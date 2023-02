Athletico empata com o Coritiba na Arena da Baixada; pancadaria no fim mancha o clássico

Athletico e Coritiba protagonizaram, em termos futebolísticos, um emocionante clássico neste domingo (5 de fevereiro) na Arena da Baixada. A partida terminou 1 a 1, com o jovem Kaio abrindo o placar para os visitantes e Pablo igualando o marcador ainda na etapa inicial. No segundo tempo, muita pressão do Furacão e duas bolas no travessão. Mas o que era para ser apenas uma bela partida futebol acabou terminando com pancadaria.

Estudante da UFPR que estava desaparecida é encontrada em São Paulo

A estudante de Turismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR), Regielle de Moraes Pontes, de 23 anos, moradora de Curitiba, que estava desaparecida desde a última quarta (1) foi encontrada pela família, por volta das 19h30 de sábado (4) em São Paulo.

Três horas após acidente trágico envolvendo carro e motocicleta, BR-116 é totalmente

A BR-116 já está totalmente liberada na Grande Curitiba. Três horas após um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e um carro em Fazenda Rio Grande, numa situação que deixou uma pessoa morta e outra ferida, a Arteris Litoral Sul informou que foram liberadas as faixas para o tráfego em ambos os sentidos da pista (São Paulo e Rio Grande do Sul).

Jogador de futebol é encontrado morto com tiro na cabeça na Grande Curitiba

O corpo encontrado dentro de um saco, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã de sábado (04), foi identificado. Era Alan Delon Yves Vidal Alves de 30 anos, jogador do União Vila Torres, time do futebol amador de Curitiba. De acordo com informações da polícia, ele foi morto com um tiro na cabeça.

Criança de apenas 2 anos morre afogada em represa no interior do Paraná

Uma criança de apenas 2 anos morreu no início da noite deste sábado (4) após se afogar em uma represa em Jardim Alegre, na região do Vale do Ivaí, no Norte do Paraná. Heitor Emanuel Fiori Bastos Pires era filho dos proprietários do Pesqueiro Raiz da Pesca, local onde aconteceu a tragédia.

BR-376, no Litoral do Paraná, será bloqueada temporariamente na madrugada desta segunda para realização de obra

Sábado, 04 de fevereiro. Seguindo com o cronograma de obras de contenção na BR-376, trecho da Serra do Mar em Guaratuba/PR, e aumento gradativo da capacidade de tráfego, a Arteris Litoral Sul avança com a obra de estabilização da cortina de concreto, no km 668,6, ponto que também foi atingido pelas chuvas em novembro de 2022.

Milhares de foliões do Bloco Garibaldis e Sacis curtem o pré-carnaval na Avenida Marechal Deodoro, em Curitiba. Veja fotos

O tradicional bloco de carnaval Garibaldis e Sacis levou milhares de foliões à Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, na tarde deste domingo (5). Fantasiados e animados, eles esquentaram a avenida no dia de pré-carnaval mais lotado da capital. O tempo também ajudou.

Rapaz de 18 anos morre afogado em Morretes, no Litoral do Paraná

Um rapaz de 18 anos morreu na tarde deste domingo (5) no local conhecido como Lagoa Azul, em Morretes, no Litoral do Paraná. A aeronave Falcão 08, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado na tarde em apoio aos Bombeiros pra resgate de uma vítima afogada. No local, os militares após buscas, encontraram o corpo do rapaz de 18 anos, que mesmo após a intervenção do médico veio a óbito.

Paraná registra boletim sem mortes por Covid-19; casos novos são 126

O Paraná registrou 126 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado neste domingo (5). Os casos confirmados divulgados nesta data são de: fevereiro (67) e janeiro (51) de 2023; dezembro (2) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Vídeos mostram a fuga de grupos de garimpeiros de terra indígena Yanomami

Grupos de inteligência do Governo Federal e lideranças do movimento indígena nas regiões Yanomami de Roraima registraram vídeos de grupos de garimpeiros deixando a região. A debandada acontece depois das ordens do presidente Lula para bloquear acesso à área pelas Forças Armadas e Ministério da Defesa para estrangular ações de grupos que sustentam garimpo ilegal na terra indígena.

