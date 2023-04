MPPR abre investigação sobre nomeação de sogra de prefeito de Araucária que casou com adolescente de 16 anos

O Ministério Público do Paraná (MPPR) informou nesta terça (25) que abriu procedimento para investigar nomeação de Marilene Rôde como secretária de Cultura e Turismo de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Em nota encaminhada à imprensa, o MPPR afirmou que como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas. Marilene é sogra do prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, e foi nomeada para o cargo um dia depois de Dehaini se casar com a filha dela, K. R. C. de apenas 16 anos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/mppr-abre-investigacao-sobre-nomeacao-de-sogra-de-prefeito-de-araucaria-que-casou-com-adolescente-de-16-anos/

Prefeito de Araucária deixa Cidadania após revelação de casamento com adolescente de 16 anos

O prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Hissan Hussein Dehaini, anunciou hoje ao diretório estadual do Cidadania o seu desligamento do partido. Ele deixa a legenda um dia após a divulgação de seu casamento com a adolescente K. R. C., de 16 anos. Dehaini tem 65 anos. A formalização da união ocorreu após a noiva completar a idade legal para a realização do casamento.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/prefeito-de-araucaria-hissan-dehaini-deixa-cidadania-apos-revelacao-de-casamento-com-adolescente-de-16-anos/

Rua do Santa Quitéria vira palco de protesto por moradias; veja vídeo

A rua João Alencar Guimarães, em Curitiba, virou palco de um protesto por moradias na tarde desta terça-feira (25). A manifestação ocorreu na divisa dos bairros Santa Quitéria e Campo Comprido.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/rua-do-santa-quiteria-vira-palco-de-protesto-por-moradias-veja-video/

Suspeito de assediar alunas em colégio de Maringá vai preso

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 47 anos, suspeito de assediar sexualmente alunas em colégio estadual em Maringá, região Noroeste do Estado. A prisão foi realizada nesta terça-feira (25), no mesmo município.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/suspeito-de-assediar-alunas-em-colegio-de-maringa-vai-preso/

Polícia resgata 25 cães em situação de maus-tratos e prende dono de petshop clandestino no interior do Paraná

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, resgataram mais de 25 cães em situação de maus-tratos em uma residência que abrigava um petshop clandestino, no Centro da cidade. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/policia-resgata-25-caes-em-situacao-de-maus-tratos-e-prende-dono-de-petshop-clandestino-no-interior-do-parana/

A partir desta quarta, Curitiba vacina público de 50 a 59 anos com a bivalente da Covid e contra a gripe

A partir desta quarta-feira (26/4), a Secretaria Municipal da Saúde vai ampliar a oferta da vacina bivalente anticovid e do imunizante contra a gripe para os moradores de Curitiba de 50 a 59 anos, um total de 234 mil pessoas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/a-partir-desta-quarta-curitiba-vacina-publico-de-50-a-59-anos-com-a-bivalente-da-covid-e-contra-a-gripe/

Tem golpe novo em Curitiba; veja como funciona

Uma tentativa de golpe inovador quase deu prejuízo para uma família em Curitiba nesta terça-feira (25). Tudo começou quando uma senhora idosa que fazia aniversário neste dia, recebeu um telefonema informando ser de uma conhecida rede de doces e que ela teria ganho uma cesta de presente. A entrega seria feita na casa dela, que teria apenas que pagar o frete, de R$ 4,50.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/tem-golpe-novo-em-curitiba-veja-como-funciona/

Caminhão em chamas interdita BR-116, no Contorno Leste, na Grande Curitiba

Um caminhão pegou fogo na noite desta terça (25) e interditou o km 92,4 do Contorno Leste, sentido São Paulo, na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Não há previsão de liberação de tráfego.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/caminhao-em-chamas-interdita-br-116-em-sao-jose-dos-pinhais-na-grande-curitiba/

Câmara aprova urgência para votação de projeto de combate às ‘fake news’

A Câmara dos Deputados aprovou, hoje, por 238 votos a 192, o requerimento de urgência para o projeto das fake news (PL 2630/20), que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/camara-aprova-urgencia-para-votacao-de-projeto-de-combate-as-fake-news/

Paraná confirma mais uma morte pela chikungunya

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (25) o novo boletim da dengue, chikungunya e zika. No documento foram registrados mais 28.408 notificações, 7.138 casos e três novos óbitos por dengue. Já para chikungunya houve um acréscimo de 281 notificações, 44 casos confirmados e um novo óbito.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/boletim-da-dengue-confirma-as-primeiras-mortes-pela-chikungunya-no-parana/