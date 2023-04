Athletico estreia reforço, tem jogador expulso e empata na estreia na Libertadores

O Athletico Paranaense empatou em 0 a 0 com o Alianza Lima, nessa terça-feira (dia 4) à noite, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Com o resultado, as duas equipes dividem a liderança do Grupo G, com um ponto cada. Atlético-MG e Libertad, do Paraguai, fecham a primeira rodada desse grupo na quinta-feira. Na próxima rodada, o Athletico recebe na Arena da Baixada o Atlético-MG, em 18 de abril (terça-feira).

Polícia Civil incinera 31 máquinas caça-níqueis na Grande Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou aproximadamente 315 quilos de drogas e destruiu 31 máquinas caça-níqueis em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. A ação teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes e jogos de azar.

Fotógrafo do Bem Paraná fica em primeiro lugar no Prêmio Fiep de Jornalismo com foto dos “filhos do fogo”

O jornal Bem Paraná foi um dos premiados na noite desta terça-feira (4 de abril) no 8º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. O repórter fotográfico Franklin de Freitas ficou em primeiro lugar na categoria Fotojornalismo com uma imagem feita para a reportagem “Filhos do Fogo – Termômetro da economia e base da indústria, fundições voltam a crescer no Paraná“.

Curitiba é uma das cidades mais caras do Brasil para quem quer comprar um imóvel, revela levantamento

O preço dos imóveis novos e usados registrou um verdadeiro salto em Curitiba ao longo dos últimos 12 meses, entre abril de 2022 e março de 2023. Segundo o índice FipeZAP, o valor do metro quadrado de um imóvel na capital paranaense subiu 11,62%, mais que o dobro da média nacional (de +5,66%). Com isso, o município se destaca como uma das cidades brasileiras com o m² mais caro do país.

Procon do Paraná alerta sobre novo golpe do falso presente de Páscoa

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), órgão ligado à secretaria estadual da Justiça e Cidadania, alerta a população sobre um novo golpe na praça. Trata-se do “falso presente” de Páscoa. A pessoa recebe uma ligação que informa que ela foi presenteada com um kit de chocolates. No momento em que o presente chega, é avisada que precisa pagar apenas um pequeno valor pelo frete.

Por um voto, vereadores de Curitiba aprovam cidadania honorária para Olavo de Carvalho

Por 8 a 7 votos, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovaram hoje a concessão da Cidadania Honorária de Curitiba ao filósofo Olavo de Carvalho. Para a homenagem póstuma se tornar lei, é preciso um novo resultado positivo em plenário no segundo turno, que está agendado para acontecer amanhã (5). Nesta terça, 7 parlamentares se abstiveram de votar e 11, que tinham respondido a chamada, não estavam em plenário na hora da deliberação.

Governo federal suspende cronograma de implementação do Novo Ensino Médio

O governo federal oficializou a suspensão do cronograma de implementação do Novo Ensino Médio. A decisão, que vinha sendo aguardada nos últimos dias, será publicada em portaria do Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União (DOU), mas já foi antecipada pelo titular da pasta, Camilo Santana, em entrevista a jornalistas, na tarde desta terça-feira (4), em Brasília.

Sábado tem bênção dos alimentos em Curitiba

As comunidades polonesa e ucraniana de Curitiba fazem neste sábado (8/3), no Bosque do Papa e no Parque Tingui, respectivamente, a festividade da Benção dos Alimentos. A tradição cristã é mantida pelos descendentes dos povos eslavos que, no Sábado de Aleluia, levam cestas com alimentos para serem benzidos e depois consumidos no domingo de Páscoa.

Coritiba tenta contratar o melhor centroavante do Paulistão 2023

O Coritiba está tentando a contratação do centroavante Bruno Mezenga, de 34 anos e 1,85 m de altura, destaque do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista. O jogador tem sete gols 13 jogos no campeonato estadual e está em terceiro lugar na artilharia, atrás apenas de Roger Guedes (Corinthians) e Galoppo (São Paulo), ambos com oito gols cada.

Saúde registra mais 2.930 casos de dengue e uma morte no Paraná; chikungunya dá novo salto

O Paraná tem 2.930 novos casos confirmados de dengue e mais uma morte pela doença, segundo o boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Agora o total de casos foi para 14.032 no ano epidemiológico. Os óbitos subiram para 12.

Casos de Covid-19 avançam entre todas as faixas etárias no Paraná, mostra boletim da Fiocruz

O Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta terça-feira (4), aponta que aumentou muito em 15 estados o número de crianças internadas por vírus respiratório. O crescimento de internações de adultos por covid-19, segundo o boletim, é observado em 10 estados e atinge com risco muito maior àqueles que estão em atraso com o calendário de vacinação ou que sequer foram imunizados com a primeira dose da vacina.

