Após afundamento na pista, BR-277 é totalmente interditada no sentido Litoral do Paraná

Após análises dos engenheiros do o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, a partir da meia-noite desta terça (7), o sentido litoral da BR-277 será totalmente interditado, na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no km 60, por questões de segurança. Tal operação se dará em razão do afundamento do pavimento no km 33,5.

Caminhada reúne mulheres do campo e da cidade em Curitiba; nesta quarta tem mais

Cerca de 1.500 mulheres do campo e da cidade fizeram uma caminhada dentro da Jornada de Lutas, nesta terça-feira (7). A caminhada aconteceu no centro de Curitiba, para cobrar direitos e “despejo zero” no Paraná, e reuniu pessoas vindas de comunidades rurais e indígenas de todas as regiões do estado e de ocupações urbanas da capital e da região metropolitana.

Com reforço de policiais e veículos que atuaram no Litoral, PM lança operação em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou nesta terça-feira (7), em Curitiba, a Operação Saturação, com reforço no policiamento dos militares estaduais que atuaram no Verão Maior Paraná. O objetivo da operação éreforçar o policiamento ostensivo com ações preventivas.

Base do governo deve assumir controle da nova frente parlamentar do pedágio na Assembleia

A disputa entre deputados da base do governo Ratinho Jr e de oposição pelo controle da nova frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa ganhou hoje um novo capítulo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), encaminhou à Comissão de Obras e Transporte da Casa, dois requerimentos – um da base governista e outra da oposição e parlamentares independentes – que propõem a criação da nova frente. Segundo ele, caberá à comissão decidir se a frente poderá funcionar e qual valerá.

Chuvas provocam danos em trechos de rodovias estaduais na Grande Curitiba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) implantou sinalização de emergência no km 44+500 da PR-090, local atingido por deslizamento de terra, vegetação e rochas nesta segunda-feira (06) e permanece monitorando a situação. O trecho fica em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, após o fim do pavimentação.

Suspeito de estuprar duas mulheres vai preso horas depois dos crimes no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, por estupro e tentativa de estupro contra duas mulheres, de 42 e 58, na manhã deste segunda-feira (6), em Carambeí, região dos Campos Gerais do Paraná. A ação foi realizada horas depois dos crimes, no bairro Catanduvas, no mesmo município.

Morte de professor do Colégio Estadual do Paraná gera comoção

A morte do professor Jacir de Mello, aos 56 anos, nesta terça (7) causou comoção entre amigos, colegas de trabalho e alunos da rede estadual de ensino. Ele foi encontrado morto pela manhã no bairro Orleans, em Curitiba. A morte é investigada pela polícia. Mello dava aula de história no Colégio Estadual do Paraná (CEP) e no Colegio Estadual Teotônio Vilela e atuava na rede estadual de ensino há 30 anos.

Inquérito sobre joias de diamantes presenteado à Michelle Bolsonaro vai correr sob segredo de Justiça, diz PF

O inquérito aberto nesta segunda-feira, 6, pela Polícia Federal (PF) para investigar o caso das joias trazidas ilegalmente para o Brasil por uma comitiva do governo Bolsonaro vai correr em sigilo na Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da superintendência da corporação em São Paulo.

Vacinação com a bivalente contra a Covid para imunossuprimidos começa nesta quarta em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começa aplicar nesta quarta-feira (8/3), de forma escalonada por idade, a vacina anticovid bivalente para pessoas imunossuprimidas que tenham tomado pelo menos duas doses da vacina monovalente e com intervalo de 120 dias ou mais desde a última aplicação.

Athletico pode emprestar uruguaio e acumular 28 saídas do elenco em 2023

O Athletico Paranaense pode emprestar o volante Pablo Siles, 25 anos, para o Vila Nova, de Goiânia. O jogador está fora dos planos da comissão técnica do clube paranaense para 2023 e não atua pelo Furacão desde junho de 2022.

