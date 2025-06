Alerta de frio intenso no Paraná: geada e temperaturas negativas abrem julho

Após uma manhã de domingo de sol em Curitiba, 29, a frente fria que avança pelo Paraná já começa a mudar o tempo. Chuva já foi registrada no começo da tarde na região do Ahú e Centro Cívico. Com alerta para queda brusca de temperatura, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), julho semana começa com previsão de frio intenso com geada e temperaturas negativas.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-temperaturas-abaixo-zero-julho

Paraná está em alerta de alto risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave para todas idades

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz destaca o Paraná com nível de alto risco e com tendência de crescimento na tendência a longo prazo de incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para todas idades. Enquanto para as crianças, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o vilão, para os jovens, adultos e idosos, a Influenza é a maior ameaça.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/parana-esta-em-alerta-de-alto-risco-para-sindrome-respiratoria-aguda-grave-para-todas-idades

Motorista com sinais de embriaguez atropela casal e é espancado por testemunhas em Curitiba

Um motorista com sinais de embriaguez atropelou casal na noite de sábado (28) e foi espancado por testemunhas no bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/plantaodepolicia/motorista-com-sinais-de-embriaguez-atropela-casal-e-e-espancado-por-testemunhas-em-curitiba

Ex-político do Paraná escapa de acidente, mas é encontrado morto em casa

Anderson Marcelo Pfeffer, ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Corbélia (oeste do Paraná), foi encontrado morto em casa nesta sexta-feira (27). A prefeitura da cidade confirmou o falecimento. Pfeffer, curiosamente, havia escapado de um acidente de trânsito no mesmo dia. As informações são da CGN.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/ex-politico-do-parana-escapa-de-acidente-mas-e-encontrado-morto-em-casa

Megaobra de viaduto muda trânsito na Linha Verde em Curitiba; saiba detalhes de bloqueios

Uma megaobra para a construção de um viaduto provoca mudanças que incluem bloqueio total de parte da Linha Verde a partir desta segunda, 30 de junho. O trânsito na Linha Verde (sentido Pinheirinho) terá com bloqueio total da via marginal entre as ruas Antônio Camilo e Maria Ficinska, acesso ao bairro Tarumã.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/megaobra-de-viaduto-muda-transito-na-linha-verde-em-curitiba-saiba-detalhes-de-bloqueios

Quatro são indiciados por homicídio qualificado pela morte de jovem em loja do Muffato em Curitiba

Quatro homens foram indiciados pela morte do jovem Rodrigo da Silva Boschen, 22 anos, ocorrida há uma semana. Eles responderão por homicídio triplamente qualificado e poderão ser condenados a até 30 anos de prisão. O indiciamento ocorreu neste último sábado, 28, após o final do inquérito aberto pela Polícia Civil do Paraná.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/quatro-indiciados-morte-jovem-muffato-curitiba-homicidio

Prouni oferta 14 mil bolsas no Paraná. Saiba como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) liberou, na úlima sexta-feira (27) a consulta às bolsas para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). No Paraná, serão ofertadas 14 mil bolsas, sendo 7. 356 totais e 6.654 parciais.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/prouni-oferta-14-mil-bolsas-no-parana-saiba-como-se-inscrever

Marcha da Diversidade leva milhares às ruas de Curitiba. Veja fotos e vídeo

A chuva deste começo de tarde de domingo, 29 de junho, não interferiu na realização da 8ª Marcha da Diversidade de Curitiba. A bandeira colorida que representa a diversidade serviu de proteção para alguns dos participantes. Outros exibiam guarda-chuvas coloridos.

https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/marcha-diversidade-curitiba-milhares

Condomínios de Curitiba poderão ganhar novas regras para corte de árvores; entenda polêmica

Os condomínios de Curitiba poderão ganhar novas regras para o corte de árvores. Isso porque, tramita na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) uma proposta polêmica que prevê mudanças no Código Florestal da Capital.

https://www.bemparana.com.br/noticias/politica/projeto-facilita-corte-arvores-condominios-curitiba

Consumidores do Paraná reduzem intenção de compras

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) mostra que os consumidores do Paraná estão mais cautelosos para consumir. O índice registrou nova retração no Paraná no mês de junho, mantendo a tendência de desaceleração observada ao longo de 2025. O indicador, apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em parceria com a Fecomércio PR, caiu 0,8% no mês, chegando a 87,9 pontos. Em relação a junho do ano passado, a queda foi de 5,8%.

https://www.bemparana.com.br/noticias/economia/consumidores-do-parana-reduzem-intencao-de-compras-veja-os-motivos

Coritiba vence o Athletico no Atletiba 395, lidera a Série B e chega à 30ª vitória no estádio rival

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Athletico Paranaense, nesse sábado (dia 28) à noite, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time alviverde assumiu provisoriamente a liderança, com 27 pontos, mas depois a perdeu ao término da rodada. Já o Furacão está na 9ª posição, com 20 pontos.

https://www.bemparana.com.br/esportes/coritiba/coritiba-vence-o-athletico-no-atletiba-395-lidera-a-serie-b-e-chega-a-30a-vitoria-no-estadio-rival