De olho nas eleições de 2026, Ratinho Jr anuncia pacote de R$ 3,4 bilhões em obras de infraestrutura

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou hoje um pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões do Paraná. As obras, que, segundo o governo, serão licitadas neste ano e iniciam até 2024, alcançam aporte de R$ 3,4 bilhões. São novas duplicações, pavimentações e melhorias de rodovias e vias urbanas, além da construção de pontes e viadutos, modernização de estradas rurais e novas estruturas portuárias para potencializar o setor, afirma o Executivo.

Cesta Básica de Curitiba registra redução de 0,50%. Veja os produtos que tiveram queda e aumento de preço

Em janeiro de 2023, a cesta básica na capital paranaense apresentou redução de 0,50%, na comparação com dezembro de 2022, e custou R$ 695,18, o décimo maior valor entre as 17 cidades onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos (Dieese) realiza a pesquisa. No ano, o percentual de aumento do conjunto de alimentos básicos foi de -0,50%, e em 12 meses de 9,21%.

Paraná distribui 261,9 mil vacinas contra a Covid-19; público inclui bebês e crianças de 5 a 11 anos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), inicia nesta terça-feira (07) a distribuição de 261.999 doses de vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. Parte da remessa, 117.610 doses da Pfizer, é destinada para bebês a partir dos seis meses e outras 25 mil doses são para crianças de cinco a 11 anos.

Suspeita é de que ônibus escolar de Tunas do Paraná que caiu em ribanceira estava irregular

A Associação Paranaense dos Organismos de Inspeção (APOIA) começou, há cerca de um mês, uma campanha informativa para alertar a sociedade sobre as exigências necessárias para os veículos que fazem o transporte escolar no Paraná. Porém, uma das primeiras notícias referentes à volta às aulas nessa semana foi sobre o acidente com um ônibus escolar que transportava estudantes do município de Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Em alta velocidade e embriagado, motorista atropela mulher e tenta fugir na Grande Curitiba. Veja vídeo

Um motorista em alta velocidade e embriagado atropelou uma mulher por volta das 20h30 da noite do domingo (5), na Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, no Capela Velha, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Polícia Militar recupera carga de celulares roubada de loja em Curitiba. Dois suspeitos morrem em troca de tiros

Dois homens morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar do Paraná no bairro Caximba, em Curitiba, nesta manhã de terça-feira, 7 de fevereiro.

TSE rejeita pedido de Bolsonaro de retirada de minuta do golpe em investigação

O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, rejeitou nesta terça-feira, 7, um pedido de reconsideração feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra decisão que incluiu a minuta do golpe na ação que investiga abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social por Bolsonaro nas eleições de 2022. A minuta do golpe foi encontrada durante operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Paraná intensifica ações contra chikungunya; boletim da dengue tem dois novos óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta terça-feira (7), em Curitiba, a primeira reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) deste ano. O encontro teve como principal objetivo trazer o panorama da situação epidemiológica da febre chikungunya e atualização das ações desenvolvidas, principalmente, nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

Athletico soma oito baixas e uma novidade para jogo em Cianorte

O Athletico Paranaense volta a campo nesta quarta-feira (dia 8) às 20 horas. O duelo será contra o Cianorte, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Albino Turbay. O time da capital defende a liderança, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final. Agora, joga apenas pelas vantagens do regulamento (adversário teoricamente mais frágil nas quartas e mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias). A equipe do Interior está na quarta colocação, com 13 pontos e ainda luta pela vaga.

Flamengo dá vexame, ouve ‘olé’ e cai na semifinal do Mundial para o Al Hilal

Erros individuais tiraram o Flamengo da decisão do Mundial de Clubes. O time rubro-negro caiu na semifinal do torneio disputado no Marrocos ao levar 3 a 2 do Al Hilal nesta terça-feira, 7. A equipe brasileira jogou mal e foi dominada.

