Mais vacinas: 1,4 milhão de doses bivalentes contra a Covid-19 chegam ao Brasil

O Ministério da Saúde recebeu, na madrugada desta terça-feira (13), 1,4 milhão de novas doses de vacinas Covid-19 do tipo bivalente, que protege contra a variante Ômicron original e a variante BA1. Com essa remessa, o Brasil já conta com 4,5 milhões de doses entregues até o momento.

Grupo de amigos faz vaquinha para ajudar o Café Mafalda, em Curitiba, destruído por um incêndio

Um grupo de frequentadores e amigos do Café Mafalda, restaurante tradicional de Curitiba destruído por um incêndio na noite desta segunda-feira, 12, montaram uma vaquinha para quem quiser ajudar dos donos a reerguerem o espaço. O perfil foi montado na platafarma Kickante com o nome #REVIVAMAFALDA – Ajude a reviver o Café Mafalda após ser destruído por um incêndio.

Boletim desta terça mostra 4.486 novos casos de Covid e 11 mortes no Paraná, incluindo a de um bebê

O Paraná registrou nesta terça-feira (13) 4.486 novos casos de Covid-19 e 11 mortes pela doença. As mortes foram de pessoas com idades entre 0 e 96 anos.

Homem que agrediu músico negro com cassetete em Curitiba vira réu por tentativa de homicídio e injúria racial

A 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri na Comarca da Região Metropolitana de Curitiba aceitou a denúncia contra Paulo César Bezerra da Silva pela agressão contra o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, com golpes de cassetete, em 22 de novembro no Centro de Curitiba. Agora ele é réu por tentativa de homicídio e injúria racial.

Temperaturas caem em Curitiba e tarde de terça fica com cara de outono; veja como será a quarta

A tarde desta terça-feira (13) com sensação de tempo bem abafado na maioria das regiões do Paraná, mas em Curitiba o clima é ameno. Diferente dos últimos dias, a temperatura nesta tarde está na casa dos 20ºC, com céu parcialmente encoberto.

Gaeco afasta 19 policiais militares investigados por 12 mortes em quatro operações na Grande Curitiba

Nesta terça-feira, 13 de dezembro, o Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, deflagrou a Operação Vehmico, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em sete cidades. O objetivo é obter elementos que auxiliem na investigação do Gaeco sobre quatro ações de policiais militares que resultaram na morte de 12 pessoas em Curitiba e Região Metropolitana.

STF declara inconstitucional a criação de 614 cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi inconstitucional a criação de 614 cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), autorizados por uma lei de 2011. Cabe recurso da decisão.

Messi e Álvarez comandam, Argentina atropela Croácia e vai à final da Copa do Mundo

Quando tinha 11 anos, o garoto Julian Álvarez conseguiu uma foto com seu ídolo, Lionel Messi. Onze anos depois, ele forma com o camisa 10 uma das mais talentosas duplas de ataque do futebol mundial. Saíram dos pés dos dois todos os gols que garantiram a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia que colocou a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira.

Medidas serão tomadas contra extremistas no dia 1º se não forem até 31, diz Rui Costa

O futuro chefe da Casa Civil e governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta terça, 13, que se até o dia 31 as providências contra os extremistas que fizeram atos de vandalismo nesta segunda-feira, 12, em Brasília, não forem tomadas, medidas serão adotadas a partir do dia 1º, quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), toma posse. Ele defendeu a apuração e o devido processo legal.

ANTT cobra plano de ação de concessionária após deslizamento de terra na BR-376, no Litoral do Paraná

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) encaminhou ofício, na última segunda (12), à concessionária Arteris Litoral Sul no qual cobra um plano de ação quanto aos serviços e obras na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná. Um deslizamento de terra no dia 28 de novembro provocou a morte de duas pessoas e deixou outros seis feridos, além de bloquear a rodovia totalmente a rodovia por nove dias no quilômetro 668.

Explosão por vazamento de gás deixa idosa com 15% do corpo queimado em apartamento da Vila Izabel, em Curitiba

Uma senhora foi encaminhada para o Hospital Evangélico, em Curitiba, após ter cerca de 15% do corpo queimado. Moradora de um apartamento localizado na Vila Izabel, a vítima se preparava para fazer o almoço quando houve a explosão.

