Chuva atrasa restauração da pista na BR-376, bloqueada há mais de uma semana

Boletim da Concessionária Arteris Litoral das 16h45 sobre o deslizamento na BR-376, no Litoral do Paraná, revela que a chuva no período da tarde desta terça (6) prejudicou o andamento dos trabalhos de restauração e sinalização da pista. A rodovia está bloqueada desde o dia 28 de novembro. quando um deslizamento de terra destruiu o trecho e deixou dois motoristas mortos.

Câmara de Curitiba aprova em segunda votação projeto que vai alterar valor do IPTU. Veja o voto de cada vereador

Por 21 a 15 votos, nesta terça-feira (6), os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) confirmaram a proposta de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) elaborada pela CMC. Por servir de base de cálculo para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a Taxa de Lixo, a PGV foi bastante discutida nas últimas semanas na CMC e a votação em primeiro turno, ontem, demorou mais de quatro horas e engajou 14 parlamentares no debate em plenário.

Cesta básica de Curitiba acumula alta de 12,95% no ano

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 12 das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre outubro e novembro, as altas mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte (4,68%), Florianópolis (2,96%), São Paulo (2,69%) e Goiânia (2,03%). Em Curitiba, a alta foi de 1,94%. Mas, a alta no ano na Capital é de 12,95%. Nos últimos 12 meses a alta é de 11,09%.

TSE nega recurso de Jocelito Canto, e Beto Richa vai assumir mandato como deputado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou nesta terça-feira (6) o recurso de Jocelito Canto (PSDB) por sete votos a zero. Canto pleiteava uma vaga com deputado federal nas eleições de 2022, mas teve a sua candidatura indeferida. Com a decisão do TSE, quem assume o mandato de deputado federal em 2023 é o ex-governador Beto Richa (PSDB).

Pancada forte de chuva em Curitiba derruba cinco árvores, pelo menos

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 33 mm de chuva registradas na estação meteorológica do CEMADEN, localizada no bairro Boa Vista, e rajadas de vento de 24,1 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Natal de Curitiba abre novas vagas para Caminho de Luz nos parques Náutico e Barigui

A Prefeitura de Curitiba abre nesta quarta-feira (7/12), às 10h, um lote extra de agendamento on-line para os dois Caminhos de Luz da Ligga. Os circuitos de carro que passam por estações natalinas tecnológicas e lúdicas dos parques Barigui e Náutico (Boqueirão) são atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Com cortes, UFPR não terá como pagar contas básicas e bolsas já em dezembro, mas vai manter um RU em funcionamento

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) informou na noite desta terça (6) que os cortes efetuados pelo governo de Jair Bolsonaro que zeraram as contas deixou a instituição sem condições financeiras de saldar já no mês de dezembro as contas básicas de água, luz, contratos dos serviços essenciais de conservação, limpeza e segurança, bem como, o pagamento de bolsas, auxílios e o funcionamento dos restaurantes universitários.

Censo 2022 já contou 9.282.770 paranaenses até o momento

O IBGE divulgou nesta terça-feira (6 de dezembro), o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até 5 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas, em 59.192.875 domicílios no país. No Paraná, foram contadas 9.282.770 pessoas em 3.397.420 domicílios.

Gonçalo Ramos ganha vaga de CR7, faz três gols na Suíça e leva Portugal às quartas

Futebol, sua magia e roteiros inesperados. No dia em que o técnico Fernando Santos ousou e resolveu barrar Cristiano Ronaldo, deixando o astro no banco de reservas por 74 minutos, coube ao jovem substituto, Gonçalo Ramos, de somente 21 anos e apenas 33 minutos em campo até então com a camisa da seleção portuguesa, se transformar no grande destaque na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça no Lusail Stadim, com um hat-trick.

Paraná tem mais 3.287 casos e 12 mortes por Covid confirmadas nesta terça

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou nesta terça-feira (6) mais 3.287 casos e 12 mortes em decorrência da Covid-19. Os pacientes que foram a óbito residiam em: São José dos Pinhais (3), Maringá (2) e Curitiba (2).

