Curitiba volta a ter dia de pancada forte de chuva e rua central vira rio; veja o boletim

As pancadas de chuva típicas de verão estão praticamente diárias em Curitiba neste início de ano. Mas, nos últimos dias, as pancadas estão vindo fortes. Na segunda-feira (16) alagamentos e quedas de árvores foram registradas na Capital. Nesta terça-feira (17), novamente uma pancada forte de chuva veio no meio da tarde, acompanhada por trovoadas. Não durou muito, mas foi suficiente para provocar transtornos.

TRE dá cinco dias para Moro e Dallagnol se defenderem de ação por abuso de poder econômico

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deu prazo de cinco dias para que o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos) e o ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) apresentem suas defesas após serem acusados pela federação formada por PT, PV e PC do B, de suposto abuso de poder econômico em suas campanhas eleitorais.

Carro capota e cai em cancha de futebol após perseguição policial em Curitiba

Um carro capotou e caiu em uma cancha de futebol no bairro Boqueirão, em Curitiba, após uma perseguição policial, na noite desta terça-feira (17). A cena assustou pessoas que estavam jogando futevôlei na cancha de areia.

Ministério da Justiça notifica Lojas Americanas após rombo bilionário nas contas

Em meio à revelação de um rombo bilionário na contabilidade, as Lojas Americanas terão até 5 dias úteis para dar respostas ao Ministério da Justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou nesta terça-feira (17) a varejista a prestar esclarecimentos sobre os impactos aos consumidores das dívidas com bancos reveladas no balanço. Inicialmente de R$ 20 bilhões, o valor divulgado subiu para R$ 40 bilhões após uma revisão.

Suspeito de tentativa de explosão em aeroporto de Brasília é preso no Mato Grosso

A Polícia Militar do Mato Grosso (PM/MT) prendeu hoje Alan Diego dos Santos, um dos suspeitos de participar no atentado a bomba, no aeroporto de Brasília, em dezembro. A informação do Uol foi confirmada pelo interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli pelo twitter.

Mulheres e crianças esgotam ingressos para o jogo do Athletico no sábado

Mulheres e crianças esgotaram em 24 horas todos os ingressos gratuitos disponíveis para o setor do time mandante no jogo Athletico x Maringá, marcado para este sábado (dia 21) às 16 horas, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Engavetamento com oito veículos no Contorno Sul, em Curitiba, para o trânsito na região, sentido Ponta Grossa

Um engavetamento causado por uma manobra arriscada de uma carreta, no Contorno Sul, na entrada da Rodovia do Xisto, travou o trânsito nesta manhã de terça-feira, 17 de janeiro, na pista sentido Ponta Grossa.

Dólar cai para R$ 5,10 após declarações de Haddad sobre reformas

O mercado financeiro teve um dia de alívio, influenciado por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as reformas tributária e do marco fiscal e pela recuperação das commodities (bens primários com cotação internacional). O dólar voltou a aproximar-se de R$ 5,10, e a bolsa de valores subiu mais de 2%.

Saúde registra mais 1.471 casos e 18 mortes por Covid no Paraná nesta terça

O Paraná tem mais 1.471 casos e 18 mortes por Covid-19, computadas no boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) nesta terça-feira (17).

Boletim semanal da dengue registra 151 novos casos da doença no Paraná

O 21º Informe Epidemiológico da dengue, publicado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde, registra 2.435 casos confirmados da doença no Paraná. São 151 a mais que na semana anterior. Também há 1.898 novas notificações, o que representa aumento de 5,7% em relação ao boletim passado.

