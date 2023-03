Problemas na BR-277 podem causar prejuízo de R$ 600 milhões para o setor agrícola no Paraná, revela estudo

O caos nas estradas do Paraná, em especial na ligação Curitiba-Paranaguá via BR-277, tem potencial para causar prejuízo bilionário ao agronegócio estadual. Considerando apenas a logística da soja (sem envolver outras cadeias produtivas), o gasto a mais caso o escoamento tenha que ser feito pelo Porto de Santos (SP) pode passar de R$ 600 milhões, segundo cálculo do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

DNIT avalia que nova trinca na BR-277 não oferece risco e anuncia início das obras em outras fendas a partir desta quarta

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avaliaram uma nova trinca longitudinal na ponte sobre o rio Pitinga, no quilômetro 28 na pista sentido Litoral da BR-277, que teria surgido nesta terça (14).

Coritiba vence nos pênaltis, avança e acumula R$ 5,1 milhões na Copa do Brasil

O Coritiba está na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. A classificação ocorreu nessa terça-feira (dia 14) à noite, no Couto Pereira, com a vitória por 6 a 5 na decisão por pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal com o Criciúma, em partida válida pela segunda fase. Nessa fase, a disputa ocorre em jogo único, com mando de campo definido em sorteio. Com a classificação, o time paranaense avança à terceira fase e espera o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário. A partir de agora, a competição acontece em jogos de ida e volta.

Ação do SOS Combate à Fome ‘dá o peixe’, ensina a pescar e a ‘conquistar o lago’

A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo planeta no começo de 2020. Empresas suspenderam os trabalhos, escolas pararam de funcionar e as ruas de cidades ficaram desertas. A Covid-19 provocou um caos na saúde. Milhões morreram por causa da doença em todo o mundo antes das primeiras vacinas serem colocadas à disposição.

Avó e neto de 5 anos são atropelados por ônibus biarticulado Circular Sul, em Curitiba

Um grave acidente deixou duas pessoas em estado grave nesta manhã de terça-feira, 14 de março. Uma idosa de 74 anos foi atropelada junto com o neto de 5 anos pelo ônibus biarticulado Circular Sul. O caso aconteceu na Rua Isaac Ferreira da Cruz, em frente a estação-tubo Coqueiros, perto do Terminal de Ônibus do Sítio Cercado, em Curitiba.

Mulher que aplicava golpe do pix no Litoral do Paraná acaba presa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam uma mulher em flagrante por aplicar golpe do pix, na Ilha do Mel, no Litoral do Estado. A ação aconteceu na segunda-feira (13), no mesmo município. O prejuízo é superior a R$ 20 mil.

Ninguém acerta a Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 18 milhões; no Paraná, três cravam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.573 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (14) em São Paulo. O prêmio era de R$ 13,6 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 06 – 26 – 32 – 35 – 37 – 49.

Morre em Curitiba, aos 73 anos, o fundador do tradicional Park Tupã

Morreu na madrugada desta terça (14) o fundador do famoso parque de diversões Park Tupã, Hugo Aloísio Mayer, aos 73 anos. Por causa do falecimento, o parque não abrirá nesta terça (14) nem quarta (15). “Hoje não tem alegria. Perdemos sim um grande pai, marido e que por quase 48 anos dedicou-se e respirou o Park Tupã”, diz publicação nas redes sociais do parque.

Morte de vereador aos 46 anos por infarto gera comoção em cidade da Grande Curitiba

Morreu, no início da manhã desta terça-feira (14), o vereador Paulo Cezar Heua (União Brasil), aos 46 anos, conhecido na cidade por Cezinha. De acordo com informações de familiares, ele sofreu um infarto. Cezinha tinha 46 anos e exercia o seu primeiro mandato como vereador de Colombo.

Ricardo Arruda é acusado de tráfico de influência e acaba destituído de presidência do PL

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o deputado estadual Ricardo Arruda (PL) por tráfico de influência. Pela acusação, o parlamentar é suspeito de receber quase R$ 500 mil para influenciar o andamento de pedidos de outras pessoas junto ao Governo e ao Judiciário. Ainda nesta terça-feira (14), o deputado foi destituído da presidência do diretório do PL em Curitiba.

Polícia do Paraná prende suspeitos de homicídio em culto satânico; vítima foi esquartejada

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante dois homens, de 23 e 30 anos, por um homicídio no dia 8 de março, em Palotina, região Oeste do Estado. A vítima, de 30 anos, foi esquartejada.

