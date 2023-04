BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, é liberada por volta das 20 horas desta terça

A Arteris Litoral Sul informou que, com níveis favoráveis e melhora na condição climática, a BR-376 – que liga o Paraná à Santa Catarina – foi liberada por volta das 20 horas desta terça-feira (18), após decisão tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Governo volta atrás e isenção para encomendas de até US$ 50 entre pessoas físicas é mantida

As pessoas físicas poderão continuar a receber encomendas internacionais de baixo valor de outras pessoas físicas sem pagar tributos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (18) que o governo não pretende mais acabar com a isenção de Imposto de Importação para mercadorias de até US$ 50 para transações entre pessoas físicas.

MPPR denuncia por feminicídio homem suspeito de estrangular ex-esposa com cabo de carregador de celular e matá-la com facadas

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, apresentou nesta terça-feira, 18 de abril, denúncia criminal por homicídio qualificado contra um homem suspeito de matar a mulher. A vítima foi estrangulada e morta a facadas dentro da própria casa, na capital. O crime foi praticado na noite de 8 de abril e teve grande repercussão na imprensa e nas redes sociais.

Polícia Civil prende homem que jogou líquido com sêmen contra adolescente na Grande Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 39 anos, suspeito de importunação sexual contra uma adolescente, de 16, ocorrida em dezembro de 2022, em um supermercado, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. A captura foi realizada nesta terça-feira (18), no mesmo município.

Paraná participa de encontro de governadores e governo federal pela proteção às escolas; veja medidas anunciadas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira (18) de uma reunião com o governo federal, líderes dos demais Poderes da República, governadores e vice-governadores dos outros 25 estados e do Distrito Federal, em Brasília.

António Oliveira não é mais técnico do Coritiba

O Coritiba anunciou nessa terça-feira (dia 18) pela manhã que António Oliveira não é mais técnico da equipe. “O Conselho Administrativo do Coritiba Foot Ball Club informa que António Oliveira não é mais o treinador do clube. Assume interinamente a função o auxiliar técnico Leomir de Souza, até a contratação de um novo profissional”, divulgou o clube.

Coritiba busca novo técnico e lista de cogitados tem Zé Ricardo, Roger e Zago

Após a demissão do técnico António Oliveira, na manhã dessa terça-feira (dia 18), a diretoria do Coritiba procura um novo profissional para o cargo. A ideia é fechar com o novo nome até esta quarta-feira (dia 19). Os primeiros treinadores cogitados são Zé Ricardo, Roger Machado e Antonio Carlos Zago.

TCE e Assembleia propõem criação de 69 novos cargos comissionados

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) enviou à Assembleia Legislativa projeto que prevê a criação de 26 novos cargos na estrutura da corte e ainda altera outras funções na organização. De acordo com a proposta, o objetivo é criar cinco cargos de Assessor Executivo da Presidência, com remuneração de R$ 7,3 mil, entre outros.

Cármen Lúcia será relatora de denúncia da PGR contra Moro por calúnia contra Gilmar Mendes

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada relatora da denúncia apresentada pela vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo contra o senador Sergio Moro após viralizar nas redes vídeo em que o parlamentar, durante uma brincadeira de ‘cadeia’ em uma festa junina, fala em ‘comprar um habeas corpus’ do ministro Gilmar Mendes.

Tribunal cassa pensão de filhos de petista morto por bolsonarista em Foz

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu ontem cassar a pensão alimentícia paga pela União a três dos filhos do guarda municipal Marcelo Arruda, morto a tiros em julho de 2022 pelo agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu (região Oeste).

Paraná registra mais 3.714 casos de dengue e 43 de chikungunya

O boletim da dengue da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta terça-feira (18), traz mais 3.714 casos de dengue no Estado, que agora totaliza 21.406 casos no ano epidemiológico iniciado em agosto de 2022. O boletim também traz mais 43 casos de chikungunya. Agora são 187 casos no total.

