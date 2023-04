Coritiba perde para o Flamengo na estreia no Brasileirão e amplia jejuns

O Coritiba foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0 na tarde deste domingo (16), na estreia de ambas as equipes pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o placar e os demais resultados da 1ª rodada, o time paranaense ocupa a última posição na tabela, ao lado do América-MG.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/coritiba-perde-para-o-flamengo-na-estreia-no-brasileirao-e-amplia-jejuns/

Chuvarada se aproxima; Curitiba tem noite de domingo com raios e trovoadas

A chuvarada prevista pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aos poucos se espalha pelo Estado. Esta noite de domingo (16) já tem relâmpagos e trovoadas em Curitiba, acompanhada de chuva moderada, mas que poderia se intensificar de madrugada.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/chuvarada-se-aproxima-curitiba-tem-noite-de-domingo-com-raios-e-trovoadas/

Homem leva cinco tiros dentro do carro e à luz do dia na Cidade Industrial de Curitiba

Um homem foi baleado com pelo menos cinco tiros na tarde deste domingo (16), na Cidade Industrial de Curitiba. O motivo ainda é um mistério, mas o atirador teve audácia, já que os disparos aconteceram à luz do dia, a cerca de duas quadras da UPA da região e não tão distante do 23° Batalhão da Polícia Militar.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-leva-cinco-tiros-dentro-do-carro-e-a-luz-do-dia-na-cidade-industrial-de-curitiba/

Homem morre dentro de motel na Grande Curitiba

Um homem de 33 anos morreu dentro de um motel em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada deste sábado (15). Ele havia ido ao local com a esposa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/homem-morre-dentro-de-motel-na-grande-curitiba/

Motorista erra acesso para rodovia e causa grave acidente na CIC; três ficam feridos. Veja vídeo

Um grave acidente envolvendo um carro deixou o trânsito complicado na manhã deste domingo (16) na Cidade Industrial de Curitiba. Um motorista errou o acesso à Linha Verde e bateu em uma mureta, deixando três pessoas feridas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/motorista-erra-acesso-para-rodovia-e-causa-grave-acidente-na-cic-tres-ficam-feridos-veja-video/

Família encontra cobra dentro de casa na grande Curitiba

Uma família de Rio Branco do Sul (região metropolitana de Curitiba) levou um grande susto na manhã deste sábado (15), quando uma cobra foi encontrada dentro de casa.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/familia-encontra-cobra-dentro-de-casa-na-grande-curitiba/

Acidente entre carro e ônibus mata uma enfermeira no Paraná

Uma mulher de 27 anos morreu na madrugada deste domingo (16) em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na PR-160, em Imbaú (região dos Campos Gerais do Paraná). A mulher foi identificada como Sabrina Ribeiro de Oliveira, enfermeira no Hospital Regional de Telêmaco Borba (região dos Campos Gerais).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/acidente-entre-carro-e-onibus-mata-uma-enfermeira-no-parana/

Violência nas escolas: estados definem protocolos contra as ameaças

Governos estaduais divulgaram na última semana protocolos de ações para combater ameaças à comunidade escolar. Em geral, a partir das características e estruturas de cada unidade federativa, foi proposto que as secretarias atuem de forma integrada também com os órgãos de inteligência As alternativas incluem, por exemplo, ampliação do policiamento escolar, telefones para denúncia e até medidas como o “botão do pânico”.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/violencia-nas-escolas-estados-definem-protocolos-contra-as-ameacas/

Lula defende G20 e quer mais países em governança global

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em entrevista coletiva em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o fortalecimento de uma governança global que amplie a representatividade de países em espaços de diálogo internacional. “Não quero criar movimento separado do G7. O G7 não depende do Brasil para existir”, declarou.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/lula-defende-g20-e-quer-mais-paises-em-governanca-global/

Ministra Nísia Trindade participa do lançamento de novos serviços da Central Saúde Já Curitiba nesta segunda

O prefeito Rafael Greca, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella Nadas, lançam na segunda-feira (17/4), às 11h, os novos serviços da Central Saúde Já Curitiba. O lançamento será na sede da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro, onde a ministra também receberá do prefeito a comenda Ordem da Luz dos Pinhais, máxima honraria municipal, por sua atuação no combate à pandemia da covid-19.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/ministra-nisia-trindade-participa-do-lancamento-de-novos-servicos-da-central-saude-ja-curitiba-nesta-segunda/

Mega-Sena acumula e prêmio pode ir a R$ 16 milhões; aposta de Curitiba passa raspando

O concurso 2.583 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (15), não teve acertadores na faixa principal e acumulou o prêmio estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, no dia 19 de abril. A premiação pode chegar a R$ 16 milhões. As dezenas sortedas foram: 02-20-27-30-52-59.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/mega-sena-acumula-e-premio-pode-ir-a-r-16-milhoes-aposta-de-curitiba-passa-raspando/