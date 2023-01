Coritiba fica com jogo na mão, mas cede empate ao Azuriz no Couto Pereira

O Coritiba empatou com o Azuriz, em 2 a 2, no Couto Pereira, na tarde deste domingo (29). A partida era válida pela 5ª rodada da primeira fase do Estadual. O time coxa-branca havia saído atrás no placar, e conseguido a virada, mas tomou um gol despretensioso faltando 6 minutos para o fim da partida.

Bloco Garibaldis e Sacis leva o “clima praiano” para as ruas de Curitiba neste domingo. Veja as fotos

No quarto fim de semana do pré-Carnaval de 2023, o bloco Garibaldis e Sacis levou o “clima praiano” para as ruas do centro histórico de Curitiba. Com concentração marcada na esquina da Rua Saldanha Marinho com a Alameda Dr. Muricy, o tema era Garibaldis e Sacis vai à praia os foliões tiraram as roupas de banho do guarda-roupa e as colocaram para se divertir.

Movimento começa a subir e estradas do Paraná já registram filas quilométricas neste domingo

Após uma manhã tranquila, com trânsito fluindo bem na maior parte do tempo, o fluxo de veículos se deslocando pelas estradas do Paraná começou a subir, ao ponto de algumas das principais rodovias do estado já registrarem filas quilométricas. As informações a seguir são da concessionária Arteris Litoral Sul e do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER-PR).

Restrição de tráfego para caminhões na Serra do Mar, na BR-277, termina nesta segunda-feira, 30 de janeiro

A restrição de circulação de veículos pesados na BR-277, região da Serra do Mar, terminará no fim da manhã deste segunda-feira, 30 de janeiro. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Paraná divulga mais 137 casos de Covid-19 neste domingo, mas não registra nenhum óbito

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou no começo da tarde deste domingo (29 de janeiro) o mais recente informe epidemiológico da Covid-19. Segundo o documento, mais 137 casos da doença pandêmica foram registrados no estado. Por outro lado, não houve nenhum novo óbito confirmado nesta data.

Alexandre de Moraes nega pedido de suspensão e mantém a posse de 11 deputados eleitos que teriam incitado atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou neste domingo, 29 de janeiro, o pedido para suspender a posse de 11 deputados federais eleitos no dia 1º de fevereiro. O pedido foi feito por advogados do Grupo Prerrogativas. Os membros da entidade acusaram deputados eleitos em 2022 de incitarem os atos antidemocráticos de 8 de janeiro por meio de postagens nas redes sociais.

Lira tira de sorteio e separa para aliados gabinetes tidos como melhores

Deputados recém-eleitos para a legislatura que começa na quarta-feira, 1.º, foram beneficiados com gabinetes reservados especialmente para eles pela gestão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), candidato a novo mandato à frente da Casa. Embora não tenha participado do sorteio feito pela Câmara para outros 116 deputados, em dezembro, um grupo de novatos foi premiado com espaços melhores, alguns com vista para a Esplanada dos Ministérios.

Segurança garante tranquilidade aos veranistas durante os shows do Verão Maior Paraná

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná montou um esquema de policiamento integrado, entre as polícias Civil e Militar, durante os shows do Verão Maior Paraná, para dar mais segurança aos veranistas e moradores das praias do litoral paranaense. O esquema de policiamento foi ajustado principalmente para apoiar a chegada, entrada, saída e dispersão das pessoas que acompanham os shows promovidos no litoral, além de garantir a segurança nas adjacências.

Empresas se preparam para nova onda de consumo popular

Fogão por R$ 600, sapatilha de R$ 49,90, exame de sangue a R$ 6,50, detergente abaixo de R$ 2. Da indústria a prestadores de serviços, empresas começaram a desenhar produtos adequados para o bolso dos brasileiros das classes C, D e E na expectativa do retorno do consumo popular.

Nenhuma aposta acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 115 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.559 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (28). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (1º), está acumulado em R$ 115 milhões.

Britânicos do Deep Purple anunciam apresentação em Curitiba. Confira onde e quando será

A banda britânica Deep Purple anunciou um show em Curitiba. A apresentação será no dia 23 de abril na Live. A banda britânica de rock foi formada em Londres, em 1968. Juntamente com as bandas Black Sabbath e Led Zeppelin, o Deep Purple é considerado um dos pioneiros do heavy metal e do hard rock moderno, embora alguns de seus integrantes tenham tentado não se categorizar como apenas um destes gêneros.

