Incêndio em caminhão interdita BR-376 por sete horas em Guaratuba, no Litoral do Paraná

A pista sentido Santa Catarina da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, foi interditada no início da tarde deste domingo (23) por causa do incêndio em uma carreta. Por volta das 17 horas, foi liberada uma pista sentido Sul. E a rodovia só foi totalmente liberada sete horas depois. Não houve feridos. A demora atrapalhou e bastante quem descia para o litoral catarinense neste domingo, volta do feriado.

Reformulado, Coritiba perde no Couto, amplia jejum e ouve gritos de ‘vergonha’

O Coritiba perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza, nesse domingo (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 19º (e penúltimo) lugar, sem pontos. A equipe cearense está na 2ª posição, com 4 pontos.

Homem invade festa de ex-mulher, faz ameaças, colide em viatura da guarda e acaba preso na Grande

Às 20h50 da noite do sábado (22), um equipe de Área da Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foi chamada para atender uma situação de ameaça na rua Manoel da Mota Corrêia no Tindiquera. No local, as vítimas relataram que o homem havia invadido a confraternização e feito ameaças de morte à sua ex esposa e ao atual companheiro, dizendo que iria “cortá-los em pedacinhos”. Logo em seguida, saiu prometendo retornar para cumprir as ameaças. Quando a Guarda Municipal fazia orientações às vítimas, o agressor retornou com seu veículo GM Celta e ao estacionar, colidiu com a viatura policial da equipe.

Jovem é espancado com pedradas e pauladas até a morte em cidade na Grande Curitiba

Um jovem de 26 anos foi espancado até a morte na madrugada deste domingo (23), no bairro Tupi, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Um vigilante encontrou a vítima em Campina da Barra. Uma ambulância foi ao local, mas o jovem já estava morto. Segundo informações de policiais militares, a suspeita é que ele tenha sido espancado com pedradas e pauladas.

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 50 milhões, mas dois paranaenses levam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.585 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (22) à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 14, 26, 34, 36, 43 e 59. Ficam acumulados para o próximo concurso, quarta-feira (26), R$ 50 milhões. Setenta apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 58.471,80. Dois deles são do Paraná; um de Curitiba e outro de Cornélio Procópio. A quadra teve 5.743 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.018, 14.

GSI divulga imagens do dia da invasão no Palácio do Planalto

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) divulgou, em seu site, arquivos das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto gravadas no dia 8 de janeiro de 2023. Nesse dia, centenas de manifestantes invadiram e vandalizaram a sede do Poder Executivo. As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de inquérito policial que investiga os ataques de 8 de janeiro, mas trechos delas foram divulgadas pela CNN na última quarta-feira (19). Na sexta-feira (21), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas, determinou a quebra do sigilo das imagens para envio à investigação que está em andamento no STF.

Curitiba já tem 29 semáforos sonoros instalados

Atravessar um cruzamento movimentado costuma ser um desafio para pessoas com dificuldades de locomoção e deficientes visuais. Por isso, a Prefeitura de Curitiba instalou, em 29 cruzamentos da cidade, semáforos sonoros para proporcionar mais segurança a esses grupos. Eles estão concentrados principalmente na região central da cidade, onde há maior circulação de pessoas. Agora, a Setran está expandindo esse serviço para os bairros. Os equipamentos contam com botoeiras que, ao serem acionadas, emitem sinais sonoros desde a abertura até o fim da travessia para pedestres.

Deep Purple faz show inesquecível em Curitiba

Após seis anos longe do território tupiniquim, o Deep Purple voltou ao Brasil pela 13ª vez e se apresentou em Curitiba na noite deste domingo (23) na Live. Foi a primeira vez que o grupo se apresentaou aos fãs brasileiros com sua nova formação com Ian Gillan (vocal), Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclado) e Simon McBride (guitarra), sendo que o último substituiu no ano passado o icônico guitarrista Steve Morse, que deixou o grupo para estar ao lado de sua esposa, Janine, que luta contra o câncer.

Morre, aos 88 anos, Jacy Miguel Scanagatta, ex-prefeito de Cascavel

Morreu neste domingo (23), Jacy Miguel Scanagatta, ex-prefeito da cidade de Cascavel, na região Oeste do Paraná. Scanagatta tinha 88 anos e comandou o município entre 1977 a 1983. Além disso, foi vice-prefeito e deputado federal constituinte. Como prefeito, foi responsável por grandes obras de Cascavel, como o Aeroporto Municipal, o Lago Municipal e o Estádio Olímpico Regional. Como deputado, o político contribuiu para a formatação da Constituição Federal de 1988.

Bezerros invadem parque no Paraná e causam estragos; vaqueiros foram chamados para a captura

A Prefeitura de Pato Branco, na região Sudoeste do Paraná emitiu um comunicado de que o Parque Estadual Vitório Piassa estará temporariamente fechado nesse domingo (23). O local foi invadido por pelo menos seis bezerros e na manhã de hoje (23) iniciou-se uma operação para o recolhimento dos animais, a qual será realizada em etapas, começando pelas trilhas pavimentadas e em seguida as buscas na Trilha do Quati.