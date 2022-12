BR-277: motoristas levam 1h27 para percorrer trecho Paranaguá-Curitiba neste domingo. Veja o movimento em tempo real

Um post no Twitter do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), na tarde deste domingo (25), aponta que o tempo gasto no percurso Paranaguá-Curitiba era de 1h27 pouco depois das 14 horas. O tweet do DER-PR usou dados do aplicativo Waze.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/br-277-motoristas-levam-1h27-para-percorrer-trecho-paranagua-curitiba-neste-domingo-veja-o-movimento-em-tempo-real/

Filhos e netos passam o Natal com Pelé no hospital em São Paulo

Os três filhos e vários netos de Pelé passaram a virada de Natal com o Rei em seu quarto no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eles aparecem em uma foto postada pela filha mais velha, Kely, nas redes sociais, na madrugada deste domingo (25). Apenas o ex-jogador ficou de fora, uma vez que estava anestesiado na cama.

https://www.bemparana.com.br/esportes/filhos-e-netos-passam-o-natal-com-pele-no-hospital-em-sao-paulo/

Corpo de jovem que havia sumido em naufrágio é encontrado no Litoral do Paraná

O corpo do adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, que havia desaparecido em um naufrágio no litoral do Paraná, foi encontrado neste domingo (25), três dias após o barco afundar.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/corpo-de-jovem-que-havia-sumido-em-naufragio-e-encontrado-no-litoral-do-parana/

Incêndio que começou com fogos de artifício destrói barracão na Grande Curitiba

Um incêndio que teria começado com a queima de fogos de artifício para o Natal destruiu um barracão em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba), na madrugada deste domingo (25).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/incendio-que-comecou-com-fogos-de-artificio-destroi-barracao-na-grande-curitiba/

Pilotos e comissários aceitam proposta e encerram greve nos aeroportos

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou neste domingo, 25, que aceitou a terceira proposta deliberada pelos pilotos e comissários do País. Assim, se encerra a greve que durou cinco dias nos principais aeroportos do Brasil.

https://www.bemparana.com.br/noticias/geral/pilotos-e-comissarios-aceitam-proposta-e-encerram-greve-nos-aeroportos/

Preso por armar bomba participava de ato bolsonarista em QG e não agiu sozinho

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a participação de outros envolvidos na tentativa de explosão de uma bomba em área próxima ao aeroporto da capital. No último sábado, 24, um empresário do Pará foi preso e confessou ter armado o artefato, alegando que queria “provocar o caos” em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O homem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e tem conexões com outros bolsonaristas que acampam em frente ao Quartel General do Exército com apelos golpistas contra a eleição de Lula.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/preso-por-armar-bomba-participava-de-ato-bolsonarista-em-qg-e-nao-agiu-sozinho/

Presidente eleito escolhe senador Carlos Fávaro para Agricultura

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) será o ministro da Agricultura do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação, que já era a mais cotada entre os candidatos ao posto, foi confirmada ao Estadão por membros da cúpula do governo petista. Há previsão de que o deputado Neri Geller (PP-MT) seja seu secretário executivo na pasta, mas isso ainda não foi fechado.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/presidente-eleito-escolhe-senador-carlos-favaro-para-agricultura/

Mortalidade materna registra queda de 82% em um ano no Paraná

Segundo dados parciais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Nascidos Vivos (Sinasc), até setembro deste ano foram registrados 31 óbitos maternos em todo o Paraná, contra 178 ao longo de todo o ano de 2021, uma queda de 82,5%.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/mortalidade-materna-registra-queda-de-82-em-um-ano-no-parana/

Novo boletim aponta 776 novos casos de Covid-19 no Paraná e nenhuma morte

O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA-PR) aponta 776 novos casos da Covid-19 no Paraná. Destes, 710 foram confirmados nas últimas 24 horas. Não houve óbitos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/novo-boletim-aponta-776-novos-casos-de-covid-19-no-parana-e-nenhuma-morte/

Técnico do Coritiba indica contratação de atacante herói de título da Libertadores

O técnico do Coritiba, António Oliveira, indicou a contratação do atacante Deyverson, que foi o herói da final da Copa Libertadores de 2021. Na época, ele defendia o Palmeiras e fez o gol do título na decisão, diante do Flamengo – o time paulista venceu por 2 a 1, na prorrogação.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/tecnico-do-coritiba-indica-contratacao-de-atacante-heroi-de-titulo-da-libertadores/