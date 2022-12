Em final histórica, Argentina vence França nos pênaltis e é tricampeã mundial

Meses antes de disputar o Mundial da Rússia, em 2018, Ángel Di María afirmou que o futebol devia uma Copa do Mundo a Lionel Messi. O problema foi resolvido quatro anos mais tarde, no Catar. O camisa 10 concluiu sua trajetória em Mundiais com a taça que buscou durante 16 anos e que pôde enfim erguer após a dramática vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, após 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação. Nas penalidades, os argentinos venceram por 4 a 2.

ATUAÇÕES: Messi é o destaque da campeã Argentina na final diante da França

O atacante Messi, autor de dois gols, foi o destaque da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022, diante da França, neste domingo (18). O jogo terminou 3 a 3, após a prorrogação, e os argentinos venceram nos pênaltis por 4 a 2.

ATUAÇÕES: Com 3 gols, Mbappé é o destaque da vice-campeã França na final diante da Argentina

O atacante Mbappé, autor dos três gols da França na final da Copa do Mundo de 2022, foi o destaque diante da Argentina, neste domingo (18). O jogo terminou 3 a 3, após a prorrogação, e os argentinos venceram nos pênaltis por 4 a 2.

Messi celebra fim do ‘sofrimento’ da Argentina em Mundiais: ‘Era a Copa certa’

O tricampeonato mundial da Argentina, conquistado neste domingo com a vitória nos pênaltis sobre a França, 36 anos após o bi, foi tratado por Messi como o fim de um período de sofrimento para a seleção alviceleste. Pessoalmente, foi uma libertação para o atacante de 35 anos, pois, conforme afirmado por ele anteriormente, esta deve ter sido sua última Copa do Mundo. O fato trazia muita pressão ao astro argentino, que, ao fim do duelo com os franceses, disse ter chegado ao Catar com um bom pressentimento.

UFPR divulga cronograma de funcionamento dos RUs e Intercampi durante recesso

A Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Paraná divulgou o cronograma de funcionamento dos dez Restaurantes Universitários (RUs) e das linhas Intercampi durante o período de recesso.

Paraná e Curitiba apresentam tendência de alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

De acordo com dados do Infogripe, da Fiocruz, o Paraná está tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Curitiba também está na mesma situação, com probabilidade de 95% de aumento de casos.

Morte de professor de geografia da Grande Curitiba gera grande comoção nas redes sociais

A morte do professor de geografia, Luciano Stangue, de 52 anos, ocorrida no final da tarde deste sábado, 17 de dezembro, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, causou grande comoção na redes sociais.

Pilotos e comissários mantêm greve marcada para esta segunda

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou que começa nesta segunda-feira (19) a greve da categoria nos principais aeroportos do país. Os pilotos e comissários devem cruzar os braços todos os dias entre as 6h e 8h. Os trabalhadores rejeitaram em votação virtual realizada no fim de semana a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Entre os 5,7 mil votantes, 76,4% rejeitaram o oferecido pela mediação do tribunal.

Apostas feitas a partir desta semana valerão para a Mega da Virada

Apostadores fazem jogos para a Mega da Virada. A Caixa Econômica Federal vai pagar um prêmio estimado de R$ 280 milhões, o valor vai para o apostador que acertar todas as dezenas.

A partir de agora, todas as apostas feitas na Mega Sena concorrem ao prêmio da Mega da Virada, a ser sorteado em 31 de dezembro. O último sorteio antes da Mega da Virada ocorreu ontem (17) e agora todas as apostas na modalidade passaram a ser exclusivas para o sorteio do último dia do ano.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteada neste sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nº 2.549 da Mega-Sena, neste sábado (17). No entanto, três jogos feitos no Distrito Federal levaram a quina – em todo país, mais de 5 mil pessoas foram premiadas.

