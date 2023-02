Paraná tem alerta laranja para tempestades com ventos de até 100 km/h e queda de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo, 26 de fevereiro, uma alerta laranja para todo o Paraná. Há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Com novidade tática e expulsão, Coritiba perde para o Operário e vê cair séries invictas

O Coritiba perdeu por 3 a 0 para o Operário, nesse domingo (dia 26) à tarde, em Ponta Grossa, pela 11ª (e última) rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 3ª colocação, com 22 pontos. A equipe do Interior terminou em 2º lugar, com 25 pontos. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, cujos confrontos serão o 1º colocado contra o 8º, o 2º contra o 7º e assim por diante.

Athletico vence o Londrina com golaço de Terans e fecha campanha quase prefeita

O Athletico derrotou o Londrina por 1 a 0 no estádio do Café, em Londrina, na tarde deste domingo (26). A partida era válida pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Para o Furacão, fez pouca diferença, mas o resultado eliminou o Tubarão.

Ciclista é atropelado ao tentar atravessar BR no Contorno Sul em Curitiba

Um ciclista foi atropelado no começo da noite deste domingo, 26 de fevereiro, no Contorno Sul, próximo à Avenida Joaõ Bettega, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. O motorista que atropelou o ciclista parou para prestar socorro. Apesar da gravidade, a vítima que sofreu múltiplas fraturas aguardou a chegada do SIATE consciente.

Homem é resgatado por helicóptero após cair de telhado na Grande Curitiba

Um homem de 40 anos foi socorrido de helicóptero, na tarde deste domingo (26), após cair de um telhado em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

Carro capota em acidente no Contorno Sul, em Curitiba

Um caro capotou no Contorno Sul de Curitiba, na manhã deste domingo (26). Apesar da gravidade do acidente, ninguém teve ferimentos graves.

Deputados do Paraná protocolam ofício no governo federal com sugestões para reduzir o preço do pedágio

Deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa do Paraná, protocolaram nesta sexta-feira (23) no Ministério dos Transportes, um documento no qual propõem alterações na modelagem da concessão de rodovias para que a licitação garanta o menor preço da tarifa.

Bombeiros encontram última pessoa desaparecida em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde deste domingo (26), que foi encontrada a última pessoa desaparecida nos deslizamentos na Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte paulista. Com isso, o número de mortes devido aos temporais do último fim de semana chega a 65, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Animal cai em vala de terreno baldio e mobiliza equipe de salvamento na Grande Curitiba

Um equipe do Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para ajudar a resgatar um égua nesta tarde de domingo, 26 de fevereiro, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O animal caiu em uma vala ao lado de um muro de um terreno baldio. A equipe acredita que o animal tenha deitado ao lado e se desequilibrado ao tentar levantar.

Boletim da Covid-19 no Paraná traz 131 novos casos e nenhuma morte

O Paraná registrou 131 novos casos pela doença e nenhuma morte nas últimas 24 horas. Os números constam no boletim da Covid-19 divulgado neste domingo (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

