Carnaval: segundo dia de desfile em Curitiba tem blocos de rua; veja fotos

O Carnaval de Curitiba 2023 tem mais uma noite de desfile neste domingo (19), quando se apresentam as escolas do Grupo de Acesso: Deixa Falar, Unidos de Pinhais, Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria. Antes das escolas, a partir das 18 horas, entraram na avenida os blocos Unidos de Judá, EcoOrquestra, Pretinhosidade e Fogosa.

Depois de dois anos, 18 mil pessoas lotam a Marechal para assistir aos desfiles de carnaval

Depois de dois anos sem a maior festa popular brasileira, por causa da covid-19, aproximadamente 18 mil pessoas compareceram à Rua Marechal Deodoro na noite deste sábado (18/2) para assistir aos desfiles dos blocos e escolas de samba de Curitiba. Nem mesmo o frio e a garoa forte que insistiu em cair durante grande parte da noite assustaram as famílias que brincaram o carnaval até a passagem da última escola, que finalizou o desfile às 2h15.

Zombie Walk povoa centro de Curitiba com monstros e seres horripilantes; veja galeria de fotos

Milhares de pessoas participam neste domingo da já tradicional Zombie Walk que reúne monstros e seres horripilantes de todos os tipos voltam a desfilar no Carnaval de Curitiba no Calçadão da Rua XV de Novembro, em direção à Praça Santos Andrade.

Carnaval inclusivo faz a folia para crianças deficientes em Curitiba; veja fotos

Uma festa de Carnaval gratuita, inclusiva e planejada para as pessoas com deficiência e famílias curtirem a folia. Esse foi o ‘Carnapupa’, realizado neste domingo (19) no Bairro Alto, em Curitiba.

Coritiba empata em 0 a 0 com o FC Cascavel em jogo adiado e não sai do 3º lugar no Estadual

O Coritiba não passou de um empate sem gols contra o FC Cascavel, na tarde deste domingo (19), em Cascavel (oeste do Paraná). A partida era válida pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, mas havia sido adiada. Com o resultado em Cascavel, o Coritiba foi a 22 pontos e ficou na 3ª posição na primeira fase, atrás do Operário (22 pontos) no número de vitórias (6, contra 7 do time de Ponta Grossa).

Médico pediatra é encontrado morto com camiseta enrolada na cabeça no Paraná

A Polícia Militar encontrou neste domingo (19) um corpo de um homem que estava enterrado em um bosque em Umuarama (noroeste do Paraná). O corpo estava com uma camiseta enrolada na cabeça, e é do médico pediatra Renan Tortajada, de 35 anos. Ele estava dado como desaparecido desde sexta-feira (17).

Saúde confirma mais 104 casos de Covid no Paraná; boletim não registra mortes

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou neste domingo (19) mais 104 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença. Os dados estão no boletim deste domingo. A média móvel de casos novos está em 243, com uma queda de 1,2% em relação a 14 dias atrás.

Volta para casa após ‘balada’ termina em tragédia na Grande Curitiba, com um morto e um ferido

Um homem morreu e outro ficou ferido na noite deste domingo (19), depois que a moto em que ambos estavam se acidentou na BR-116, na Grande Curitiba. Os dois amigos voltavam de uma casa noturna, sob chuva, quando houve o acidente, na pista sentido São Paulo.

Chuva no litoral norte de São Paulo: número de mortes chega a 23

Ao menos 23 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19. Somente em São Sebastião são 22 mortes confirmadas pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB). Outra vítima é uma menina que morreu ao ser atingida pelo deslizamento de pedras em Ubatuba. Até a noite deste domingo, 228 pessoas estão desalojadas e 338, desabrigadas.

Ratinho Jr oferece ajuda a paulistas castigados pelas fortes chuvas

O governador do Paraná, Ratinho Jr, ofereceu neste domingo (19) ajuda ao povo de São Paulo, que tem sido castigado pelas fortes chuvas desde a noite de sábado (18), principalmente no litoral norte do estado. Segundo Ratinho Jr., o Corpo de Bombeiros do e a Defesa Civil do Paraná estão à disposição para auxílio imediato ao estado vizinho.

