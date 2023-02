Terça-feira de Carnaval começa com interdições parciais em rodovias paranaenses e catarinenses; confira em tempo real

O Carnaval está chegando ao fim. E com a folia se despedindo, o movimento nas estradas paranaenses já deve se intensificar nesta terça-feira (21 de fevereiro). Nesta manhã, inclusive, foram registrados pontos com interdição parcial da via em duas das principais rodovias paranaenses, a BR-277 e a BR-376. Ainda assim, o trânsito fluía sem filas para quem retornava à Curitiba até às 10 horas de hoje.

Bombeiros já fizeram 1.264 salvamentos na água no Litoral do Paraná; nove pessoas morreram

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) divulgou na segunda-feira (20) balanço das suas ações durante a temporada. Foram contabilizadas 151.986 ações preventivas durante os 65 dias do Verão Maior Paraná. O balanço é referente ao período entre 17 de dezembro de 2022 a 19 de fevereiro de 2023.

Incêndio destrói barracão de borracharia e acaba com a alegria de ‘pombinhos’ em motel na Grande Curitiba

Um incêndio que começou na noite desta segunda-feira (20) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), destruiu um barracão de borracharia e acabou sendo um balde de água fria na diversão de casais que estavam num motel próximo do local da ocorrência. O episódio ocorreu no bairro Alto Maracanã, próximo ao terminal, e até a manhã de hoje (21) as chamas ainda estavam sendo combatidas pelos bombeiros.

Governo confirma 44 mortes por causa das chuvas em São Paulo

O governo do estado de São Paulo informou que, até o momento, 44 óbitos foram confirmados por causa das fortes chuvas, sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba. Equipes do município com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas do temporal que assolou o litoral norte no sábado (18) e domingo (19).

Bolsonaristas operam supergrupos nas redes e cobram soltura de presos

Pouco mais de um mês após a tentativa de golpe em Brasília, militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltaram a se organizar em grupos de WhatsApp. Esvaziado logo depois das prisões de vândalos que invadiram as sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro, o movimento ressurgiu com estratégia atualizada. Agora, supergrupos foram criados, cada um com alcance de 5 mil integrantes.

Saúde registra mais 155 casos de Covid e uma morte no Paraná no boletim desta terça

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) registrou mais 155 casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta terça-feira (21) de Carnaval. Uma morte foi confirmada. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: fevereiro (148) e janeiro (2) de 2023; fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (1) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Quarta-feira de Cinzas tem três missas e 17 novenas no Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba

Para dar início ao tempo da Quaresma, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba (PR) terá três missas e 17 novenas nesta Quarta-feira de Cinzas (22/02). A primeira novena começa às 6h, presidida pelo padre Edilei Rosa Silva, CSsR, administrador do Santuário.

Jovem de 21 anos que estaria alcoolizado se afoga no litoral paranaense e é resgatado em estado grave

O Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram trabalho na manhã desta terça-feira (21 de fevereiro), quando ocorreu o resgate de um jovem de 21 anos, vítima de afogamento. A vítima, que estaria alcoolizada quando se afogou, ficou ferida em estado grave.

Athletico terá seis semanas livres para treinamentos

O Athletico Paranaense terá tempo de sobra para treinar em fevereiro e março. A partir de agora, o time só vai jogar no fim de semana nas próximas seis semanas. Todos os meios de semana estarão livres para treinamento.

Trio invade banco na Grande Curitiba mas é flagrado por guarda que ia para o trabalho

Às 6h50 de segunda-feira 20/02 de carnaval um Guarda Municipal passava pela Av. Dr. Victor do Amaral, no Centro de Araucária, em deslocamento para o turno de trabalho flagrou três Indivíduos saindo do interior de uma agência bancária.

