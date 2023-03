Curitiba começa nesta quarta-feira a vacinação contra Mpox da população vulnerável

A partir desta quarta-feira (22/3), Curitiba inicia a aplicação da nova vacina contra Mpox para a população considerada mais vulnerável à doença, seguindo estritamente as diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde. Foram enviadas ao município 244 doses do novo imunizante.

Show do Coldplay sacode Curitiba. Nesta quarta-feira tem mais. Veja fotos

Finalmente, a banda britânica Coldplay se apresentou em Curitiba. Milhares de pessoas acompanharam a primeira das duas apresentações da banda no Couto Pereira, nesta terça-feira (21). Nesta quarta-feira (22) tem mais. Os ingressos estavam esgotados há tempos. A procura insana por bilhetes começou após a apresentação apoteótica da banda com o show do álbum ‘Music Of Spheres’, no Rock in Rio.

Moradores de Curitiba amarram e lincham homem acusado de roubar estação-tubo e invadir casas na periferia durante fuga

Um homem, que teria roubado uma estação-tubo e invadido várias casas no bairro Capão da Imbuia, morreu após ser capturado e amarrado por moradores da região. O caso aconteceu na rua Serapião Mendes Soares, próximo ao Colégio Eva da Silva. Segundo a ocorrência policial, o acusado foi detido e estava amarrado após ter invadido várias residências do bairro.

Lula diz que queria se vingar de Moro na prisão; senador ‘repudia’ fala de presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou pela primeira vez que, quando estava preso em Curitiba, tinha uma ideia fixa e a declarava quando recebia visitas formais de procuradores e delegados na cadeia. Segundo o petista, em todas as visitas as autoridades lhe perguntavam se estava bem. Lula diz que dava sempre a mesma resposta: “Só vai ficar bem quando eu f**** com o Moro”.

Novela: TRF4 emite nova decisão de soltura para Alberto Youssef

O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), concedeu perto das 17 horas de hoje, nova decisão deferindo a soltura do doleiro Alberto Youssef no mesmo habeas corpus, após ser notificado pela defesa de nova decretação de prisão preventiva pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Appio, às 15:39 de hoje.

Reajuste anual da travessia da Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, é homologado; veja os novos valores

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou nesta terça-feira (21) o reajuste anual da travessia da Ilha do Mel, com embarque e desembarque em Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. Após publicação da decisão em Diário Oficial, a tarifa das embarcações que realizam o transporte regular passa a ser de R$ 44,77. Já no caso dos táxis náuticos, o valor será de R$ 69,07.

Ministério Público do Trabalho irá investigar morte de trabalhador durante demolição de prédio no Rebouças

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) abriu um procedimento para investigar a morte do trabalhador, de 35 anos, da construção civil ocorrida durante a demolição de um prédio. O caso ocorreu no último dia 16 de março quando três homens, pai e filho, trabalhavam na obra localizada no bairro Rebouças, em Curitiba. Segundo as informações, o processo ainda está em fase de distribuição.

Bate na mulher com um pedaço de madeira e acaba preso na Grande Curitiba

Um homem foi preso na noite de segunda-feira depois de agredir sua mulher com tapas e pauladas nas pernas. Foi por volta das 22h30, quando uma Equipe de Área da Guarda Municipal de Araucária atendeu a uma situação de violência doméstica no Campina da Barra.

Motoristas e cobradores de Curitiba fazem ato de alerta sobre riscos nas canaletas

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) realizou um ato de conscientização pelo uso indevido da via destinada aos ônibus em Curitiba. O ato foi nas canaletas da Estação Morretes, no bairro Portão, e em frente ao Posto de Gasolina Copa 70, no Boqueirão.

Atacante do Athletico treina como titular da seleção brasileira

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, fez nessa terça-feira (dia 21) um treino de preparação para o amistoso contra o Marrocos, que será sábado às 19 horas (de Brasília), em Tânger. Uma das novidades foi o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense, como titular. A formação foi Ederson; Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Junior e Vitor Roque.

