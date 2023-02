Acidente com ônibus que matou sete no Paraná levava brasileiros, alemães, paraguaios, franceses e argentinos; Polícia investiga causa

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, emitiu nota onde expressa o seu profundo pesar pelo acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (31) com um ônibus que trafegava pela BR-277, no trecho da rodovia pertencente ao município paranaense de Fernandes Pinheiro,

Durante atendimento a acidente que matou sete na BR-277, no Paraná, PRF apreende 292 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha nas últimas horas no Paraná. Cinco pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas.

Traiano deve ser reeleito para o quinto mandato no comando da Assembleia

A Assembleia Legislativa empossa amanhã os deputados estaduais para os próximos quatro anos e no mesmo dia, elege a Mesa Executiva da Casa. Para a presidência, já está acertada a reeleição para o quinto mandato consecutivo do deputado Ademar Traiano (PSD).

Paraná fecha 2022 com 118 mil novas vagas de trabalho geradas e lidera no Sul do País

O Paraná fechou 2022 com a abertura de 118.149 novos postos de trabalho formais e liderou a geração de empregos na região Sul do Brasil, além de atingir o quinto melhor resultado do País. Os dados são Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho.

Câmara de Curitiba retoma trabalhos com posse de quatro novos vereadores

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) retoma as sessões plenárias amanhã, quando serão empossados quatro novos vereadores. Eles vão substituir parlamentares da Casa que foram eleitos no ano passado para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

MPPR denuncia mulher que mantinha 300 animais em situação de maus-tratos em Curitiba

O Ministério Público do Paraná denunciou por maus-tratos uma mulher que mantinha aproximadamente 300 animais, entre cães e gatos, em condições insalubres de higiene e alimentação em dois endereços em Curitiba, nos bairros São Lourenço e Alto da XV. A denunciada tornou-se ré no processo a partir do recebimento da denúncia pela Justiça na segunda-feira, 30 de janeiro.

Suspeito de matar comparsa com sete tiros é preso em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um homem, de 28, suspeito do homicídio de outro de 27, ocorrido no dia 27 de novembro de 2022, no bairro Centro, em Curitiba. O mandado foi cumprido na segunda-feira (30), em Curitiba. Outros dois suspeitos encontram-se foragidos.

Incêndio em barracão de recicláveis isola ruas no Boqueirão, em Curitiba

Um incêndio em um barracão de materiais recicláveis isola a Rua O Brasil Para Cristo, no bairro Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta terça-feira (31). Pelo menos sete veículos do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.

Moro anuncia apoio a ex-ministro de Bolsonaro para a presidência do Senado

O senador diplomado Sergio Moro (União Brasil) anunciou hoje apoio à candidatura do ex-ministro do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho (PL/RN) à presidência do Senado. Marinho disputa o cargo com o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), candidato à reeleição.

Boletim da Covid desta terça traz 603 novos casos e dez mortes no Paraná

O boletim da Covid-19 desta terça-feira (31) divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) traz 603 novos casos e dez óbitos pela doença.

