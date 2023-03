Passagem de ônibus em Curitiba sobe 9% e vai a R$ 6 a partir desta quarta-feira

A tarifa de ônibus de Curitiba será atualizada de R$ 5,50 para R$ 6 a partir da zero hora desta quarta-feira (1/3). O reajuste, de R$ 0,50, equivale a 9% e ficou abaixo do aumento dos custos do transporte coletivo na capital no último ano, que acumulam alta de 13,3%, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs). O decreto com o novo valor da tarifa deve ser publicado até o fim do dia no Diário Oficial do município.

IPTU 2023 de Curitiba terá vencimento em 20 de abril; pagamento à vista terá desconto ampliado de 4% para 10%

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 terá vencimento em 20 de abril, com desconto de 10% para pagamento à vista. Até o ano passado, o desconto era de 4%. O imposto também poderá ser pago em dez vezes, de abril de 2023 a janeiro de 2024, com vencimento dia 20 de cada mês.

Apesar de anúncio da Petrobras, Sindicato dos Postos do Paraná espera por aumento “significativo” no preço dos combustíveis

“Apesar da redução anunciada pela Petrobras no preço da gasolina e do diesel em suas refinarias, prevista para esta quarta-feira (1/3/2023), a expectativa no mercado é de um repasse de alta significativa das distribuidoras para os postos, devido ao retorno da cobrança dos impostos federais”, diz nota do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná. (Paranapetro), nesta terça-feira (28).

Paraná perde R$ 3,2 bilhões em receita, mas fecha 2022 com superávit de R$ 5,5 bilhões

O governo do Paraná perdeu R$ 3,2 bilhões em receita em 2022, por causa da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, aprovada pelo Congresso às vésperas da campanha eleitoral do ano passado. Mesmo assim, fechou o ano com um superávit – diferença entre receitas e despesas – de R$ 5,5 bilhões.

Flamengo tenta comprar David Terans, do Athletico

O Flamengo está tentando a contratação do meia-atacante David Terans, 28 anos, do Athletico Paranaense. A informação inicial é que o Athletico não abre negociações por Terans por valores abaixo de US$ 6 milhões (cerca de R$ 31 milhões). O jogador tem contrato até junho de 2025 com o clube paranaense. Para o Flamengo, esse valor não seria um obstáculo.

Com aumento de quase 100%, Paraná reforça alerta para casos de chikungunya

De acordo com o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os casos de chikungunya no Paraná quase dobraram em relação à semana passada – passaram de 14 para 27, um salto de 92,3%.

Corpo “despedaçado” é encontrado em área rural na Grande Curitiba

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na zona rural de Araucária na tarde desta terça-feira (28). Mas, os restos mortais só foram achados depois que uma parte do corpo foi levado, provavelmente por animais selvagens, para uma área de descampado. Moradores da região acharam uma perna e chamaram a polícia.

Mulher é presa suspeita de espancar os filhos de 2 e 4 anos na Grande Curitiba

Uma mulher foi presa por volta das 11 horas desta terça (28) suspeita de agredir fisicamente os filhos de 2 e 4 anos, na Rua João Assef, no bairro Estação, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ironicamente quem fez o chamado para a Guarda Municipal foi a própria mulher.

Por ciúme, mulher ataca e fere outra com copo quebrado em Curitiba

Uma mulher foi atacada e ferida com um copo quebrado na tarde desta terça-feira (28), no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O ataque foi feito por outra mulher e pode ter sido provocado por ciúme. Apesar de ter sido atingida com cortes na barriga, a vítima foi atendida pelo Siate e saiu andando de casa para a ambulância a caminho do hospital.

Duplicação da Rodovia dos Minérios, na Grande Curitiba, atinge 53% de execução

A duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092) entre Curitiba e Almirante Tamandaré bateu a marca de 53,57% de conclusão em janeiro. Entre os serviços mais avançados está a terraplenagem, já em 72,26%, necessária para estabelecer a plataforma da nova pista, bem como das marginais e dos acessos aos novos viadutos.

