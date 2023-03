Athletico “joga pro gasto”, vence o Maringá na Arena da Baixada e celebra seus 99 anos com vaga na final do Campeonato Paranaense

O Athletico está na final do Campeonato Paranaense de 2023. Ainda invicto na competição, o Furacão venceu neste domingo (26 de março), em plena Arena da Baixada e no dia do aniversário do clube, o Maringá por 1 a 0. O gol da vitória veio já no final da partida, aos 43 minutos, e foi marcado por Christian, em jogada criada por Léo Cittadini e Pablo. A partida, contudo, foi bastante complicada, com o time da capital tendo um desempenho abaixo do normal e o do interior criando uma série de boas chances para abrir o placar antes de sofrer o primeiro e único tento do jogo.

https://www.bemparana.com.br/esportes/atletico-paranaense/athletico-joga-pro-gasto-vence-com-o-maringa-na-arena-da-baixada-e-celebra-seus-99-anos-com-vaga-na-final-do-campeonato-paranaense/

Passeio ciclístico em celebração aos 330 de Curitiba reúne mais de 3 mil pessoas nesta manhã de domingo

Um “mar” de bikes tomou conta das ruas de Curitiba nesta manhã de domingo, 26 de março. Mais de 3 mil pessoas aproveitaram o sol para pedalar do tradicional Passeio Ciclístico Condor para comemorar os 330 anos de Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/passeio-ciclistico-em-celebracao-aos-330-de-curitiba-reune-mais-de-3-mil-pessoas-nesta-manha-de-domingo/

Finge interesse na compra de carro, pede para avaliar interior, liga o veículo e foge. Aconteceu na Grande Curitiba

No início da madrugada deste domingo (26) o sistema do CIOSP gerou alerta para um veículo Fiat Uno que transitava pela PR-423, e que teria alerta de furto.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/finge-interesse-na-compra-de-carro-pede-para-avaliar-interior-liga-o-veiculo-e-foge-aconteceu-na-grande-curitiba/

Contorno Leste de Curitiba fica bloqueado para destombamento de caminhão; veja o movimento nas rodovias do Paraná

A BR-116, km 92, (Contorno Leste), foi interditada totalmente por 30 minutos nesta tarde de domingo (26) no sentido crescente (interior PR) para destombamento de carreta acidentada. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo ficou atravessado no canteiro central. Não há informações sobre feridos no acidente.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/contorno-leste-de-curitiba-fica-bloqueada-por-30-minutos-para-destombamento-de-caminhao/

Embriagado, motorista atropela e mata adolescente na calçada no interior do Paraná

Uma adolescente de 13 anos morreu ao ser atropelada por um motoristas embriagado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 26, em Sarandi, no interior do Paraná. O homem foi preso por embriaguez ao volante, de acordo com a Polícia Militar (PM).

https://www.bemparana.com.br/noticias/embriagado-motorista-atropela-e-mata-adolescente-na-calcada-no-interior-do-parana/

DER/PR inicia trabalho de recuperação do trecho com deslizamento de terra na PR-092, em Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira

Após avaliações realizada neste sábado (25), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou os primeiros trabalhos de remoção de material da queda de barreira no km 137 da PR-092, em Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira. Os trabalhos prosseguem ao longo deste final de semana e na segunda-feira (27) será realizada uma nova avaliação quanto à estabilidade do talude de onde o material se deslocou.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/der-pr-inicia-trabalho-de-recuperacao-do-trecho-com-deslizamento-de-terra-na-pr-092-em-doutor-ulysses-no-vale-do-ribeira/

Governo estuda decretar emergência climática permanente em mil cidades brasileiras

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, disse hoje (26) que o governo debate internamente a edição de um decreto para reconhecer estado de emergência climática em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/governo-estuda-decretar-emergencia-climatica-permanente-em-mil-cidades-brasileiras/

Paranaguá entra na rota dos grandes cruzeiros internacionais com 16 viagens já anunciadas

A MSC Cruzeiros – uma das principais companhias do segmento no mundo – anunciou neste domingo (26) escalas e embarques inéditos em Paranaguá, no Litoral do Paraná, com o navio MSC Lirica, a partir de novembro. O MSC Lirica vai operar itinerários do Porto de Paranaguá para Itajaí, Buenos Aires (Argentina) e Punta del Este (Uruguai).

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/paranagua-entra-na-rota-dos-grandes-cruzeiros-internacionais-com-16-viagens-ja-anunciadas/

Ex-Miss Paraíba morre ao pular de apartamento em chamas no Itaim Bibi

Mayara Ingrid Silva Nitão, de 26 anos, Miss Sertão Paraibano e ex-Miss Paraíba, morreu no sábado, 25, após ter pulado da janela do apartamento do 6º andar do prédio em que morava com o irmão no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na tentativa de fugir de um incêndio.

https://www.bemparana.com.br/noticias/geral/ex-miss-paraiba-morre-ao-pular-de-apartamento-em-chamas-no-itaim-bibi/

Morre o músico e humorista Juca Chaves, aos 84 anos, em Salvador

Morreu na noite deste sábado, 26 de março, o músico e humorista Juca Chaves, em Salvador. O artista tinha 84 anos e morreu no hospital São Rafael, na capital baiana. A causa da morte não foi divulgada. Compositor, músico, humorista e crítico, Juca nasceu no Rio de Janeiro. No entanto, ele morava há décadas em Salvador, no bairro de Itapuã com a família.

https://www.bemparana.com.br/cultura/morre-o-musico-e-humorista-juca-chaves-aos-84-anos-em-salvador/