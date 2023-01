Petrobras anuncia aumento de 7,5% no preço da gasolina para as distribuidoras. Postos no Paraná já admitem repasse

A partir desta quarta-feira, 25 de janeiro, o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por litro, ou seja, 7,5%. Sobre o repasse do aumento às bombas, os revendedores informaram, por meio de nota, que a exemplo de “aumentos anteriores, as companhias distribuidoras repassaram elevações de preço com grande agilidade aos postos, muitas vezes de imediato, e até com valores superiores ao divulgado pela Petrobras”.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/petrobras-anuncia-aumento-do-preco-da-gasolina-a-vendida-a-distribuidora-a-partir-desta-quarta/

Quatro Barras passa a atuar como Comarca com a inauguração do Fórum Engenheiro João Laurindo de Souza Netto

O município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RM) passa a atuar como uma comarca jurídica com a instalação do Fórum local. A sede será inaugura da pela Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), nesta terça-feira (24). Localizado na Avenida Dom Pedro II, 550, no Centro, onde estão as demais autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo de Quatro Barras.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/quatro-barras-passa-a-atuar-como-comarca-com-a-inauguracao-do-forum-engenheiro-joao-laurindo-de-souza-netto/

Grande Curitiba terá licitação inédita do sistema de transporte metropolitano

O Governo do Estado apresentou nesta terça-feira (24) a prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba o projeto da primeira licitação para o Sistema de Transporte Coletivo, construído em conjunto com o Ministério Público do Paraná (MPPR) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A licitação dará mais segurança jurídica e operacional à integração metropolitana, garantindo uma concorrência abrangente e transparente.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/grande-curitiba-tera-licitacao-inedita-do-sistema-de-transporte-metropolitano/

PL de Bolsonaro acusa Moro de caixa dois; senador vê ação coordenada ‘de perdedores’

O PL – partido do ex-presidente Jair Bolsonaro – acusou o senador diplomado e ex-juiz Sergio Moro de abuso do poder econômico pelo suposto uso de caixa dois de campanha nas eleições de 2022 no Paraná. A informação é do Uol e foi confirmada pela Justiça Eleitoral.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/pl-de-bolsonaro-acusa-moro-de-caixa-dois-senador-ve-acao-coordenada-de-perdedores/

Homens suspeitos de assaltar motoboy são mortos após confronto com a polícia no Água Verde

Dois homens morreram na noite desta terça-feira (24) após um confronto com policiais do Batalhão de Choque n bairro Água Verde, em Curitiba. Segundo informações da Polícia, eles haviam assaltado um motoboy pouco antes e, depois tentaram fugir pelo bairro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homens-suspeitos-de-assaltar-motoboy-sao-mortos-apos-confronto-com-a-policia-no-agua-verde/

Acidente e obra deixam trecho da BR-277 lento nesta tarde de terça-feira na Grande Curitiba. Veja o movimento em tempo real

O tráfego no km 122 da BR-277, em Campo Largo, na Grande Curitiba, em fluxo lento na tarde desta terça-feira. Um acidente por volta das 15h40 envolvendo um caminhão e um carro deixou uma das faixas bloqueadas para o atendimento no sentido Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/acidente-e-obra-deixa-trecho-da-br-277-lento-nesta-tarde-de-terca-feira-na-grande-curitiba-veja-o-movimento-em-tempo-real/

Mulher de bicicleta morre atropelada na avenida Comendador Franco, no Uberaba; veja vídeo

Uma mulher de 44 anos que estava de bicicleta morreu atropelada na noite desta terça-feira (24), na avenida Comendador Franco (ex-avenida das Torres), no bairro Uberaba, em Curitiba. Segundo informações, ela tentou atravessar a pista pela contramão quando foi atingida pelo carro.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/mulher-de-bicicleta-morre-atropelada-na-avenida-comendador-franco-no-uberaba-veja-video/

Músico curitibano que sofreu ataque participa de campanha com vítimas de violência e intolerância

O músico curitibano Odivaldo Carlos da Silva, o Neno, participou recentemente de gravações para uma campanha da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), do Museu do Holocausto de Curitiba e da Confederação Israelita do Brasil (CONIB).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/musico-curitibano-que-sofreu-ataque-participa-de-campanha-com-vitimas-de-violencia-e-intolerancia/

Ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, terão bloqueios de trânsito nesta quarta

As ruas próximas à região da Pedreira Paulo Leminski poderão apresentar lentidão nesta quarta-feira (25/1), por causa do show do grupo Backstreet Boys. Os bloqueios de trânsito devem começar a partir das 10h. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão estar na região para garantir a segurança na chegada do público.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/ruas-proximas-a-pedreira-paulo-leminski-em-curitiba-terao-bloqueios-de-transito-nesta-quarta/

Saúde registra mais 730 casos por Covid-19 e morte de bebê no Paraná nesta terça

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) registrou nesta terça-feira (24) mais 730 casos de Covid-19 e seis mortes pela doença, incluindo um bebê. Das vítimas fatais a mais velha tinha 93 anos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/saude-registra-mais-730-casos-por-covid-19-e-morte-de-bebe-no-parana-nesta-terca/

Coritiba revive final contra o Maringá e tenta repetir ‘pequena façanha’ de 2022

Coritiba e Maringá vão reviver a final do Campeonato Paranaense de 2022 nesta quarta-feira (dia 25). Às 21h30, no estádio Willie Davids, as duas equipes vão se enfrentar pela quarta rodada da primeira fase da edição 2023.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/coritiba-revive-final-contra-o-maringa-e-tenta-repetir-pequena-facanha-de-2022/