ruas alagadas em Pontal do Paraná, Caiobá, Matinhos, Paranaguá, Guaraqueçaba. Ainda não há levantamentos sobre desabrigados. A chuva, que começou por volta das 17h, provocou um acumulado de 107 mm em Guaratuba e 74,2 mm em Matinhos. Imagens mostram carros debaixo da água, muitas ruas alagadas. Áreas de instabilidades seguem atuando no litoral do estado.

Deputado paranaense Zeca Dirceu será o líder do PT na Câmara

O deputado federal paranaense Zeca Dirceu será o líder do PT na Câmara de Deputados. Ele substituirá José Guimarães (CE), que foi escolhido líder do governo Lula na Casa. Filho do ex-ministro José Dirceu, o parlamentar confirmou que a indicação está encaminhada, e ele deve assumir o cargo em fevereiro.

Polícia encontra corpo com marcas de tiro em Morretes e acredita que seja de jovem sequestrada em Matinhos

O corpo de uma jovem foi encontrado na manhã desta terça (3) em uma estrada rural em Morretes, no Litoral do Paraná, com marcas de tiros. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a suspeita é que o corpo seja de Andrea Moser Machado, jovem sequestrada em 22 de dezembro em Matinhos por três homens armados. A confirmação oficial só acontecerá após reconhecimento do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), mas a descrição da roupas e tatuagens do cadáver indicam que é Andreia.

Militantes do PT de Curitiba encontram casa invadida e queimada ao voltarem da posse de Lula; partido divulga nota

O PT de Curitiba divulgou hoje nota sobre um ataque a uma residência de duas militantes do partido na Capital que fica acima de uma autoescola na rua Mateus Leme, no bairro do Abranches. Segundo a legenda, na manhã desta terça-feira, Juliana e Loide, militantes e sindicalistas, após voltarem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília (DF), encontraram encontraram o apartamento completamente revirado e queimado. De acordo com a sigla, documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, “evidenciando ser uma ação de cunho político”.

Ausência de atletas do penta e outros jogadores é sentida em velório de Pelé

O velório de Pelé atraiu mais de 200 mil pessoas na Vila Belmiro, em Santos, e mobilizou autoridades e personalidades do esportes. No entanto, nenhum dos principais jogadores da atualidade nem ex-jogadores pentacampeões mundiais foi pessoalmente à cerimônia dar o último adeus ao rei.

Do grupo do tetra, apenas Mauro Silva marcou presença. Mas o ex-meio-campista é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e esteve representando a entidade que comanda o futebol paulista.

No Catar, onde acompanhou a Copa do Mundo, Kaká disse que os brasileiros, no geral, não valorizam os ídolos do esporte que Ronaldo, no Brasil, era “só um gordo andando pela rua”. No entanto, nem ele nem outro ex-jogador do penta foi ao velório, bem como a um evento organizado pela Conmebol durante o Mundial em homenagem ao Rei.