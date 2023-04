Athletico empata, conquista título invicto e se consolida como grande campeão do milênio

O Athletico Paranaense é o grande campeão do milênio no Estado do Paraná. Nesse domingo (dia 9), deu mais uma demonstração da sua supremacia. Ao superar o FC Cascavel na decisão do Campeonato Paranaense 2023, chegou ao 9º título estadual desde 2001 – início do novo milênio. Como venceu por 2 a 1 o jogo de ida em Cascavel, na semana passada, o Athletico só precisava de um empate nesse domingo (dia 9), na Arena da Baixada, no segundo jogo da final. E o título veio após um empate em 0 a 0.

‘Não se metam onde não devem se meter’, afirma Felipão, após título paranaense

O diretor técnico do Athletico Paranaense, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deu uma entrevista coletiva após a conquista do título paranaense, nesse domingo (dia 9), na Arena da Baixada, ao lado do técnico Paulo Turra. Na entrevista, o veterano afirmou que não interfere no trabalho do treinador. “Eu não sou mais técnico. Não fala nada pro Paulo (Turra). Só dou minha opinião quando temos a reunião, a conversa semanal ali. As decisões que um técnico tem que ter, o Paulo tem. Não se metam onde não devem se meter”, declarou Felipão.

Feriado: filas em estradas perto de Curitiba chegam a 15 quilômetros na noite deste domingo

As rodovias que ligam o Litoral de Santa Catarina, as praias do Paraná, São Paulo e o Interior do Paraná à capital paranaense apresentam filas e lentidão na noite deste domingo (9). Na BR-277, em Campo Largo, sentido Curitiba, a fila chegava a 15 quilômetros por volta das 20 horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),

Curitibana faz história e é campeã na Copa do Mundo de ginástica rítmica

A curitibana Bárbara Domingos fez história. A ginasta levou a medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Thiais, na França, na prova de fita, com sua apresentação que recebeu nota de 31.100. É a primeira vez que uma brasileira sobe ao lugar mais alto do pódio em disputa do Circuito Mundial da modalidade. A prata ficou com Fanni Pigniczki, da Hungria, e a francesa Hélène Karbanov fechou o pódio.

Cantora Mara Maravilha diz que foi vítima de golpista de Curitiba; prejuízo chega a R$ 100 mil

A cantora Mara Maravilha disse nas redes sociais que perdeu R$ 100 mil em golpe de um estelionatário de Curitiba. O suspeito, conhecido como Daniel Musso, preso na semana passada e solto em seguida, se apresentou como “produtor musical” e prometeu que faria uma coletânea de discos da cantora. A pré-venda do álbum chegou a ser feita, mas os fãs não receberam álbum nenhum.

Apostador de SP acerta a Mega-Sena e leva R$ 46,5 milhões; no Paraná, 22 cravam a quina

Um apostador de São Paulo (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2.581 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (8) em São Paulo. O prêmio foi de R$ 46.558.149,50, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 14 – 17 – 32 – 36 – 39 – 60.

Padre desaparece no interior do Paraná; polícia investiga o caso

O padre Marciano Monteiro da Silva, pároco da Paróquia São Tomé, no município de São Tomé, no interior do Paraná, está desaparecido desde o dia 31 de março. Segundo informações repassadas pela Diocese de Umuarama, antes de desaparecer o religioso escreveu cartas nas quais informou que se ausentaria da Diocese por tempo indeterminado “a fim de rezar e silenciar”. A Diocese de Umuarama entrou em contato com a família, que também não tem informações sobre a localização do padre.

Pessoas com comorbidades são chamadas para vacinação contra gripe e covid em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca a partir desta segunda-feira (10/4), as pessoas com comorbidades para receber a vacina bivalente anticovid (reforço) e também a vacina contra a gripe. São aguardados os 76 mil convocados deste grupo: pessoas com comorbidades de 6 a 59 anos para a vacinação contra a gripe e pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades para a vacina bivalente contra a covid-19.

Nova lista de trabalho análogo à escravidão contém 12 empregadores do Paraná

A mais recente lista de trabalho análogo à escravidão incluiu 132 empregadores e excluiu outros 17, entre pessoas físicas e jurídicas. Com a atualização, o Paraná conta com 12 empregadores na lista com 24 funcionários encontrados em situações análogas à escravidão.

Inscrições para concurso com mais de mil vagas para professores na rede estadual do Paraná começam nesta segunda

As inscrições para o concurso com vagas de professor na rede estadual de ensino no Paraná abrem nesta segunda (10) e vão até às 23 horas do dia 09 de maio, no site https://www.ibfc.org.br. Há reservas de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, amparadas pela legislação.

