Tráfego na BR-376, entre Paraná e Santa Catarina, está bloqueado nos dois sentidos por riscos de novos deslizamentos

A BR-376, entre do Paraná e Santa Catarina, foi novamente interditada, em ambos os sentidos. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR) no começo da tarde desta terça-feira, 20 de dezembro. Conforme a PRF, a interdição foi necessária por conta do acumulado de chuva, que passou dos 50 milímetros nas últimas 24 horas na região. Isso causa riscos à encosta onde houve esse deslizamento no dia 29 de novembro. Em Guaratuba, segundo ao Simepar, a chuva acumulada é de 82,8mm.

Estrada da Graciosa, no Paraná, é reaberta no sistema pare-e-siga

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) reabriu parcialmente a Estrada da Graciosa (PR-410) às 15h desta terça-feira (20). Foi organizada uma operação pare-e-siga na altura do km 7, onde estão em andamento obras de recuperação do aterro, danificado pelas chuvas e quedas de barreira, com o bloqueio total do trecho sendo retomado às 18h.

Câmara aprova aumento de 37,32% nos salários de deputados e senadores até 2026

A Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto da Mesa Diretora, que aumenta os salários de deputados e senadores, além do do presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado. A proposta agora será enviada ao Senado.

Nova ponte entre Foz do Iguaçu e o Paraguai está concluída e Ratinho Jr faz vistoria

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta terça-feira (20) a obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, que está finalizada. A nova ponte é um marco emblemático que desafogará o tráfego da Ponte da Amizade, já que a nova ligação será utilizada para concentrar todo o transporte de cargas entre os dois países, enquanto a atual irá atender prioritariamente turistas e passageiros.

Homem cai e fica preso na grade do muro de condomínio no bairro Portão, em Curitiba

Um homem, que realizava serviços no prédio de um condomínio, localizado na Rua Morretes, no bairro Portão, em Curitiba, ficou preso nas grades do muro. Segundo as informações dos bombeiros, ele estava descendo quando perdeu o controle dos equipamentos de segurança.

Ganhador de bolão da Copa do Mundo é encontrado morto em rio na Grande Curitiba

Milton Gonçalves, de 51 anos foi encontrado morto em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira (19). Segundo informações da polícia, a vítima saiu de casa no domingo (18), para buscar o prêmio de R$ 150 de um bolão da Copa do Mundo,

Explosão em depósito libera fumaça tóxica e interdita BR-101 em Penha, Santa Catarina

Uma explosão em um transportadora de produtos químicos, situada à margem da BR-101, em Santa Catarina, causa mais transtornos aos motoristas que tentam transitar pela via naquele estado. O acesso ao município da Penha, em Santa Catarina, na BR-101, está bloqueado. A via está interditada nos sentidos Sul e Norte. Não há informações sobre feridos.

Paralisação de aeronautas atrasa cinco voos e cancela um nos aeroportos do Paraná nesta manhã de terça-feira

Os aeroportos brasileiros voltaram a registrar atrasos nos voos nesta manhã de terça-feira, 20 de dezembro, em função da greve dos aeronautas. No Paraná, houve três atrasos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Um voo foi cancelado. Já em Foz do Iguaçu, dois voos estavam atrasados e em Londrina, até as 8h30 desta manhã não impactos.

Comissão da Assembleia aprova Orçamento de 2023 com previsão de reajuste para servidores

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa aprovou hoje, em reunião remota, o substitutivo geral apresentado pelo relator do grupo de trabalho, deputado Tiago Amaral (PSD) para o Orçamento do Estado de 2023. O texto seguirá para votação em plenário, prevista para amanhã, também de forma remota.

Casos novos de Covid dão um salto no Paraná. Boletim desta terça confirma morte de criança de 2 anos

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) nesta terça-feira mostra um salto no registro de novos casos confirmados. São 5.060 novos casos e 22 mortes pela doença. Os óbitos neste boletim são de pessoas de 2 a 98 anos.

