Volta das praias do Paraná neste domingo tem longa fila na BR-277, sentido Curitiba; acompanhe em tempo real

O tráfego do Litoral para Curitiba, pela BR-277, tinha fila de 20 km no km 42, segundo o acompanhamento feito pelo Centro de Operações Integradas do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DOI-DER-PR) nesta noite de domingo (22). Não havia fila no sentido inverso.

Coritiba sofre no 1º tempo, cresce no 2º e vence o Rio Branco por 1 a 0 no Couto

O Coritiba sofreu no primeiro tempo, mas melhorou na etapa final e conseguiu derrotar o Rio Branco por 1 a 0, na noite deste domingo (22), em Curitiba. A partida era válida pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coritiba manteve a 2ª posição no Estadual, com 9 pontos. Está atrás de Athletico (9 pontos) e à frente do Operário (9) nos critérios de desempate.

Relatório aponta aumento de casos de intolerância religiosa no Brasil

O II Relatório sobre Intolerância Religiosa: Brasil, América Latina e Caribe, publicação organizada pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e pelo Observatório das Liberdades Religiosas, com apoio da Representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, aponta aumento dos casos de intolerância religiosa no país.

Queda de árvore interditou Estrada da Graciosa temporariamente neste domingo

O DER/PR informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) foi interditada brevemente neste domingo (22) devido a uma queda de árvore. O material foi retirado da pista e o tráfego foi retomado.

Taylor Swift virá para o Brasil em 2023 e deve se apresentar em Curitiba, afirma jornal argentino

A cantora Taylor Swift anunciou recentemente sua nova turnê, “The Eras Tour”, e mexeu com o coração dos fãs brasileiros, ansiosos pela vinda da artista para território tupiniquim. E para alegria da nação, um jornal argentino apurou que Swift deve vir para o Brasil no final do ano e se apresentará em Curitiba e outras duas cidades.

No Paraná, formatura de R$ 3 milhões é cancelada 12 horas antes da festa; formandos acusam empresa de golpe

O que era para ser um dia de festa acabou se tornando um momento de revolta e decepção para 123 formandos do curso de Medicina da Unicesumar, em Maringá, no norte do Paraná. É que os estudantes, que celebrariam a formatura na noite deste sábado (21 de janeiro) com o tradicional baile, acabaram sabendo que a festa, orçada em R$ 3 milhões, estava cancelada apenas 12 horas antes do evento acontecer.

Lula e Fernández: Decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda comum para AL

Um artigo assinado de forma conjunta pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández, confirma a intenção de criar uma moeda comum sul-americana para transações tanto comerciais quanto financeiras. O texto assinado pelos chefes de Estado, à véspera do primeiro encontro bilateral entre presidentes dos dois países em mais de três anos, foi publicado neste domingo, 22, no diário argentino Perfil.

Boletim da Covid deste domingo traz 200 novos casos da doença no Paraná

O Paraná confirmou neste domingo (22) 200 novos casos de Covid-19, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Não novas mortes neste boletim. Os boletins de domingo normalmente trazem números mais baixos que nos demais dias da semana.

Deputados do PT acusam Bolsonaro de genocídio contra yanomamis

Quatro deputados federais do Partido dos Trabalhadores protocolaram neste domingo (22) uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami em Roraima.

Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 63 milhões; no Paraná, 22 “passam raspando”

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (21). Com isso o prêmio estimado em R$ 51 milhões acumula e pode chegar a R$ 63 milhões no próximo sorteio, dia 25. As dezenas sorteadas foram 03-13-16-25-27-33.

