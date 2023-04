Com medo de ataques, prefeituras do Paraná reforçam às pressas segurança em escolas e creches

Apesar de a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Ministério da Justiça afirmarem que até o momento não há índicios de ataques planejados em escolas e creches no Estado, muitas prefeituras vêm adotando medidas de reforço de segurança após quatro crianças serem mortas num ataque com machadinha a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina no último dia 5 de abril, e diante de novas ameaças nas redes sociais.

PUCPR anuncia reforço da segurança diante de ameaças de ataques

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) anunciou que reforçou a segurança em todos os câmpus para os próximos dias por conta das ameaças de ataques que circulam nas redes sociais, como whatsapp e Instagram. “Criamos um comitê para monitorarmos este assunto com a seriedade que a situação nos impõe”, informa a universidade em comunicado.

Secretária de Educação de Curitiba suspende fórum para que gestores “acalmem” os pais sobre ameaças às escolas

Diante da preocupação dos pais com as boatos de ameaças de ataques a escolas e creches, a secretária municipal de Educação, Maria Silvia Bacila, anunciou nesta terça (11) a suspensão do Fórum de Gestores das unidades educacionais da rede municipal de ensino, que estava marcado para acontecer nesta semana.

PM do Paraná segue com buscas a assaltantes que aterrorizaram Antonina; R$ 175 mil já foram recuperados

As equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), do 9º e do 17º Batalhão da Polícia Militar, seguem na região de mata da BR-277, na Serra do Mar, no Litoral do Paraná, nas buscas pelos suspeitos do assalto a uma agência bancária em Antonina, no litoral paranaense.

Prefeitura de Curitiba diz que boletos do IPTU serão entregues pelos Correios até sábado

Os boletos do IPTU 2023 devem chegar até sábado (15/4) ao endereço dos proprietários de imóveis de Curitiba. A correspondência traz o documento para pagamento à vista ou da primeira parcela. O IPTU tem vencimento em 20 de abril. Para pagamento à vista, o desconto foi ampliado de 4% para 10%.

Bem Paraná apresenta a Seleção do Campeonato Paranaense de 2023

O Bem Paraná divulga nesta terça-feira (dia 11) a Seleção do Campeonato Pararanaense de 2023, eleita pela equipe do portal e por jornalistas convidados. O time dos melhores da competição ficou formado por André Luiz (Cascavel); Libano (Cascavel), Vilar (Maringá), Thiago Heleno (Athletico) e Caique (Maringá); Jacy (Cascavel) e Fernandinho (Athletico); Terans (Athletico), Robinho (Cascavel) e Robertinho (Maringá); Pablo (Athletico).

Em Curitiba, tudo mudou em quase um século. Ou quase tudo: o Bar Palácio persiste

Muita coisa mudou em Curitiba ao longo das últimas décadas. Na década de 1930 uma cidade com 100 mil habitantes e uma paisagem predominantemente rural, a capital paranaense hoje já concentra mais de 1,87 milhão de pessoas num cenário urbano, onde mais de 70% do território é coberto pelo concreto (área não vegetada). Mas ainda que muita coisa – ou até mesmo quase tudo – tenha mudado ao longo de 93 anos, há outras que permanecem, que resistem. Uma delas é o Bar Palácio, inaugurado há 93 anos e em funcionamento até hoje, na Rua André de Barros, número 500, no Centro da cidade.

TSE nega recurso de Bolsonaro que acusa Alexandre de parcialidade após gesto de ‘degola’

Uma nova investida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o ministro Alexandre de Moraes foi frustrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os ministros negaram um recurso que buscava afastar Moraes da ação que impediu Bolsonaro de fazer lives de campanha no Palácio da Alvorada.

Coritiba x Sport: escalações, onde assistir, casa cheia e ‘novo time’

O Coritiba terá o apoio da torcida para testar a força do seu novo time. Nesta quarta-feira, às 19 horas, recebe o Sport no Couto Pereira, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será em Recife, em 25 de abril.

Casal denunciado por praticar, filmar e compartilhar imagens de atos libidinosos com criança é condenado a 87 anos de prisão no Paraná

Em Curitiba, um homem e uma mulher denunciados pelo Ministério Público do Paraná por estupro de vulnerável e produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil foram condenados à prisão em regime fechado. Somadas, as penas chegam a 87 anos de reclusão. A denunciada é mãe da vítima, uma criança de sete anos.

Supremo homologa acordo com 62% de desconto na dívida contraída no caso Banestado

O Governo do Estado do Paraná formalizou nesta segunda-feira (10), no Supremo Tribunal Federal (STF), um acordo com o banco Itaú para dar fim a uma dívida histórica relacionada ao Banestado, contraída há quase 23 anos, e que deixou de ser paga há 20 anos pelo governo da época.

